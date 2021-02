Ludwigsfelde

Die Ludwigsfelder Schulen müssen weiter auf moderne Technik in den Klassenräumen warten. Voraussichtlich erst 2022 kann die Stadt mit einen Großteil der Maßnahmen aus dem Digitalpakt beginnen, durch die die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben werden soll.

Die Stadt habe Anfang Dezember den Förderantrag bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) eingereicht, teilte Paul Niepalla, Fachbereichsleiter für Soziales im Rathaus, am Dienstag im Sozialausschuss mit. Demnach beantragt die Stadt insgesamt rund 747.000 Euro, weitere knapp 75.000 Euro steuert Ludwigsfelde bei. Doch das Geld aus dem Fördertopf werde voraussichtlich nicht vor 2022 zur Verfügung stehen – denn so lange werde die ILB für die Prüfung der Anträge brauchen, sagte Niepalla.

W-Lan an Schulen soll ausgebaut werden

Mit dem Geld aus dem Digitalpakt will die Stadt an ihren drei Grundschulen und der Gesamtschule vor allem zunächst die Rahmenbedingungen schaffen, die für die Arbeit mit digitalen Medien im Unterricht nötig sind – also unter anderem alle Schulen mit flächendeckendem W-Lan und stabilen Schulservern ausstatten. Außerdem sollen interaktive Displays die jetzigen Tafeln und Whiteboards ersetzen, sowie die Klassen mit Notebooks oder Tablets ausgestattet werden.

Ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung an den Schulen sei zudem die Schulung der Lehrkräfte, sagte Niepalla. „Es bringt nichts, die Infrastruktur aufzubauen, wenn sie dann niemand nutzen kann.“

Stadt will bereits ohne Fördergeld beginnen

Bis 2024 geht der Digitalpakt Schule – bis dahin müssen alle Maßnahmen umgesetzt werden. Damit Ludwigsfelde das schafft, will die Stadt – trotz noch nicht bewilligter Fördermittel – schon in diesem Jahr einige Maßnahmen angehen. „Es ist eigentlich klar festgelegt, was gefördert wird“, sagte Niepalla. Das Risiko, dass die Stadt etwas anfange, was dann nicht vom Fördergeld gedeckt werden könne, sei also gering. Doch, um so sicher wie möglich zu sein, prüfe die Verwaltung gerade, was einigermaßen bedenkenlos begonnen werden könne, so der Fachbereichsleiter.

Damit Schüler tatsächlich mit schnellem Internet arbeiten können, fehlt es allen Ludwigsfelder Schulen derzeit an einer ausreichenden Leitung – nötig sei laut Niepalla ein Ausbau der Internetbandbreite auf mindestens ein Gigabit pro Sekunde. Doch die entsprechenden Leitungen bis ans Schulgebäude zu verlegen – dafür sei der Landkreis zuständig, so Bürgermeister Andreas Igel (SPD). Dort habe man gerade die Ausschreibung in der Umsetzung. „Wir gehen davon aus, dass das vom Landkreis bis Jahresende umgesetzt wird“, so Igel.

Lesen Sie auch:

Die Pandemie habe die „Bereitschaft der Politik schneller zu handeln“ gesteigert, sagte der Bürgermeister in der Ausschusssitzung. Das Home-Schooling hat noch einmal deutlich gezeigt, dass die Schulen digital nicht auf dem neusten Stand sind. Doch wie genau dieser „neuste Stand“ überhaupt aussehen soll, darüber herrscht noch Unsicherheit in der Ludwigsfelder Verwaltung. Vom Bildungsministerium (MBJS) und Schulamt gebe es noch keine Angaben, wie es sich zukünftig Home-Schooling vorstelle, sagte Niepalla. „Uns fehlt der roter Faden.“ Zumindest die technischen Grundvoraussetzungen sollen nun aber nach und nach angegangen werden.

Von Lisa Neugebauer