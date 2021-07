Hamich/Königs Wusterhausen

Als die Unwetterwarnung kam, machte sich Jessica Schwalbach noch keine großen Sorgen. „Unser Haus ist nicht in Flussnähe und hoch gelegen“, sagt sie. Hamich, der kleine Eifelort, in dem die gebürtige Königs Wusterhausenerin gemeinsam mit ihrem Mann und den Kindern lebt, würde vom Unwetter wohl nicht so stark betroffen sein. Trotzdem bereitete sie das Grundstück vor, sorgte etwa dafür, dass der Pool nicht überlaufen würde.

Fotos der Zerstörung: Diese Bild machte Jessica Schwalbach in Vicht. Quelle: Privat

Und tatsächlich: Als die Wassermassen die umliegenden Orte erreichten, blieb Hamich weitgehend verschont. Die Flutkatastrophe, die in den vergangenen Tagen für furchtbare Bilder aus dem Westen Deutschlands sorgte, hatte jedoch Nachbargemeinden wie Eschweiler oder Stolberg hart getroffen. Jessica Schwalbach, die durch den Klang der Sirenen und der herbeieilenden Rettungskräfte langsam ahnte, dass dort etwas Schlimmes passieren musste, verfolgte die Geschehnisse zunächst im Internet.

Ausmaß der Zerstörung erst später bewusst

Das Ausmaß der Zerstörung, erzählt sie im Telefonat mit der MAZ, sei auch ihr erst später bewusst geworden. Am Freitag, 16. Juli, fuhr sie selbst nach Eschweiler, um zu helfen. Seitdem sei sie fast jeden Tag in der Region im Einsatz. „Man kann gar nicht beschreiben, war für Bilder sich einem da bieten“, berichtet die 31-Jährige. Dörfer in ihrer Umgebung, eigentlich malerische Örtchen in der Eifel, seien zerstört. Kaputte Straßen, überall Scherben und Müll: Als die Hamicherin von den vergangenen Tagen berichtet, ringt sie merkbar um Worte. Viele Menschen in der Region hätten alles verloren, sagt sie – und die Verzweiflung sei spürbar.

Vicht: Weggespülte Autos Schlamm und Schutt auf einer Straße im Ort. Der Vichtbach war hier über die Ufer getreten. Foto: Ralf Roeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Ralf Roeger

Wenige Tage nach der verheerenden Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben vielerorts die Aufräumarbeiten begonnen: Vor Ort sind tausende Helfer im Einsatz, versuchen zu retten, was geht. Zahlreiche Häuser sind zerstört – viele Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Und immer wieder: Meldungen von Toten, Verletzten, Vermissten. Die Hoffnung, dass sie noch lebend gefunden werden, schwindet von Tag zu Tag.

Beeindruckt von der Hilfsbereitschaft

In ihrem direkten Bekanntenkreis sei glücklicherweise niemand verletzt, vermisst oder gar gestorben, sagt Jessica Schwalbach, „Gott sei Dank“. Seit sie selbst von den Zerstörungen in der Region erfuhr, versuchte sie, das Nötigste beizusteuern: Gästebetten, Taschenlampen, Babynahrung. Mal aus eigener Tasche bezahlt, mal durch Aktionen organisiert.

Und sie ist nicht die Einzige: Die Hilfsbereitschaft für die Opfer der Flutkatastrophe ist groß. Dass derzeit Hilfsangebote aus ganz Deutschland kommen, rührt die Jessica Schwalbach sehr. „Wahnsinn, was für eine Solidarität es gibt“, sagt sie. „Wie die Menschen in Deutschland zusammenhalten“. Und das, obwohl die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten eigentlich eher für Distanz gesorgt habe.

Von Hilfe aus Brandenburg berührt

Besonders berührt war die gebürtige Königs Wusterhausenerin jedoch, als sie von Spendenaktionen aus der alten Heimat hörte. Über Facebook bekam sie etwa von einem geplanten Transport aus Ludwigsfelde mit. „Es ist wahnsinnig schön, dass es Leute gibt, die einen trotz der Distanz nicht vergessen“, sagt sie. Als ehemalige Brandenburgerin habe sie selbst noch die Bilder der Hochwasser an Oder und Elbe im Kopf, sagt sie. Nun wurde ihre neue Heimat vom Wasser getroffen.

Und noch eine Sache erlebt Jessica Schwalbach derzeit: Nun, da die Aufräumarbeiten beginnen, schlägt die Verzweiflung teilweise in Wut um. „Die Stimmung kippt“, sagt sie. Langsam würden die Fragen lauter, wer für die Katastrophe verantwortlich sei. Und dann sei da auch noch das Problem mit den Schaulustigen. Manchmal, erzählt Schwalbach, sei eben nicht sofort erkennbar, mit welchen Intentionen jemand in die betroffenen Gebiete reise.

Schwalbach: Die Leute nicht vergessen

Schwalbach, die auch in den kommenden Tagen vor Ort anpacken und den Leuten in den umliegenden Dörfern helfen will, hofft gleichzeitig auch, dass die Hilfsbereitschaft der Menschen auch in Zukunft nicht abnehmen wird. Während derzeit bereits unzählige Sachspenden eingegangen seien (“Die Lager sind voll“), müsse man auch die kommenden Wochen und Monate im Blick haben.

Wer jetzt sein Haus verloren habe, könne jetzt mit einigen Sachspenden noch nicht so viel anfangen, beschreibt Schwalbach. Kehren die Menschen dann aber wieder in ihre Häuser zurück, braucht es genau dann Sachspenden wie beispielsweise Kinderspielzeug. Schwalbach hofft, dass die enorme Hilfsbereitschaft also auch noch weiter anhält. „Nicht, dass die Leute dann in ein paar Wochen vergessen werden.“

Von Johanna Apel