Die Kunstwelt in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald ist vielfältig. Malerei, Grafik oder Installationen bieten die Künstler und möchten diese Interessierten präsentieren. Aber auch die Dauerausstellungen in den Heimatmuseen locken jederzeit viele Besucher an. Die MAZ bietet einen Überblick über die derzeit laufenden Ausstellungen in den Galerien und Museen.

Baruth. Die Sonderausstellung „FlaschenGeist“ ist derzeit im Hüttenbahnhof des Museumsdorfs Glashütte zu sehen. „FlaschenGeist“ ist ein Glasherstellungs- und Ausstellungsprojekt des Museums Baruther Glashütte/Glasstudio, das bildende Künstlerinnen und Künstler einlud, sich mit dem Material Glas auf verschiedenen Ebenen auseinanderzusetzen. Die geschaffenen, gläsernen Artefakte bieten ein reiches, gläsernes Vexierspiel mit innen und außen, sichtbar und unsichtbar, Realität und Fiktion, Materialität und Idee. Die Schau kann bis 14. November dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. In der Galerie Packschuppen im Museumsdorf Baruther Glashütte ist ebenfalls die Schau „Durchsicht“ zu sehen. Besuchen kann man die Ausstellung bis 27. Oktober. Zu sehen ist eine Auswahl an unterschiedlichen Glasobjekten. Mehr Informationen gibt es bei unter Tel. 033704/6 60 60 oder per E-Mail: g.klose-packschuppen@freenet.de.

In der Ausstellung „Abstrakte Verrücktheiten und Brauchbares“ zeigt Kerstin Junge einen Querschnitt ihres Schaffens. Quelle: Veranstalter

Blankenfelde. Unter dem Titel „Abstrakte Verrücktheiten und Brauchbares“ gibt Keramikerin Kerstin Junge aus Anlass des 30-jährigen Bestehens ihrer Werkstatt einen Einblick in ihr bisheriges Schaffen mit dem Schwerpunkt auf aktuelle Arbeiten. Die Blankenfelderin stellt ihre Werke in der Alten Aula aus. Die Schau kann bis zum 4. Januar 2022 dienstags 9 bis 12 Uhr besichtigt werden.

Blankenfelde. Die 20. Kreisoffene Ausstellung der Hobbykünstler ist bis Dezember sowohl online unter www.kulturverein-blankenfelde.de als auch in der Alten Aula in Blankenfelde zu sehen. Interessierte können sich unter Tel. 03379/374482 für einen Besuch anmelden.

Blankensee. In der Ausstellung „Durchgehechelt“ im Bauernmuseum Blankensee wird gezeigt, wie früher Flachs verarbeitet wurde. Das Bauernmuseum hat am Mittwoch, Donnerstag und Freitag 10 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr geöffnet und am Samstag und Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr.

Dahme. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kann man das Heimatmuseum Dahme in der Töpferstraße 16 besuchen. Geöffnet ist 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Dobbrikow. Im ehemaligen Pfarrhaus in Dobbrikow kann man eine Dauerausstellung zu Heinrich Vogel besichtigen. Heinrich Vogel war von 1932 bis 1946 Pfarrer in Dobbrikow. Die Schau kann immer samstags von 14 Uhr bis 17 Uhr besichtigt werden. Anmeldung und weitere Informationen unter dobbrikow.ausstellung@gmx.de

Eichwalde. Der vor allem für seine Zeichnungen der DDR-Comic-Helden Fix und Fax bekannte Zeichner Jürgen Kieser wäre am 20. August 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt der Kulturbeirat Eichwalde eine Ausstellung in der Alten Feuerwache Eichwalde. Die Ausstellung kann bis zum 26. September, Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Großziethen. Der Kunsthof Mattiesson lockt Besucher mit der Ausstellung „Natur Pur“. Dabei werden Werke in Öl und Skulpturen aus Holz präsentiert. Weitere Informationen unter Tel. 0174/184 18 60.

Jänickendorf. 500 Jahre alte Gegenstände und Schriften können in der Museumsscheune Janickendorf, Gottower Weg 2, bestaunt werden. Täglich ist das Museum zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter Tel. 03371/61 44 79.

Die Wanderausstellung „Früher Sperrzone heute Ausflugsziel“ kann im Kulturquartier Mönchenkloster in Jüterbog besichtigt werden. Quelle: Isabelle Richter

Jüterbog. Das Museum im Kulturquartier Mönchenkloster ist am Dienstag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr sowie Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Erlebnisausstellung „MitMachMittelalter“ lädt Familien zur Reise in die Vergangenheit ein. Bevor es losgeht, schlüpft jedes Kind in ein Kostüm und damit in die Rolle einer Person, die es im Mittelalter gab. Zudem ist die Instagram-Fotoausstellung „Früher Sperrzone – heute Ausflugsziel“ bis 2. Oktober zu sehen. Die Bilder zeigen individuelle Perspektiven regionaler Botschafterinnen und Botschafter auf neun Konversionsorten in der Reiseregion Fläming. Bereits seit vier Jahren berichten sie unter dem Hashtag #Flämingbotschafter, der vom Tourismusverband Fläming e. V. ins Leben gerufen wurde, auf Instagram aus ihrer Nachbarschaft. Damit wecken sie die Aufmerksamkeit für Ausflugsziele im Berliner Umland. Noch bis zum 31. Oktober stellt Mario Hannemann im Museum des Kulturquartiers Natur in Öl und Acryl aus.

Kloster Zinna. Das Webhaus in der Berliner Straße 72 in Jüterbog ist einerseits ein Museum rund um das Thema Weben, aber auch ein Café lädt zum Verweilen ein. Täglich ist das Webhaus von 10 bis 17 Uhr geöffnet, auch am Samstag und Sonntag. Im Siechenhaus Kloster Zinna gibt es eine Ausstellung zur Klostergeschichte, zum Siechenhaus selbst, zur Geschichte des Zinnaer Klosterbruders und es kann gekostet und gekauft werden.

Klein Köris. Das Freilichtmuseum Germanische Siedlung Klein Köris öffnet jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr. Führungen können unter Tel. 0171/7 49 23 67 vereinbart werden.

Königs Wusterhausen. Das Dahmelandmuseum in Königs Wusterhausen ist immer von Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Samstag nur nach Anmeldung. Mit zahlreichen Hörstationen kann die Dauerausstellung mit dem Raum für heimische Tiere, die geologische und archäologische Ausstellung, in mehreren Räumen das Handwerk und die Alltagskultur um 1920 sowie die Geschichte von Königs Wusterhausen und dem Dahmeland angeschaut werden. Die Sonderausstellung „Exponate zeigen DDR-Geschichte“ wird bis Ende 2022 zu sehen sein. In der Ausstellung mit dem Thema „DDR-Erinnerungen zwischen (N)Ostalgie und Verdammung“ werden Objekte zum Alltagsleben in der DDR gezeigt. Die Sonderausstellung „700 Jahre KW“ lädt ebenfalls bis Ende 2022 zum Schauen ein.

Königs Wusterhausen. Unter dem Titel „Hund und Mensch“ präsentiert Frank Müller Fotografien in der Flurgalerie des Tourismusverbandes Dahme-Spreewald am Bahnhof in Königs Wusterhausen. Die Ausstellung ist bis zum 26. November von Montag bis Freitag jeweils 9 bis 15 Uhr zu sehen.

Kummersdorf. Im Museum Kummersdorf informiert eine Dauerausstellung über die Entwicklung der Heeresversuchsanstalt von 1875 bis zur heutigen Zeit. Das Museum ist sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Luckenwalde. In der Brahmbuschstraße 3 in Luckenwalde beschäftigt sich das Rotkreuz-Museum mit der Geschichte und Tätigkeit des Roten Kreuzes von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. 03371/62 57 11, ansonsten ist das Museum am Mittwoch und Freitag 9 Uhr bis 12 Uhr und am Sonntag 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

In der aktuellen Ausstellung im DRK-Museum Luckenwalde geht es um den deutsch-französischen Krieg 1870/71. Quelle: Antonia Engel

Luckenwalde. Im Haus des Ehrenamts in Luckenwalde, Neue Parkstraße 18, wird die Schau „Das Rote Kreuz im Deutsch-Französischen Krieg“ gezeigt. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag 8 bis 16.30 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr, am Wochenende nach Vereinbarung. Die Ausstellung wirft in Texten, Dokumenten und Objekten Schlaglichter auf Episoden, Aspekte und Protagonisten des Rotkreuz-Wirkens in diesem Krieg.

Luckenwalde. Verschiedene Ausstellungen hat das Heimatmuseum Luckenwalde zu bieten. Geöffnet ist am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Am Freitag ist nur vormittags 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist der Besuch des Heimatmuseums von 13 bis 17 Uhr möglich.

Ludwigsfelde. Auch das Technikmuseum am Bahnhof in Ludwigsfelde lädt zu einem Besuch ein, geöffnet ist donnerstags und freitags von 10 bis 15 Uhr sowie am Samstag von 13 bis 17 Uhr. Einen Themenschwerpunkt stellt die Industriegeschichte ab 1936 dar.

Lynow. Das Oskar-Barnack-Museum in Lynow begleitet die Besucher durch die Geschichte der Fotografie. Die Ausstellung hat nach telefonischer Absprache unter Tel. 033733/ 6 05 93 in der Oskar-Barnack-Straße 7 an den Tagen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet.

Das Museum am Salzmarkt in Mittenwalde. Quelle: Gerlinde Irmscher

Mittenwalde. Das Museum am Salzmarkt in Mittenwalde hat mittwochs bis sonntags (außer Freitag) von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Rangsdorf. „Bon Voyage“ – Grafische Erkundung trifft farbige Skulptur – heißt die neue Schau, die in der Galerie Kunstflügel in Rangsdorf zu sehen ist. Die zwei Bildhauerinnen Karin Gralki und Sigrid Herdam, beide Jahrgang 1951, die nach ihrem gemeinsamen Studium 1982–87 in Berlin Weißensee das „Licht in der DDR ausmachten“ und sich als alleinerziehende Absolventinnen in einer plötzlich „biografielosen“ neuen Realität im freien Fall wiederfanden, stehen für eine ganze Künstlerinnengeneration, die der Systemwechsel 1989/90 kalt erwischt hat. Beide blieben auf abenteuerliche Weise ihrem eigenen künstlerischen Weg treu, in bis heute anhaltendem Austausch, der sich über sämtliche Ab- und Aufbrüche gehalten hat und Halt gibt, auch in der schwierigen Situation in der Gegenwart. Die Ausstellung kann donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr bis zum 24. Oktober besichtigt werden.

Schulzendorf. Der Verein zur Wiederherstellung der Patronatskirche und des Dorfangers Schulzendorf und die AG der Ortschronisten Schulzendorf öffnet am 25. September von 15 bis 18 Uhr noch einmal ihre Ausstellung „Schulzendorf wächst – vom Dorf zur Siedlung“ in der Patronatskirche. Die Ortschronisten zeigen bisher noch nicht gezeigte Dokumente über den Beginn des Siedlungsgeschehen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Verein der Gartenfreunde und Siedler lädt zu Gesprächen über die Geschichte Schulzendorfs bei Kaffee und Kuchen ein.

Trebbin. Die Heimatstube in Trebbin am Denkmalplatz zeigt eine Ausstellung unter dem Titel „Von Trebbin in die ganze Welt – 180 Jahre Anschluss von Trebbin an die Berlin-Anhaltinische Eisenbahn“. Die Ausstellung ist bis Oktober jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Wiepersdorf. Im Garten von Schloss Wiepersdorf zeigen die Künstler Ali Eisa und Sebastian Llloyd Rees die Arbeit „London/Athens“. Dabei handelt es sich um eine fotografische Serie, die informelle Mitteilungen und Anzeigen im öffentlichen Raum seit März 2020 dokumentiert. Die Ausstellung wird bis zum 31. Oktober gezeigt.

Wünsdorf. In der Schulstraße 15 in Wünsdorf hat das Museum des Teltow noch bis zum 3. Oktober eine Ausstellung zu bieten, in der es um Schnellfahrversuche auf der Strecke der Königlichen Militäreisenbahn geht. Besichtigungstermin unter Tel. 033702/6 69 00 oder museum.wuensdorf@t-online.de.

Wünsdorf. Zeichnungen und Bilder aus 30 Jahren von Kerstin Seltmann sind bis 17. Oktober in der Neuen Galerie in Wünsdorf zu sehen. Unter dem Titel „Natürlich“ ergreifen die Werke Kerstin Seltmanns einen wie der Rausch einer nicht endenden Bewegung, durch den Wirbel einer kraftvollen wie transzendenten Farbigkeit, heißt es in einer Presseankündigung. Geöffnet ist Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Zossen. Im Galerie-Café Zossen, Kirchplatz 7, präsentieren Maria Luise Faber, Sabine Fiedler, Daniela Franz und Gabriele Klose Malerei, Grafik, Skulpturen und Gefäße. Geöffnet ist bis 30. Oktober mittwochs bis sonntags von 9 bis 18 Uhr.

Einblicke in die Schulzeit vor 300 Jahren gibt es im Schulmuseum Zossen. Quelle: Jutta Abromeit

Zossen. Einen Einblick in die Schulzeit vor langer Zeit und die 300 Jahre alte Geschichte der Schule gibt es im Schulmuseum Zossen am Kirchplatz 7. Geöffnet ist das Museum immer Donnerstag und Samstag von 10 bis 12 Uhr. Weiterführende Informationen gibt es unter der Tel. 03377/334346.

