Dahmeland-Fläming

Wenn nach der Feiertagsschlemmerei allmählich Ruhe einkehrt, nehmen so einige endlich lange beiseite gelegte Bücher zur Hand, schmökern ausgiebig und tauchen einfach mal ganz entspannt ab in andere Welten. Für diese Tage, an denen selbst das Telefon kaum klingelt und es sich zuhause im kuscheligen Sessel neben dem heimelig leuchtenden Tannenbaum einfach am gemütlichsten anfühlt, haben die Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming so einige tolle Empfehlungen.

Fahrradtour durch die Arktis

Jana Prescher zum Beispiel folgt gerne Richard Löwenherz auf seiner Radtour durch die sibirische Arktis. Die Inhaberin der Zossener Buchhandlung „Geschwister Scholl“ schwärmt über „Eis. Abenteuer. Einsamkeit.“ (Verlag Delius Klasing, 24,90 Euro): „Faszinierende Geschichten über Land und Leute mit atemberaubenden Landschaftsbildern einer außergewöhnlichen Fahrradreise durch Eis und Schneefall.“

‎ Michael Köhlmeier: „Matou“ (Carl Hanser Verlag, 34 Euro) Quelle: Verlag

„Zwischen den Jahren sollte man sich für sich Zeit nehmen und lesen“, findet Sylvia Senger, Inhaberin der Stadtbuchhandlung Radwer in Königs Wusterhausen. Deshalb hat sie unter anderem „Matou“ von Michael Köhlmeier ausgesucht – immerhin 960 Seiten (Carl Hanser Verlag, 34 Euro). „Der Kater Matou hat seine Memoiren für uns Leser aufgeschrieben“, erzählt sie von dem Buch. Wenn Matou eines seiner sieben Leben verbraucht hat, kann er sich im Katzenhimmel per Katalog das nächste aussuchen. „Und so ,wandert’ Matou mit uns durch die Jahrhunderte und sucht sich besondere Persönlichkeiten als Herrchen aus“, so Sylvia Senger.

Gleich mehrere Bücher einer Schriftstellerin empfiehlt das Team der Brunnen Buchhandlung in Ludwigsfelde: Von Vicki Baum, Starautorin der Weimarer Republik, sind mehrere Werke neu herausgegeben worden (KiWi Verlag, jeweils 12 Euro). „Frauen im Aufbruch, Zeiten im Wandel und zwischenmenschliche Verwicklungen. Vicki Baums Texte machen auch heute noch mächtig Eindruck!“, findet Leiterin Elisabeth Hoch. In der Buchhandlung begeistert man sich außerdem für eine aufwendig gestaltete Ausgabe des Klassikers „Little Women“ von Louisa May Alcott (Coppenrath, 30 Euro).

Bernhard Schlinks neuer Roman

Der Jüterboger Buchhändler Günther Kaim von „Kaim bringt’s“ hat sich selbst für die ruhigeren Tage Bernhard Schlinks Roman „Die Enkelin“ (Diogenes, 25 Euro) vorgemerkt: Mitte der 1960er lernen Kaspar aus der BRD, und Birgit, FDJlerin in der DDR, sich kennen in Ost-Berlin. Sie flieht zu ihm. Nach ihrem Tod erst realisiert Kaspar, was sie geopfert hat für ihn, für die Freiheit. Schlink verstrickt die Leser tief in gesellschaftliche Abgründe und führt sie im Jetzt zu einer völkische Gemeinschaft in Brandenburg.

Cecilia Ahern: „Sommersprossen – Nur zusammen ergeben wir Sinn“ (Fischer Krüger, 20 Euro) Quelle: Verlag

Günther Kaims Tipp für leichtere Lektüre: „Fräulein Gold“, eine Krimireihe von Anne Stern (Rowohlt, ab 10 Euro). „Das geht sehr gut“, sagt er. Mittlerweile vier Bände sind über Hulda Gold, „Die Hebamme von Berlin“, erschienen. Die Reihe spielt in den 1920er Jahren und ist nicht nur etwas für „Babylon Berlin“-Fans. Nach Irland entführt dagegen Cecelia Aherns Roman „Sommersprossen – Nur zusammen ergeben wir Sinn“ (Fischer Krüger, 20 Euro) über die junge Allegra, die allein bei ihrem Vater aufgewachsen ist.

Regine Risse von der Blankenfelder Buchhandlung begeistert sich momentan vor allem für biografisch angehauchte Romane über starke Frauen, sie hat kürzlich „Frau Einstein“ von Marie Benedict (KiWi, 12 Euro) gelesen und freut sich nun auf „Madame Exupéry und die Sterne des Himmels“ von Sophie Villard (Penguin Verlag, 13 Euro). „,Der kleine Prinz’ von Antoine de Saint-Exupéry ist eines meiner Lieblingsbücher“, sagt sie. Der Roman erzählt nicht nur die aufregende Lebensgeschichte der Ehefrau, sondern auch die Entstehung des berühmten Buches.

Liebesgeschichten von Florian Illies

„Unsere Tipps stehen im Zeichen der Liebe“, so Anette Sticker, Inhaberin von „KOMMA – die Eichwalder Buchhandlung“. Sehr berührend sei Elif Shafaks neuer Roman „Das Flüstern der Feigenbäume“ (‎ Kein & Aber, 25 Euro). „Ebenso berührend und manchmal auch wirklich überraschend“ findet sie „Liebe in Zeiten des Hasses“ von Florian Illies (Verlag S. Fischer, 24 Euro) über berühmte Liebespaare in den 1930er Jahren.

Lesen Sie auch:

Für die ganz Kleinen geeignet ist „Der Bauernhof geht schlafen“ von Max von Thun (arsEdition, 12 Euro), ein Tipp von Jana Prescher von der Buchhandlung „Geschwister Scholl“ in Zossen. „So tolle Farben!“, begeistert sie sich über die feinen Illustrationen von Marta Balmaseda. Ihre ganz persönliche Empfehlung für anregende Lesestunden: „Der Brand“ von Daniela Krien (Diogenes, 22 Euro). „Für mich wieder ein beeindruckender Roman von Daniela Krien. Ich liebe ihre Sprache und ihren Stil, ihre tiefsinnigen Sätze“, schwärmt sie.

Juliane Zick mit den Empfehlungen des Teams der Brunnen Buchhandlung Ludwigsfelde. Quelle: privat

Der ganzen Familie beschert auf jeden Fall Ben Hoares „Wundervolle Welt der Natur“ (‎ Dorling Kindersley Verlag, 19,95 Euro) anregende Stunden. „Ein herrlich opulentes Lexikon für Kinder, Eltern und Großeltern: Pflanzen, Tiere, Steine und mehr werden mit Fotos, Detailaufnahmen und Illustrationen eindrucksvoll in Szene gesetzt“, lobt das Team der Ludwigsfelder Brunnen Buchhandlung.

Unbedingt zum Musik hören regt ein anderes, aufwendig gestaltetes und eindrucksvoll bebildertes Buch an: „Renegades“ von Barack Obama und Bruce Springsteen (Penguin Verlag, 42 Euro). „Sie sprechen über Politik, über ihre Entscheidungen, natürlich auch über den sogenannten amerikanischen Traum, über ihre wunderbaren Frauen und ihre Familien und über vieles mehr“, berichtet Sylvia Senger von der Königs Wusterhausener Stadtbuchhandlung Radwer.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihre nächste Empfehlung ist dagegen „fast wie ein Märchenbuch für Erwachsene“: „Das Flüstern der Bienen“ von Sofia Segovia (List Hardcover, 22 Euro). „In diesem Roman geht es um einen ganz besonderen Menschen, um den kleinen Jungen Simonopio mit einer besonderen Fähigkeit, das Flüstern der Bienen zu hören und sich mit ihnen zu verständigen“, führt sie in die Geschichte ein.

Ein Buch, das gut tut

Und Anette Sticker von „KOMMA“ in Eichwalde hat noch einen Tipp, der schon vom Titel her ideal in die Zeit passt: „Überwintern. Wenn das Leben innehält“ von Katherine May (Insel Verlag, 22 Euro). „Der perfekte Lesestoff für die ruhige Zeit zwischen den Jahren“, findet sie, „Ein ganz anderes Buch über Selbstvorsorge. Tut garantiert gut!“

Von Karen Grunow