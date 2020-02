Schieferturm krönt Kirche in Frankenförde

Frankenförde

Äußerlich bietet Frankenfördes Kirche einen schönen Anblick. Die Nordseite ist mit der Mauer zum alten Schulhaus abgesperrt. Auf der Südseite fallen die beiden zugemauerten Portale mit Bögen aus Backstein auf. „Die Verbreitung des Backsteins setzte erst im späten 13. Jahrhundert allmählich ein“, erläutert Marcus Cante vom Landesdenkmalamt. Der Eingang liegt jetzt im Westen. Innen erinnert eine kleine Tafel an den 1811 im Ort geborenen Ludwig Liefeldt, der später als Missionar unterwegs war. Da hatte das Gotteshaus bereits die großen Fenster. Eventuell wurden sie im 17. Jahrhundert eingebaut, als dem Dach ein verschieferter Turm aufgesetzt worden ist. Sicher erfolgte der Bau nach dem Feuer von 1642. Das Dorf war abgebrannt und zum Teil wüst. „Wohnen nicht mehr als zwei Hüfner“ von 24 Männern in Friedenszeiten; 1684 gab es wieder 26 Güter, steht im „Historischen Ortslexikon“.

Orgel schon lange nicht mehr spielbar

Die jüngste Innensanierung erfolgte 1969, so die Akten im Denkmalpflege-Institut. Im Juli 1961 wurde der Zustand beschrieben: Dach notdürftig gedeckt, im Innern durch jahrzehntelange Vernachlässigung gekennzeichnet, Bleiverglasung muss ganz erneuert werden, Putz ist auszubessern und gegebenenfalls die Seitenemporen herauszunehmen. „Die Orgel ist nicht mehr spielbar, hat aber einen recht netten barocken Prospekt, der zwischen die großen beiden Turmsäulen eingebaut ist.“ Er wurde dennoch entfernt, da die Orgel hinter dem Prospekt „gänzlich abgängig“ und seit Jahren nicht mehr spielbar war. „Ein Teil der Pfeifen ist bereits im Ersten Weltkrieg abgeliefert worden und seitdem nicht mehr ersetzt.“ Ein kleines Positiv sollte aufgestellt werden. „Die Seitenemporen wurden auch herausgenommen“, sagt Jan Soyez vom Gemeindekirchenrat. Die Westempore ist noch vorhanden und soll um 1700 eingebaut worden sein.

Staub rieselt durch Betterdecke

1961 war geplant, einen neuen Taufstein und neue Liedertafeln anzuschaffen, die Bretterdecke oberhalb der Balken gegen Wurm zu imprägnieren und oben mit Teerpappe abzudecken, der Staub sollte nicht durch die in Jahrhunderten entstandenen Ritzen ins Kirchenschiff fallen. Elektrische Beleuchtung und ein Anstrich nach Farbangaben des Bauamtes waren ebenfalls geplant. „An der Ostseite stehen einige Bäume dicht am Mauerwerk.“ Das müsse atmen, deshalb seien die Bäume zu entfernen. Geplant war, den Altar farbig neu zu fassen. Er bedürfe eines neuen Kruzifixes, neuer Leuchter und neuer Paramente. Der Gemeindekirchenrat beschloss, Herrn A., der in Kemnitz gewirkt hatte, mit der Sanierung von Altar und Taufengel zu beauftragen. Der Engel war 1969 fertig, aber missraten. Die Taufe aus dem 19. Jahrhundert war 1969 noch nicht vorhanden.

Denkmalpfleger erbost

Im Institut für Denkmalpflege wurde erbost über die Arbeit in Kemnitz geurteilt: „Das Nachschnitzen der Barock-Putten ist unseres Erachtens eine eindeutig kriminelle Handlung.“ Der Pfarrer wurde an Gesetze erinnert. Dabei hatte Kirchenbaurat Wendland Herrn A. empfohlen. „Sicher aus christlichem Mitleid“, vermutete ein Restaurator aus Saarmund und betonte, der Herr habe keine Ausbildung als Restaurator und seine Grafikerlehre wegen des Kriegs nicht abgeschlossen. Das Konsistorium empfahl eine kirchliche Restaurierungswerkstatt in Erfurt.

Neue Sorgen ließen nicht lange auf sich warten. Kirchenland wurde für den Trauerhallenbau abgegeben. 1969 war die Nordwand desolat. Besichtigungen gab es viele, Hilfe wenig. Die Pfarrersfrau Erika Bille bat im November 1975 beim Konsistorium, die Glocken in Ordnung zu bringen. „Wir haben kein Weihnachtsgeläut, auch keine Silvesterglocken klingen über unser Dorf.“ Bei Beerdigungen und jeden Sonntag fehle das Geläut. Die Seile waren verklemmt, deshalb sollte nicht geläutet werden.

Feuchtigkeit sorgt für verdrehte Seile

Im März 1976 erfolgte die Reparatur. Auch die Seile, an denen der restaurierte Taufengel hing, verdrillten sich ständig wegen der Raumfeuchtigkeit, teilte Pfarrer Bille im Oktober 1976 mit. Die Ostwand hatte bereits erhebliche Mauerausblühungen. Zur Milderung wurde empfohlen, den Wandputz bis eineinhalb Meter über dem Fußboden abzuklopfen, dreimal Vogel-Fluat zu streichen und danach Kalkmörtel ohne Zementzusatz. Jan Soyez erinnert sich, dass den Schwalben das Klima behagte. „Sie hatten ihr Nest in der Taufschale des Engels, der zwei Finger verloren hat.“ Die liegen lose in der Schale. Drin wurden die Vögel nicht geduldet, draußen haben Falken über der Dreifenstergruppe in der Ostwand ihr Domizil. „Die kleinen Falken duldeten die Störche nicht. Deren Nisthilfe haben wir vom Dach genommen“, berichtet Soyez.

Das Dach war 1978 undicht. „Um Schwammbildung an den Bänken zu verhindern, sind die Seitenteile abzunehmen und die Bänke rund 15 Zentimeter zu kürzen, damit ein Zwischenraum zu Außenwand und Bankraum entsteht“, wurde festgelegt. Der Zwischenraum fehlt noch immer. Damals war Johannes Bille noch im Amt. „Bis zum 70. Geburtstag ist er bei Wind und Wetter in seine sechs Gemeinden geradelt“, Geschenke am Weihnachtsabend habe es erst spät gegeben, erzählt dessen Enkel Jan Soyez und fügt an: „Er unterrichtete angehende Pfarrer auch in alten Sprachen.“

Im März 1988 besuchten Vertreter der Kirche mit Bauingenieur Henning Pfarrer Heinrohts Sprengel. Der Westgiebel hatte Risse und Ausbeulungen, die Raseneisensteine fielen auseinander. Die Knallerei vom Artillerieschießplatz löste Fugenverbindungen, Wasser drang an beiden Giebeln bis ins Schiff. Bei der Ausmalung in den 50er beziehungsweise 60er Jahren sei die defekte Holzdecke durch Hartfaser ersetzt worden, die faule stellenweise. „Im Bereich des Sturzes fallen Steine raus“, schnelle Abhilfe sei nötig, bevor jemand zu Schaden komme. Schnell ging‘s nicht. Mitte 1991 kümmerten sich Vakanzverwalter Sell, Konsistorium, ZBO Ließen, Restaurator Geipel und Luckenwalder Dachdecker um die Dachstuhlsanierung, Mauerwerkstrockenlegung und Erneuerung der Schieferverkleidung des Turms.

Von Gertraud Behrendt