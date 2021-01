Rosenthal

Vor 1250 wurde die Feldsteinkirche in Rosenthal erbaut, sogar mit Raseneisenstein, besonders gut zu erkennen an den vermauerten Fenstern der Apsis. Im Barock erhielt das Gotteshaus größere Fenster. Die Ziegelsteinvorbauten der Eingänge im Süden stammen aus dem 19. Jahrhundert. Die Rundbögen zwischen Kirchenschiff und Turm erinnern an die vermauerte Arkade. Erhalten blieb die Tür aus der Zeit um 1500, als im Erdgeschoss des Turmes eine Sakristei eingebaut wurde. Dort befanden sich die Haken für die katholischen Gewänder. So kam es zur despektierlichen Bezeichnung „Katholikenloch“. Bei Kinder-Kirchenführungen wird es dort besonders geheimnisvoll.

Pfarrer war nicht an der Universität

1554 ist als erster evangelischer Pfarrer Simon Buchholzer aufgeführt. „Ein Cousin von Georg Buchholzer aus Dahme, 1539 erster evangelischer Probst Berlins, der die Kirchenvisitation einführte“, sagt Ellen Woitschätzky-Heider. Die erste Visitation erbrachte 1562, dass Rosenthals Pfarrer keine Universität besucht hatte, in Dahme wohnte und mit dem Dahmenser Kollegen Bone wohl uneins war. Die Besitzverhältnisse bezüglich Kirchen- und Pfarrgut waren vielfach ungeordnet. So hatte Junker Lippold von Klitzing eine Schäferei auf dem Kirchenacker gebaut.

Altar mit Petrus und Paulus

In Rosenthal wurde unter Buchholzer 1581 die Kanzel erbaut. Ob es noch dieselbe war, die 1960 rausgerissen wurde, ist ungewiss. Rosenthal könnte glimpflich durch den Dreißigjährigen Krieg gekommen sein. 1638 stehen sechs abgebrannte Bauernhöfe im „Historischen Ortslexikon“, 1653 und 1664 waren noch einige Höfe wüst. Bevor dieser Krieg die Dahmer Region erreichte, wurde der Altar eingebaut. Bedeutsam sei, „dass die Apostel Petrus und Paulus dargestellt werden. Petrus mit dem Symbol des Schlüssels und Paulus mit dem Schwert. Die Schlüssel sind die Himmelsschlüssel. Das Schwert ist das Sinnbild für die göttliche Allmacht und Gerechtigkeit.“

Besonders schöne Darstellung der Apostel

An vielen deutschen Altären der späten Renaissance seien diese so wichtigen Gestalten, Petrus wohl der erste Bischof in Rom und damit der erste Papst und Paulus durch seine Reisen und Briefe im Neuen Testament bekannt, zu finden. „In Rosenthal ist deren Darstellung besonders schön“, führt der Ikonographie-Experte Rudolf Bönisch aus (siehe Schatz) und ergänzt: „1625 war das ganz modern. Interessant auf dem Bild ist, dass Judas mit dem Geldbeutel sich vom Tisch wegstehlen will, während das Mahl erst richtig beginnt – zu sehen am Diener im Hintergrund, der noch Nachschub bringt.“

Magister Klemm hatte zwölf Kinder

Wer zu der Zeit Pfarrer war, ist nicht überliefert. Johann Hartmann war es 1685 bis 1687. Von seinem Nachfolger Magister Johann Klemm, der 1687 ordiniert wurde, kündet der Grabstein auf der Nordseite. Zu lesen ist noch, dass er und seine Frau Magdalena zwölf Kinder hatten, von denen acht „vor den Eltern verstarben“. Der Text auf dem Stein im Osten ist nicht zu entziffern. Die Kirchenführerin Woitschätzky-Heider weiß, dass zwischen 1759 und 1789 keine Glocke erklang. Alle drei goss die Dresdener Firma Weinhold um. Zum dritten Advent wurden sie 1789 eingeweiht – inzwischen war die Kirche im Barockstil gestaltet worden. Im Süden stand der Beichtstuhl, auf der Empore darüber nahm die Pfarrerfamilie Platz, im Norden die vier Kirchenältesten und auf der kleinen Empore darüber die Sieb’sche Verwalter-Familie. Sieb und Schwebendorf waren nach Rosenthal eingekircht, da sie kein Gotteshaus hatten. Prensdorf war seit 1495 Tochterkirche, Kemlitz seit 1910. Die Sitzordnung änderte sich im Laufe der Jahrhunderte, blieb jedoch lange streng.

Adressen und Ansprechpartner Die Kirche steht in Dahme, im Ortsteil Rosenthal. Pfarrbüro: 15936 Dahme/Mark, Telefon 035451/476, E-Mail: pfarrhaus.dahme@online.de. Nächster Gottesdienst ist am Sonntag, dem 10. Januar, um 9 Uhr. Führungen unter Telefon 035451/89 49 45, weitere Informationen unter www.dahme.de und www.kkzf.de

Das hat Pfarrer Herbert Scholz noch erlebt, der von 1952 bis 1975 amtierte. Sein Sohn Wolfgang Scholz erinnert sich: „Es war eine sehr fromme und traditionsbewusste Gemeinde. Die Frauen saßen unten, die Männer oben. Ganz oben, auf einer niedrigeren Empore war der Knechte-Chor. Aus jedem Haushalt kam immer ein Vertreter zu jedem Gottesdienst.“ Als es an die Renovierung 1962 ging, musste Herbert Scholz niemanden überreden. „Nach dem Beschluss in der abendlichen Versammlung kamen am nächsten Morgen die ersten, die anfangen wollten. Vieles wurde rausgerissen, der wurmzerfressene Altaraufsatz eingelagert.“ Der Stipes, der Unterbau des Altars, blieb stehen. Die Denkmalschutzbehörde wurde nicht gefragt. „Die Rosenthaler wollten kein Museum, sondern eine Kirche für ihren Gottesdienst“, so der Sohn.

Empore, Kanzel und Decke 1962 erneuert

Der 2008 verstorbene Stellmachermeister Walter Heider und Günther Henkel, der sich freut über die solide ausgeführten Holzarbeiten, erneuerten 1962 Hufeisenempore, Kanzel und Decke. Das Gestühl habe ein anderer Handwerker gefertigt, sagt Henkel. Pfarrerin Britta Rostalsky schätzt die Schräge am Kanzelkorb, die dazu beiträgt, dass sie sich am Pult daneben nicht den Kopf stößt. Ingo Brockel fertigte später Lampen aus Firsteinen. Seit 1928 wird der Gottesdienst am Harmonium begleitet. „Eine Orgel war nicht gewollt, um den kräftigen Gesang des Schulchores zu erhalten“, erläutert Renate Schmidt.

Andacht im Wald an einer geschmückten Tanne

Auch Herbert Scholz hat sich um die Jugend bemüht. Da er in China geboren worden war, wo dessen Vater als Missionar wirkte, hat er den Jugendlichen beigebracht, mit Stäbchen zu essen. Im Winter wurde im Wald eine Tanne geschmückt und dort eine Andacht gehalten, es war eine sehr intensive Junge Gemeinde. In Dahme hat er Latein unterrichtet im Seminar für kirchlichen Dienst. Seine Frau war als gelernte Diakonisse zunächst Gemeindeschwester, bis eine staatliche eingesetzt wurde. Sie betreute einen Stickkreis, andere Handarbeiten und Basteleien mit Kindern unterschiedlichen Alters, erinnert sich der Sohn Wolfgang Scholz und ergänzt: „Die erste Jugendweihe im Dorf gab es erst 1968, als ich konfirmiert wurde.“ Noch heute „sind von rund 270 Einwohnern etwa 200 Kirchenmitglieder“, sagt Ellen Woitschätzky-Heider.

Von Gertraud Behrendt