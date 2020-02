Grabkammern ganz nah am Altar

Schöna

Zum Gotterbarmen sieht das Gotteshaus Schöna auf der Homepage der Kirche aus. Dabei leuchtet der Sakralbau längst weiß verputzt. Die goldene Wetterfahne auf dem Turm funkelt mit der Jahreszahl 1778 und MFvM, dem Kürzel für Moritz Friedrich von Milkau. Der Generalleutnant der Kavallerie hatte 1704 Lebusa gekauft, wozu Schöna zählte. Üblicherweise war der Eigentümer Kirchenpatron, aber in Lebusa war es die Universität Wittenberg. Als er Patron war, ließ er 1726 die Kirche in Lebusa bauen. Zunächst erfolgten Beisetzungen Blaublütiger in Schönas Kirche. Zwei Kinder sind in Altarnähe bestattet worden, ein Erwachsener 1724 davor, ein zweiter im selben Jahr südwestlich davon. Beim Herausnehmen des Fußbodens stieß der Förderverein 2008 auf die Grabkammern. „Die sind sicher ein Grund, die Kirche nach dem Brand vom 2. Juni 1777 schnell wieder aufzubauen und schon wieder 1778 einzuweihen“, sagt Chronistin Marianne Dennert vom Gemeindekirchenrat. 17 Gehöfte und die Pfarre brannten ebenfalls ab.

Turm bekam zwei Glocken

Von der im Kern spätromanischen ersten Kirche wurden die Überreste in die Mitte gebracht. Sie verschwanden unter dem Fußboden, sehr zur Freude des Archäologen Kai Sommerfeld, der den Förderverein bei der Buddelei nach der Jahrtausendwende begleitet hat. Schubkarrenweise war herabgefallener Putz rauszubringen.

1778 erhielt die Kirche ihren jetzigen Turm mit zwei 1891 von Weinhold in Dresden gegossenen Glocken. Von denen war eine im Juni 1917 für Kriegszwecke abzugeben. 1923 ertönten wieder zwei Glocken, nachdem Ersatz aus Apolda angekommen war. Im Zweiten Weltkrieg wurde erneut eine Glocke abtransportiert. Beim Wiederaufbau 1778 bekam das Schiff große Fenster und mit dem Chor eine Putzdecke; nur die kleinen Fenster in der Apsis blieben. 1861 und 1939 erfolgten umfangreiche Sanierungen. Ein Stein über dem Turmeingang zeigt die Jahreszahl 1861. Die Tür zum Turm ist nicht mehr zu öffnen, dort wurden 2009 die Toiletten eingebaut.

Adresse und Ansprechpartner Die Kirche von Schöna steht im Mittelpunkt des Dorfes Schöna-Kolpien, einem Ortsteil der Stadt Dahme. Pfarrer Ingolf Walther hat die Vakanzverwaltung, Telefon 035365/82 91, Mail: pfarramt.uebigau@t-online.de Ansprechpartnerinnen sind Evelin Müller Mo – Do im Kreiskirchenamt Herzberg, 03535/49 34 12, privat 035364/41 34, und Marianne Dennert 035364/40 61. Nächster Gottesdienst: 9. Februar um 10.45 Uhr

Da war die große Wiedereinweihung am 14. Dezember 2008 bereits mit der Namensgebung „Evangelische Kirche Georg Buchholzer“ gefeiert worden. Dass Dorfkirchen einen Namen tragen, ist ungewöhnlich. Buchholzer war es auch. Um 1503 war er in Dahme geboren worden. Beim Studium in Wittenberg freundete er sich mit Melanchthon, Luther und der neuen Lehre an. Die verkündete der junge Reformator 1526 in Buckow. 1527 wurde er nach Schöna berufen, wo er am 24. Juni 1527 Anna Zorn aus Dahme geheiratet hat. Eine neue Lehre, ein verheirateter Pfarrer, der nach und nach Vater von sechs Kindern wurde, den lehnten die Bauern. Die Dahmer pilgerten trotz Verbot nach Schöna, so wie die Jüterboger 1520 zu Paulus von Rhoda nach Oehna. 1538 wurde Buchholzer nach Arnswalde und 1539 nach Berlin berufen. Dort predigte er, als der Kurfürst zum neuen Glauben übertrat und wurde erster Probst in Berlin. 1565 fiel er in Ungnade und soll vor Gram 1566 gestorben sein.

Kirchenbücher wurden geraubt

Wegen des Brandes gibt es keine Erinnerungsstücke an den ersten evangelischen Pfarrer Schönas. Selbst die sächsische Kirchenordnung von 1580, die zum Inventar gehört, konnte er nicht in der Hand gehabt haben. Im Dreißigjährigen Krieg gab es zwei Pestjahre, 1626 mit 120 Toten in Schöna und 1637. Damals raubten die Krieger auch die Kirchenbücher. Überliefert sind Visitationsberichte, in denen sich Beschwerden durch die Jahrhunderte bis ins Jahr 1871 ziehen. Tanz, uneheliche Kinder und Väter, die nicht zur Taufe ihres Nachwuchses kamen, boten Anlass zur Klage.

1954 wurden die Jugendweihen eingeführt. Die widersprachen zunächst kirchlicher Ordnung. Der Beschluss, Jugendweiheteilnehmer nicht zu konfirmieren, war nicht von Dauer. Doch das Tief hatte begonnen. Die im Barockstil erbaute Kirche verfiel immer mehr. Nach dem Weihnachtsgottesdienst 1996 wurde sie gesperrt. Ein kleiner Wald wuchs um sie, aus dem der Kirchturm ragte.

Im Mai 2000 nahm sich die Interessengemeinschaft – ab 2002 Förderverein unter Helmut Trapka – der Instandsetzung an. 68 Bäume wurden gefällt. Das baufällige Gotteshaus wurde Ende 2001 stabilisiert und war wieder nutzbar, auch für zahlreiche Veranstaltungen, um Geld für die Sanierung zu sammeln. Die Partnergemeinde Eschbach im Schwarzwald beteiligte sich rege. Am Ende kostete die gesamte Rundumsanierung samt Glasschiebetüren-Einbau und Umsetzung von Patronatsloge und Pfarrerstuhl von 2003 bis 2015 knapp 740.000 Euro. Der inzwischen aufgelöste Förderverein brachte 55.400 Euro auf. Dabei sind seit der Fusion 1974 mit Kolpien zwei Kirchen in Schöna-Kolpien zu erhalten.

Fünf Münzen im Turmknauf

Die kleinen Schätze von Schöna werden gut verwahrt. Dazu gehören eine Nachbildung des Kelchs, der beim Brand 1777 schmolz und den Georg Buchholzer zum Abendmahl gereicht hatte sowie eine Abendmahls-Kanne mit der Inschrift „Kirche zu Schöna 1851“. Eine Taufkanne von 1892 ist ein Geschenk zur Erinnerung an die Taufe Magdalena Nickel – des Pfarrers Töchterlein starb nach vier Monaten. Auf einer Taufschale steht „Die Konfirmanden 1903“, eine neue ist zur Wiedereinweihung 2008 gespendet worden. Auch heutige Konfirmanden finanzierten edles Geschirr. Auf der Empore wird alles beschrieben, auch fünf Münzen aus dem Turmknauf. Als die Turmspitze samt Kugel 2012 abgenommen wurde, war durch die Einschusslöcher kein Inhalt zu sehen. Im Juli 2015 rieselte mal wieder Schmutz heraus. Marianne Dennert stellte das Teil um, und plötzlich fielen vier Münzen heraus, darunter ein Sachsen-Sechser von 1743 und ein Gulden von 1768. Stefan Pratsch, Archäologe des Landkreises Teltow-Fläming, fand bei seiner Untersuchung eine fünfte Münze.

Von Gertraud Behrendt