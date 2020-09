Diese Menschen bringen Kultur nach Ludwigsfelde

Genshagen

Das Picknick der Kulturen in Genshagen ist vor allem eines: Ein Zusammentreffen vieler kreativer Menschen, die mit ihren Ideen und Shows die Besucher begeistern wollen. Zur diesjährigen zweiten Ausgabe am Samstagnachmittag sind wieder viele von ihnen auf den Gutshof gekommen – und halten nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch in ihrem Alltag die Kreativität hoch.

Zum Picknick der Kulturen haben sich viele Besucher Decken mitgebracht und genießen die warmen Temperaturen. Quelle: Lisa Neugebauer

Der Auszeit-Geber

Tino Flörke ist Leiter der Musik- und Kunstschule in Ludwigsfelde und entwickelt gern kreative Ideen. Quelle: Lisa Neugebauer

Mit dabei ist Tino Flörke, der die Musik- und Kunstschule in Ludwigsfelde leitet. Auf dem Fest hat er zwei Schreibmaschinen aufgebaut, mit denen Besucher ihre Lebensmotto tippen sollen. Das entschleunige und schenke eine kleine Auszeit, sagt er. Denn man müsse sich sehr konzentrieren, um keinen Fehler zu machen. „Zwei von denen, die das im letzten Jahr ausprobiert haben, haben sich danach eine Schreibmaschine gekauft“, sagt Flörke. „Ich freue mich, wenn ich andere mit meinen Ideen begeistern kann.“ Das versucht er auch schon den kleinsten in seiner Musikschule zu vermitteln und freut sich vor allem, Kinder bei ihren ersten musikalischen Schritten zu begleiten. Auch privat ist er kreativ: Er schreibt Gedichte, hat schon einen Band herausgebracht.

Die multikulturelle Autorin

Deniz Selek, Lehrerin, Künstlerin und Schriftstellerin aus Berlin Quelle: Lisa Neugebauer

Deniz Selek ist für das Picknick der Kulturen aus Berlin angereist. Sie ist Grundschullehrerin, unterrichtet unter anderem Kunst. Nebenbei schreibt sie Jugendbücher, in denen sie sich vor allem mit multikulturellen Themen auseinandersetzt – vor allem mit der türkischen Kultur, denn ihr Vater kommt aus der Türkei. Sieben Romane hat sie bereits veröffentlicht. Außerdem bietet sie – wie hier beim Kulturpicknick – Kunstworkshops für Kinder an: Dieses Mal sollen sie farblose Hocker bunt gestalten. Die Arbeit mit den Kleinsten macht ihr besonders viel Spaß. „Ich mag die Fantasie und die überraschenden Elemente, die Kinder einbringen – sie haben noch mal einen ganz anderen Blick.“

Die Verwandlungskünstlerin

Michelle Schmidt aus Brandenburg an der Havel bringt als Clownin Kinder und Erwachsene zum Lachen. Quelle: Lisa Neugebauer

Mit einer blonden Lockenperücke und einem Bauchladen präsentiert sich die Clownin und Animateurin Michelle Schmidt. Sie ist aus Brandenburg an der Havel angereist und tritt nicht nur auf Festen wie diesem auf, sondern auch auf Hochzeiten oder Kindergeburtstagen. Wie sie jeweils aussieht, entscheidet sie spontan. Beim letzten Mal habe sie einen Bademantel und eine Badekappe aufgehabt. „Aber das war sehr warm.“ An diesem Nachmittag hat sie zum Bauchladen einen Zollstock und eine lange Müllzange mitgebracht – wegen des Corona-Abstands natürlich. „Die Kinder lieben es“, sagt Schmidt. Wenn sie nicht als Clownin unterwegs ist, gibt sie Theaterunterricht für etwa 60 Schüler von drei bis 30 Jahren, erzählt sie.

Die Tassen-Gestalterin

Cornelia Lindenthal malt bisher hauptsächlich in ihrer Freizeit. Sie kann sich aber auch vorstellen demnächst mehr Kinder zu unterrichten. Quelle: Lisa Neugebauer

Bunt und gemustert leuchten die Tassen von Cornelia Lindenthal Besuchern entgegen. Die Energetikerin aus Ludwigsfelde malt bisher hauptsächlich für sich privat das Geschirr an, kann sich aber gut vorstellen, ihr Hobby demnächst häufiger Kindern beizubringen. „Ich kann mir gut vorstellen das bei Geburtstagsfeiern oder in Kindergärten anzubieten“, sagt sie. Ihre Kreativität schöpfe sie „einfach aus der Freude“, sagt Lindenthal. Schon seit drei Jahren ist sie mit Begeisterung dabei und würde diese gern weitergeben.

Der Kreativ-Koch

Sher Hzam Khan kocht selbst gern und freut sich, Interessierten die Gewürze seiner Heimat Pakistan näherzubringen. Quelle: Lisa Neugebauer

Etwas weitergeben will auch der gebürtige Pakistaner Sher Hzam Khan. Der Ludwigsfelder hat auf das Fest Gewürze mitgebracht, die er den Besuchern näherbringen will. „Ich koche selbst gern und habe gemerkt, dass viele die Gewürze nicht richtig kennen, die ich nutze“, sagt Khan. Wie eine Kardamom-Kapsel aussehe oder unzermahlener Kreuzkümmel sei für einige neu. „Ich will den Leuten zum Beispiel auch zeigen, was genau am Masala so gesund ist“, sagt er. Vielleicht kann er so auch Kreativität beim Kochen wecken.

Das musikalische Paar

Alfred Mehnert und seine Frau Arda Temuçin-Mehnert aus Berlin machen Musik und Kunst mit mehreren Generationen gleichzeitig. Quelle: Lisa Neugebauer

Ein kreatives Paar sind auch Alfred Mehnert und seine Frau Arda Temuçin-Mehnert: Mit dem Verein Populare organisieren die beiden Berliner verschiedenste Kunst- und Kulturaktionen – unter anderem die Genshagener Veranstaltung zum Weltkindertag am Sonntag, 20. September, auf dem Gutshof. Temuçin-Mehnert ist hauptberuflich Erzieherin an einer Grundschule. Mehnert ist Musiker, spielt im Berliner Metropol Orchester und gibt unter anderem Percussion-Workshops, wie hier beim Kulturpicknick. „Ich finde es großartig, wenn wir es schaffen, generationenübergreifend zu musizieren“, sagt Mehnert. Er wolle von den Kleinsten bis zu den Ältesten alle mit einbeziehen. „Musik ist die vermittelnde Instanz zur Integration“, sagt er. Erweitert auf die Kultur würde das wohl jeder auf dem Picknick der Kulturen unterschreiben.

Tanzgruppen, Bands, ein Theaterstück: Den Gästen des Picknicks der Kulturen in Genshagen wird viel geboten. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Bühne wurde von den ganzen Abend bespielt. Hier: Bürgermeister Andreas Igel begrüßt die Gäste. Quelle: Lisa Neugebauer

Von Lisa Neugebauer