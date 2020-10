Körbitz

Die Hitzesommer der zurückliegenden Jahre haben auch in den Dorfteichen ihre unübersehbaren Spuren hinterlassen. Auch wenn der diesjährige Sommer nicht ganz so drastisch war wie die beiden vorhergehenden, haben die meisten Teiche das Defizit nur geringfügig ausgleichen können.

Den Zweck, bei Bränden auch als Löschwasser-Reservoir zu dienen, wird kaum noch ein Teich gerecht, da die Pumpen der Saugschläuche wegen des niedrigen Wasserstands mehr Schlamm als Wasser fördern, so dass das Anlegen von Löschwasser-Brunnen die einzige, wenn auch teure Alternative ist. Die Teiche selbst können zu Biotopen zurückgebaut werden.

Die Pumpen saugen seit Wochen den Dorfteich leer. Quelle: Uwe Klemens

In der Gemeinde Niederer Fläming widmet man sich seit mehreren Jahren diesem Konzept. Nach den inzwischen fertiggestellten Dorfteichen in Sernow und Höfgen ist in diesem Jahr das Gewässer am Ende des Körbitzer Angers an der Reihe. Seit Wochen laufen dort die Pumpen, um vor dem Sanieren der Teichsohle den Wasserspiegel abzusenken. Bis zum Jahresende soll, sofern die Witterung mitspielt, die als Renaturierung geplante Maßnahme abgeschlossen sein.

Natürliches Wasserreservoir als Lebensquelle

Ziel ist, die Wasserhalte-Fähigkeit des Kleingewässers wieder zu stabilisieren, die Wasserqualität zu verbessern und die Funktion des Teiches als natürliches Wasserreservoir für die hier lebenden Tiere und Insekten zu gewährleisten.

Parallel dazu sollen die Habitat-Bedingungen für Amphibien wie dem Kammmolch, der Rotbauchunke, dem Laubfrosch und der Wechselkröte durch Bau- und Pflanz-Arbeiten im Uferbereich verbessert werden.

Vom Teich aus wird das Wasser in den Dorfgraben geleitet. Quelle: Uwe Klemens

Die Gesamtkosten der bereits vor drei Jahren geplanten Renaturierung belaufen sich auf rund 67.000 Euro und werden, da sie ausdrücklich nicht als Brand-, sondern als Landschafts- und Naturschutzmaßnahme gelten, zu einhundert Prozent von der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg gefördert.

Auch in den kommenden Jahren sollen in der Gemeinde weitere Teiche nach dem selben Prinzip in Ordnung gebracht werden. Welche Gewässer in welcher Reihenfolge renaturiert werden, muss in der Gemeindevertretung noch beraten und festgelegt werden. Vor allem die Frage der Löschwasser-Versorgung spielt dabei ein große Rolle, da es nicht überall ausreichend Brunnen gibt.

Von Uwe Klemens