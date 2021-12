Diese Bastel-Trends für 2022 kommen aus Ludwigsfelde

Ludwigsfelde

Endlich wieder Zeit zum Basteln: Wer sich nicht schon in der Adventszeit mit der Weihnachtsdekoration völlig verausgabt hat, hat vielleicht an den Weihnachtsfeiertagen oder über den Jahreswechsel Lust, zu Schere und Kleber zu greifen. Denn nicht nur für viele Kinder ist Weihnachtszeit auch Bastelzeit – und wenn das Jahr sich dem Ende neigt, müssen selbst ernannte Dekoqueens sich auch schon wieder an die Winter- oder sogar Frühlingsideen machen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit der Spaß beim Basteln nicht vergeht und immer neue Kreationen die Wohnung schmücken können, denkt sich das Ludwigsfelder Unternehmen Gonis laufend neue Impulse aus. Die Firma verkauft Bastelbedarf und Kreativprodukte – hauptsächlich über Bastelpartys, bei denen sich Interessierte von Beratern zeigen lassen können, was man so alles mit seinen eigenen Händen machen kann. Seit Corona bietet das Unternehmen auch Online-Verkaufspartys an.

Schon in etwa ein Jahr früher macht sich Gonis-Produktentwicklerin Julia Becker Gedanken darüber, welche Trends das Unternehmen – beispielsweise an Weihnachten – setzen will. „Die Feiertage kommen ja jedes Jahr wieder, aber mit uns kann man sie immer anders gestalten“, sagt Becker. 2021 habe die Angebotspalette ganz unter dem Motto „Goldener Winterzauber“ gestanden, mit Farbtönen in kaschmir und hellgrau.

Upcycling ist der Bastel-Trend für 2022

Ideen für die Produkte holen sich Becker und ihr Team überall, wo es geht: Instagram, Trendseminare, Onlineplattformen sind nur einige Impulsgeber. „Manchmal hat man auch Tage, wo der Kopf leer ist“, sagt die Produktentwicklerin. „Aber wir sind ein tolles Team und die Ideen werden uns nicht ausgehen.“ Eine Mitarbeiterin sei sogar einzig und allein damit beschäftigt, täglich zu schneiden und zu kleben und die neusten Ideen auszuprobieren oder weiterzuentwickeln. Für viele Bastelfans dürfte das einem Traumjob sehr nahe kommen.

Basteln Quelle: dpa

Die Gonis-Bastelideen für 2022 sind natürlich längs fertig. Der Trend: Upcycling, also aus scheinbar nutzlosen Abfallprodukten etwas Neues zu schaffen. „Das ganze Jahr wird sich darum drehen“, sagt Becker. So finden sich im neusten Katalog der Firma beispielsweise Vasen aus gebrauchten Milchverpackungen oder Eierkartons, Karten aus alten Teebeuteln oder Anleitungen für das aufhübschen von kaputten Möbeln. „Das macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gut für die Umwelt“, sagt Becker.

Menschen wollen lieber live basteln

Die Bastelpartys seien nach wie vor beliebt, sagt Gonis-Geschäftsführer Matthias Nentwich, auch wenn die Umstellung auf Online-Partys im vergangenen Jahr eine Herausforderung gewesen sei. Das Format kam aber so gut an, dass Gonis dieses sogar im Portfolio behält, zusätzlich zu den Bastelpartys vor Ort. Auf 2500 Beraterinnen ist das Unternehmen inzwischen angewachsen. „Wir merken, die Leute wollen basteln, aber nicht mehr so gern online“, sagt Nentwich. Daher lege das Unternehmen auch die Priorität auf die Bastelpartys vor Ort. „Es soll ja Spaß machen.“

Matthias Nentwich, CEO bei Gonis, und Julia Becker, Produktmanagerin. Quelle: GONIS GmbH

2021 sei dennoch ein chaotisches Jahr gewesen, sagt der Geschäftsführer. Vor allem die verschiedenen Corona-Verordnungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten es der Firma nicht leicht gemacht. „Das ist der Rhythmus, in dem wir jetzt leben“, sagt er. Zusätzlich leidet Gonis, wie so viele andere Firmen, derzeit unter den Lieferschwierigkeiten der Herstellerfirmen. „Wir beziehen nicht viel aus China, aber die Ware von dort ist betroffen“, sagt Nentwich. Zudem würden die Produkte durch höhere Containerkosten und fehlende Rohstoffe deutlich teurer. „Wir versuchen das aber für unsere Kunden in Grenzen zu halten.“

Ludwigsfelder Firma Gonis will weiter wachsen

Für das kommende Jahr wünscht sich Nentwich, dass noch mehr Frauen den Weg in den Bastel-Berater-Job finden. „500 weitere wäre toll“, sagt der Geschäftsführer. Im Oktober hatte das Unternehmen sein Angebot auf Frankreich ausgeweitet. „Wir hoffen, dass wir auch dort weiter wachsen können“, sagt Nentwich. Denn das Ludwigsfelder Unternehmen will seine Bastel-Trends noch weiter verbreiten.

Von Lisa Neugebauer