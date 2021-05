Jüterbog/Trebbin

„Ich habe als Bürgermeister keine Bestrebungen, in der Stadt Ladesäulen zu errichten“, sagte Jüterbogs Stadtoberhaupt Arne Raue (WsJ) auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (WSA) auf die Frage der sachkundigen Einwohnerin Christiane Rößler (CDU), ob man nicht auch in Jüterbog Lademöglichkeiten für Elektro-Autos errichten könne.

Abgesehen von seiner persönlichen Abneigung gegen die Elektromobilität, die Raues privater Meinung nach „nichts mit Umweltschutz zu tun hat“, führte der Bürgermeister wirtschaftliche Gründe ins Feld. Als Betreiber der Ladestationen hätte die Stadt einen „erheblichen Aufwand“ zu leisten, was wirtschaftlich nicht darstellbar sei. „Ich bin froh, nicht auf diesen Zug gesprungen zu sein“, sagte Raue. Er sei „meilenweit davon entfernt“, für die Stadt E-Autos anzuschaffen, weil dies „reiner Luxus“ sei.

Das einzige Privileg für Elektro-Autos in Jüterbog ist das kostenlose Parken auf einigen Parkplätzen am Marktplatz. Quelle: Hartmut F. Reck

Das sieht sein Trebbiner Amtskollege Thomas Berger (CDU) ganz anders. Der klimapolitisch sensibilisierte Hauptverwaltungsbeamte hat seine Kleinstadt mit dem Ausbau von Ladestationen zu einer Vorzeige-Kommune in Sachen Elektromobilität gemacht. Für sein Engagement erntet er zwar gelegentlich freundlichen Spott, kann aber anhand von Zahlen, die er in sechs Jahren an Erfahrung gesammelt hat, konkret nachweisen, dass dies nicht nur ein persönlicher Spleen ist.

Bergers Expertise ist inzwischen bei vielen Bürgermeister-Kollegen gefragt, die er auch gern berät. Der aus Jüterbog gehörte aber bisher nicht dazu. Den interessierten Amtskollegen rechnet Berger gern die Vorteile vor.

Halbe Unterhaltungskosten

So sei die Unterhaltung elektrischer Dienstautos schon im ersten Jahr nach der Anschaffung günstiger als ein herkömmlicher Verbrenner. „Wir haben nur die Hälfte der Unterhaltungskosten, weil kein Ölwechsel nötig ist, weniger Reparaturen anfallen und die Serviceintervalle größer sind“, so Berger auf MAZ-Nachfrage. Darin eingerechnet seien sogar die Kapitalkosten. „Die Leasingraten, die wir zahlen sind nur marginal teurer als der Wertverlust der Autos“, hat Berger nachgerechnet. Auch der Verbrauch sei viel geringer: 4,10 Euro Stromkosten für 100 Kilometer zahlt Berger zum Beispiel für sein privates E-Mobil. Die Stadt selber hat vier Elektromobile: zwei Pkw und zwei Transporter. Diese werden an einer separaten Ladestation „aufgetankt“.

Halbe Anschaffungskosten

Und was die öffentlichen Ladepunkte betrifft, von denen es in Trebbin acht Stück gibt, so kosten diese die Stadt keinen Cent. Jedenfalls nicht im Unterhalt. Im Gegenteil: „Wir erhalten für jeden Ladevorgang eine Konzessionsabgabe“, berichtet Berger. Nach etwa 3.000 Ladevorgängen werden sich die Anschaffungskosten amortisiert haben, für die die Stadt nur die Hälfte zu zahlen brauchte, weil sie an einem Bundesförderprogramm teilgenommen hatte. Die Bewirtschaftung der Säulen hat sie ausgeschrieben. „Seitdem haben wir nichts mit den Ladesäulen zu tun“, berichtet Berger, „der Betreiber ist für alles zuständig wie Wartung, Reparaturen und Kundenabrechnung.“ Und die Nachfrage sei da: „Ich sehe doch, dass die Ladeplätze oft belegt sind.“

Aber der größte Vorteil daran sei: „Wir sind bereit. Die Entwicklung geht doch dahin!“ Und was ist mit demjenigen, der nicht auf diesen Zug springt? Berger: „Na, der bleibt am Bahnsteig stehen, weil er nicht weiß, wohin die Reise geht.“

Von Hartmut F. Reck