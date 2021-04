Teltow-Fläming

Auf Halbmast gesetzte und mit schwarzem Trauerflor versehene Fahnen vor Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden verkündeten am gestrigen, deutschlandweiten Gedenktag für die Corona-Toten und ihre Hinterbliebenen den Ernst der Lage. Die Rückkehr zur Normalität wird vorerst nicht zu erwarten sein, wie der Blick auf die Zahlen verdeutlicht.

Bereits von Freitagnachmittag bis zum Sonntagmorgen hat sich die Zahl der im Landkreis Teltow-Fläming positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen von 6.014 auf 6095 erhöht. Die Zahl der gegenwärtig Infizierten stieg im selben Zeitraum von 385 auf nunmehr 441, wobei die Mutationen des Virus eine immer stärkere Rolle spielen und schon am Freitag bei einem Anteil von mehr als 50 Prozent lagen.

Landkreisweit gibt es 190 Corona-Tote

Die Zahl der als genesen geltenden Covid-19-Patienten liegt mit Stand Sonntag bei 5.464, die Zahl der im Landkreis am Coronavirus Verstorbenen stieg seit Freitag um eine auf nunmehr 190 Personen.

Mit einer damit bei 140 liegenden 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt Teltow-Fläming noch deutlicher als vor dem Wochenende weit über der mit 100 genannten Schwelle, ab der mit einschneidenden Maßnahmen auf die Pandemie zu reagieren ist. Mit Ausnahme von Potsdam (97,6), Brandenburg/H. (98,4) und Barnim (88,5) bleibt deshalb in Teltow-Fläming und allen anderen Brandenburgischen Landkreisen und kreisfreien Städten die „regionale Notbremse“ in Kraft. Hinzu kommt die am Sonnabend von der Landesregierung beschlossene und bereits ab Montag geltende, nächtliche Ausgangssperre, die zwischen 22 Uhr und 5 Uhr gilt.

Mit einer Gedenkkerze aus Stoff wurde am Sonntag vor dem Dahmer Rathaus der Opfer der Coronakrise gedacht. Quelle: Juliane Kirchhoff

Mit der Neuregelung greift das Brandenburgische Kabinett schärferen Maßnahmen des Bundes vor. Noch vor acht Tagen habe der Landesdurchschnitt bei der 7-Tage-Inszidenz bei 104 gelegen und ist nun auf 141 geschnellt, was strengere Maßnahmen dringend erforderlich mache, begründete Ministerpräsident Dietmar Woidke den Schritt. Die Situation auf den Intensivstationen einiger Krankhäuser ließe sich derzeit nur noch als dramatisch beschreiben, so der Ministerpräsident.

Sollte der Inzidenzwert dennoch weiter steigen und die 200er-Marke erreichen, sind weitere, noch drastischere Beschränkungen nicht mehr zu vermeiden.

Von Uwe Klemens