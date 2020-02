25 Jahre ermittelt: Mord an Jane Fränzke weiter ungeklärt

Dornswalde

Jane Fränzke wäre heute 35 Jahre alt. Am 15. Februar jährt sich ihr Todestag zum 25. Mal. Das Dornswalder Mädchen wurde 1995 als Zehnjährige umgebracht. Ihr Mörder ist bis heute nicht gefunden. Die Tat gehört zu den bislang ungeklärten Fällen. Spezialisten der Altfall-Mordkommission des Landeskriminalamtes ( LKA) Brandenburg in Eberswalde ( Barnim) arbeiten weiter daran.

Ermordet auf dem Schulweg

Am ersten Tag, als Jane an jenem Mittwochmorgen endlich wie die großen Schulkinder mit dem Fahrrad über den Plattenweg querfeldein Richtung Klein Ziescht fahren durfte, kam sie nie in ihrer vierten Klasse in Baruth an. Nachmittags wurde das Kind im Wald gefunden, missbraucht und erstochen.

Dieser Mord erschüttert die Menschen in der Region bis heute. Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) wohnt in Klasdorf, einem Nachbarort von Dornswalde. Er arbeitete damals noch in Mittenwalde und erinnert sich an das Entsetzen. „So etwas konnte sich doch keiner vorstellen“, sagt er und hofft „vor allem für die Eltern, dass der Täter noch gefunden wird“.

Ermittler versprach den Eltern: Wir finden den Mörder

Mit dieser Hoffnung lebt auch Hartmut Jankowski. Der Zeuthener war damals Chefermittler der Mordkommission Potsdam. Heute ist er 75 Jahre alt und will nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. „Das habe ich oft genug gemacht, solange ich glaubte, es könnte uns weiterbringen.“ Der Familie hatte er damals gesagt: „Wir finden den Mörder.“ An dieses Versprechen fühlte er sich gebunden, hatte er doch ein gleichaltriges Enkelkind. Janes Fall war oft in den Medien. In Anlehnung an Friedrich Dürrenmatts verfilmten Roman „Das Versprechen“ drehte eine Redaktion über den Mord im Urstromtal eine gleichnamige Dokumentation.

Jane Fränzke war am 15. Februar morgens um 7.15 Uhr von einem Zeugen gesehen worden. Sie hatte sich von ihrem drei Jahre älteren Bruder getrennt und war nach Radeland abgebogen, um einen Schulfreund abzuholen. Doch den verpasste sie knapp und fuhr zur Hauptstraße zurück. Dort sah ein Zeuge sie, auf der falschen Straßenseite. Als jener Zeuge später auf der Rückfahrt am Waldesrand einen Mann an einem roten Golf mit dem Kennzeichen LUK-C 561 stehen sah, der sich bewusst wegdrehte, meinten er und die Polizei lange, dem Täter auf der Spur zu sein.

Dutzende Alibis kontrolliert

Doch das war wohl ein Trugschluss. Das Kennzeichen war in der Nacht zuvor gestohlen worden, die Kriminalisten versuchten, 3000 solcher Golfs zu überprüfen. Bei der Personensuche war die 15-köpfige Ermittlungsgruppe zu jener Zeit noch auf Wählerlisten angewiesen, Melderegister hatten nicht die heutige Form. Mehr als 1000 Fahrzeuge zu überprüfen schafften die Polizisten, Dutzende Alibis wurden wieder und wieder kontrolliert.

Doch weder Jankowski und seine damaligen Kollegen schafften es bis zu seinem Ruhestand fast zehn Jahre später den Mörder zu finden, noch gelang es ihren Nachfolgern bisher. Dabei gab es neue Ermittlungsmethoden wie die DNA-Analyse, die viel Hoffnung machten, auch Jane Fränzkes Tod aufzuklären. Aber gesicherte Spermaspuren waren verunreinigt. 2005 schöpften die Ermittler des LKA unter Leitung von Bernd Schulz, dem damaligen Chef der Potsdamer Mordkommission, wieder Hoffnung. Mit neuer Technik wollten sie doch noch DNA-Spuren isolieren. Wissenschaftler suchten an der Kleidung des Mädchens nach kleinsten biologischen Partikeln, um sie mit den 50 Speichelproben von 1995 abzugleichen. Der Fall Jane Fränzke war die Premiere für die neue Ermittlungstechnik.

Auch Privatdetektive im Einsatz

Außerdem hatten die Kriminalisten dank weiterer Erkenntnisse inzwischen das Täterprofil überarbeitet. Mit dem Profiler Lutz Belitz, einem ermittlungspsychologischen Sachverständigen, wurde dieses Profil weiter konkretisiert. Und mit der Vollmacht der Eltern arbeitete auch Anwalt Mario H. Seydel in engem Kontakt zur Staatsanwaltschaft und einer Berliner Privat-Detektei, die sich auf Ermittlungen nicht-natürlicher Todesfälle spezialisiert hatte, an dem Mordfall. Alle Beteiligten waren überzeugt, den Mörder fassen zu können. Bernd Schulz erklärte damals: „Es war keine spontane Tat. Der Mörder hat auf einen günstigen Moment gewartet.”

Nach Schulz war es Hauptkommissar Detlef Mattern, der neben vielen anderen Akten auch die von Jane Fränzke weiter kontrollierte und mit deutschlandweiten Meldungen über Morde und Sexualdelikte abglich. Nun liegt auch ihr Fall in Eberswalde. LKA-Pressesprecherin Karin Schulter sagt im MAZ-Gespräch: „Natürlich ist er weiter in Bearbeitung, gerade Morde an Kindern haben eine hohe Priorität.“

Jankowski wünscht sich einen Ermittlungserfolg

Der Tod von Jane Fränzke beschäftigt Hartmut Jankowski noch immer. Der Pensionär sagt, es sei zwar durchaus möglich, dass der Täter gar nicht mehr lebt. Aber dass diese Gewalttat irgendwann doch geklärt wird, das wünscht sich der frühere Kriminalist sehnlichst. „Wir, also die Polizisten, müssen den Täter finden. Schon damit die Bevölkerung weiß, Morde an Kindern bleiben nicht ungesühnt.“

