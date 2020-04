Online-Angebote der TH Wildau

Wildau

Normalerweise gibt es für Studierende und Mitarbeiter der Technischen Hochschule Wildau die Möglichkeit, mehrmals pro Woche kostenlos an kurzen Fitnessprogrammen teilzunehmen. „Bewegte Pause“ nennt sich dieses Angebot. Zur Zeit aber kann das natürlich nicht stattfinden. Dafür gibt es nun die „Bewegte Pause“ als Online-Version. Als Vorturnerin agiert Ronja Heyman. Sie ist studentische Gesundheitsbotschafterin der TH.

Gemeinsam mit Max Rau ist sie dafür da, vor allem Studierende bei Aktionstagen oder Lehrveranstaltungen anzusprechen, aufmerksam zu machen auf das bundesweit einzigartige Projekt „Hochschule in Hochform“, das die TH gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse durchführt. Dazu gehören zahlreiche Präventions- und Gesundheitsangebote wie Gesundheitschecks, eine Ärztin als Gesundheitscoach, Beratungsmöglichkeiten und Engagement bei stadtweiten Aktionen wie dem Wildau Runner’s Day. Die Beratungsangebote laufen derzeit in digitaler Form. Und die „Bewegte Pause“ ist nun für alle Interessierten via YouTube zugänglich.

Webinare zur Studienorientierung im Netz abrufbar

Auf dem YouTube-Kanal der TH sind außerdem verschiedene der Webinare zur Studienorientierung zu finden. Über solche Online-Seminare können sich Interessierte über Studienangebote generell und natürlich speziell an der TH informieren, außerdem geht es um Studienfinanzierung, oder die Voraussetzungen, die jemand, der ohne Abitur ein Studium beginnen möchte, mitbringen muss. Auch das Webinar „Wie finde ich den passenden Studiengang?“ mit den Beratern Katja Wenger und Andreas Preiß, das am 1. April stattfand, wurde aufgezeichnet und ist online verfügbar.

Weitere Webinare, bei denen sich Interessierte direkt zuschalten und im Chat dann sogar Fragen an die Referenten stellen können, sind in den kommenden Wochen geplant: Am Mittwoch, dem 22. April, ab 16 Uhr geht es ums Studieren an der TH Wildau in Vollzeit, dual oder berufsbegleitend. Eine Logistikstudentin wird am Mittwoch, dem 29.April, ab 17 Uhr von ihren Erfahrungen an der TH berichten. Und am Mittwoch, dem 6. Mai, ab 17 Uhr wird TH-Professor Siegfried Rolle den Studiengang Physikalische Technologien/Energiesysteme erklären.

Basteln mit den Profis

Das TH-Kreativlabor, dessen Hightech-Geräte sonst immer mittwochs von Menschen jeden Alters kostenlos genutzt werden können, ist momentan zwar auch zu. Aber das Team des „ViNN:Lab“ hat sich ebenfalls Online-Angebote überlegt: Am Mittwoch, dem 15. April, gibt es einen Upcycling-Workshop und am 22. April wird erläutert, wie man einfache Stop-Motion-Filme drehen kann. Los geht es jeweils ab 16.30 Uhr.

Informationen unter: www.th-wildau.de/webinare; www.th-wildau.de/vinnlab oder www.th-wildau.de/hochschule-in-hochform

Von Karen Grunow