Baruth

Die Supermarktkette Edeka bestreitet, für das Aus der Baruther Urstromquelle verantwortlich zu sein. Auf entsprechende Anfrage der MAZ hieß es aus der Edeka-Zentrale in Hamburg: „Wir weisen diese Vorwürfe zurück. Die Beendigung der Zusammenarbeit ist nicht von Edeka ausgegangen, sondern die Brandenburger Urstromquelle GmbH hat den Liefervertrag selbst ohne nähere Angabe von Gründen gekündigt.“ Man möge Verständnis haben, man gebe „grundsätzlich keine näheren Details zu Verträgen oder Lieferantenbeziehungen öffentlich bekannt“.

In einer Mitarbeiterversammlung am Mittwoch, in der das Aus für den Mineralwasser-Abfüllbetrieb verkündet worden war, hieß es, der Wegfall der Verträge mit Edeka/Netto sei der Grund für das Aus des Standortes.

Urstromquelle-Werkleiter greift Edeka-Politik an

Werkleiter Gert Scheffler griff im Gespräch mit der MAZ die Politik, die EU und die Märkte scharf an. „Seit Dezember hatte unsere Geschäftsführung schon über die neuen Konditionen verhandelt. Denn die Rohstoff- und Energiepreise sind ja nicht jetzt erst explodiert, sondern schon im vergangenen Jahr“, so Scheffler. Deshalb ist in seinen Augen daher nicht allein der Ukraine-Krieg Schuld an der jetzigen Situation. Er sieht das Aus für die Urstromquelle auch im Kontext eines Streits von Edeka mit Markenherstellern wie Milka oder Pepsi, der Ende 2021 und Anfang 2022 Schlagzeilen gemacht hatte.

So hatte nach einem Bericht des Portals Chip.de Edeka die Schokolade aus den Regalen genommen, weil sich beide Seiten nicht über den Preis einigen konnten. Wie der Stern berichtet, war das auch Ende 2021 bei Pepsi passiert. Dabei ging es ebenfalls um einen Streit um die Lieferkonditionen zwischen einer europaweiten Einkaufsallianz und dem Pepsi-Konzern. Schefflers Vorwurf: Edeka betreibe einen Verdrängungskampf. „Nur dass jetzt nach Milka-Schokolade – wie mit den Zetteln an den Regalen ,Milka macht mal Pause’ -, nach Heinz-Ketchup, Pepsi-Cola und weiteren nicht nur bekannte Marken zeitweise aus den Regalen verschwinden, weil sie nicht auf die Edeka-Bedingungen eingehen, sondern mit uns auch ein regionaler Getränke-Abfüller.“

Edeka: Arbeiten mit allen genannten Markenherstellern weiter zusammen

Edeka bestreitet, bestimmte Marken aus seinen Geschäften verdrängen zu wollen. „Diese Vorwürfe sind uns nicht bekannt. Wir arbeiten mit allen genannten Markenherstellern weiterhin zusammen“, erklärte die Edeka-Zentrale auf MAZ-Nachfrage.

Von Jutta Abromeit und Carsten Schäfer