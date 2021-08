Altes Lager

Am Rande des Flugplatzes, auf dem jahrzehntelang die Kampfjets lärmten, dreht sich Philipp Stoklossa im Baumhaus eine Zigarette. „Erst die Kaiserzeit, dann die Nazis, dann waren die Russen hier“, sagt der 29-Jährige. Das ehemalige Militärgebiet, das sich ringsum kilometerweit erstreckt, sei heute ein „mystischer Ort“. Tatsächlich bedarf es nur weniger Schritte, um ein marodes Kasernengebäude im Wald zu entdecken, aus dessen Mauerritzen Farn wuchert.

Früher bereiteten in Altes Lager Armeen wechselnder politischer Systeme Kriege vor oder führten sie aus. Mittlerweile haben sich eine Kartbahn und eine Drachenflugschule angesiedelt. Stoklossa und andere Bastler und Handwerker aus ganz Deutschland bereiten gerade eines der vielen Musikfestivals vor. „Unsere Munition sind die Schrauben“, sagt er. Sie erschaffen ein Märchendorf aus Holzhütten und Emporen, die um Bäume herumgebaut auf Stelzen stehen. Die Bühne entsteht aus einem Haufen schräg angeordneter Holzstämme. Es sieht aus, als würden Riesen Mikado spielen.

Schießplatz prägte mehr als 100 Jahre den Alltag in Altes Lager

Vor der Konversion prägten das Dröhnen der Turbinen oder knallende Munition auf dem nahgelegenen Schießplatz mehr als 100 Jahre den Alltag in Altes Lager. 1870 begannen französische Kriegsgefangene, ein erstes Barackenlager zu bauen. Erst 1897 erhielt es den Namen Altes Lager, um den Standort vom Neuen Lager abzugrenzen, das mit dem erweiterten Schießplatz entstanden war.

Einige alte Hangars auf dem Flugplatz-Gelände in Altes Lager verfallen immer weiter. Quelle: Detlev Scheerbarth

Zu den ersten zivil genutzten Bauten gehörten Gaststätten, die „Zum Deutschen Kaiser“ oder „Zur Granate“ hießen. Am Eingang der Garnison hing eine Nagelkeule, die auf einer Schwarz-Weiß-Aufnahme so bedrohlich wirkt wie der Spruch daneben: „Wer in der Garnison lebt flott und leidet auf dem Schießplatz Not, den schlagt mit dieser Keule tot.“

Zentralluftschiffhafen entstand im Ersten Weltkrieg in Altes Lager

Nach einem provisorischen Flugplatz entstand im Ersten Weltkrieg ein Zentralluftschiffhafen mit zwei riesigen Hallen. Die Niederlage 1918 leitete eine erste Phase der Konversion ein. Bewohnerinnen und Bewohner zogen in die militärischen Liegenschaften, sogenannte Heimatvertriebene fanden Obdach. Noch so ein historisches Déjà-vu: Heute leben Geflüchtete in einem ehemaligen Mannschaftshaus für Soldaten. In den 90ern waren es etwa 1000 Russlanddeutsche, die in Altes Lager eine neue Heimat finden sollten.

Die erste Konversion endete spätestens 1933, im Jahr der Machtergreifung durch Adolf Hitler und die NSDAP. Ein neuer Fliegerhorst entstand. Getarnt als technische Schule begann die Ausbildung von Militärfliegern. Im Zweiten Weltkrieg sollen rund 15.000 Mann in Altes Lager im Einsatz gewesen sein. Mit Beginn der sowjetischen Besatzung mussten einige Bewohner ihre Wohnungen für die Offiziere und ihre Familien räumen. An manchen Punkten war der Durchgang für DDR-Bürger gesperrt.

Auch das ist Konversion: Shelter „Albrecht“ ist seit mehr als 20 Jahren ein Wohnhaus

So viel zu den Fakten, erlebbar wird die Geschichte etwa durch einen Besuch bei Helmut Stark. Seit mehr als 20 Jahren leben er und seine Frau im Shelter „Albrecht“. Shelter, so nennt man eigentlich einen Unterstand für ein Kampfflugzeug. Der Malermeister in Rente hat aus dem mit Erde bedeckten Objekt eines gemacht, in dem es sich ohne hohen Energieverbrauch ungewöhnlich schön wohnen lässt. Mit wildwachsenden Kiefern, Akazien und Sanddornpflanzen auf dem Dach, Lehmboden im Innenbereich und Abrissholz aus alten Wehrmachtskasernen als Fachwerk.

„Es war immer mein Traum, ein altes Fachwerkhaus zu kaufen und auszubauen“, sagt der 68-Jährige. Ein Shelter ist sicher kein klassisches Fachwerkhaus. Beim Gassigehen auf dem Gelände der ehemaligen Alarmbereitschaft des sowjetischen Geschwaders Mitte der 90er machte es aber Klick im Kopf. Die Idee entwickelte sich zu einem EU-geförderten Konversionsprojekt. In einem Teil des Gebäudes vermietet Stark ein Kaminzimmer mit Holzbalken, -treppe, -empore und einer langen Tafel. Man fühlt sich wie im Schloss, nicht im Shelter.

Ausstellung über Militär und Konversion in der Bogendeckung „Baer“

Draußen begegnet dem Besucher ein reizüberflutendes Sammelsurium aus Fundstücken und Erfindungen. „Altes Zeug einfach wegzuschmeißen, dreht mir das Herz um“, sagt Stark. Da wäre zum Beispiel eine aus 1200 Kümmerling-Flaschen und einer Trabi-Felge gebastelte Lampe. Eine hundertjährige pilzbefallene Kastanie hat Stark in mehrere Figuren mit schelmischen Gesichtern verwandelt. Direkt nebenan steht die Bogendeckung „Baer“. Der Garnisongeschichtsverein betreibt dort eine Ausstellung über Militär und Konversion.

Friedliche Nachnutzung – der Leitgedanke der Konversion – ist so etwas wie Starks Lebensmotto. Während andere sich einen Swimming-Pool in den Garten bauen lassen, pachtet der Rentner einen Bunker. In kurzer Hose und mit sehr langer Taschenlampe geht er strammen Schrittes zum Eingang. Er öffnet die Tür zum verbunkerten Leitstand, zu dem die Rote Armee Teile alter Kellerhallen der Wehrmacht umfunktioniert hatte. „Lost Places“-Touristen, die ihn auf eigene Faust entdecken wollen, hält Stark davon ab. Zumal dort Fledermäuse Unterschlupf finden. Es ist kühl und riecht pilzig. Beim Aufleuchten der Taschenlampe sind Drähte und Kabel zu erkennen.

Zutritt zur Höheren Fliegertechnischen Schule ist verboten

So verborgen wie der Bunker liegen auch andere „Lost Places“. Erst mit der Drohne lassen sich zum Beispiel die Ausmaße der Höheren Fliegertechnischen Schule begreifen. Der Zutritt in die Gebäude ist verboten. Doch Christian Göritz, der 21 Jahre Ortsbürgermeister von Altes Lager war, kann zumindest zu manchen Außenflächen führen. „Die, die darauf stehen, alte Gebäude zu fotografieren, steigen hier rüber“, sagt er und zeigt auf einen verbogenen Zaun. Neben dem alten Fußballplatz der Fliegerschule sind neue Tennisplätze entstanden, die meisten denkmalgeschützten Objekte haben dagegen das Rennen gegen die Natur verloren.

Manche Dachstühle sind zusammengebrochen. Im stillgelegten Freibad blühen auf einem Teppich aus Entengrütze ein paar Seerosen. Pläne, den Gebäudekomplex neu zu nutzen, gab es genug. Mal sollte ein Vogelpark entstehen, dann hieß es, ein berühmter Designer wolle hier seine Werke präsentieren. Gerade erst hat ein Investor aus Nürnberg sein Interesse angemeldet. Die vage Idee: ein Wohngebiet für mehrere Generationen samt Gewerbe und Homeoffice-Angeboten.

Von jahrzehntelangem Leerstand gezeichnet: Die ehemalige Höhere Fliegertechnische Schule in Altes Lager. Quelle: Detlev Scheerbarth

Ehemaliges Offizierskasino ist heute Kulturzentrum

Stolz ist Göritz, dass mehrere von den 1992 verlassenen Offizierswohnblöcken bereits 1994 saniert und schlüsselfertig den neuen Bewohnern übergeben wurden. Und auf „Das Haus“ – das Kulturzentrum im ehemaligen Offizierskasino. Gemeinsam mit der Leiterin Andrea Schütze schaut er auf Fotos, die den Prachtbau im ruinösen und von „Souvenirjägern“ leergeklauten Zustand zeigen. Im Dezember 1996 beklebten sie kaputte Fenster mit Folie, kochten Soljanka und trotzten dem Umstand, dass das Gebäude weder Heizung noch Toilette bot. Rund 80 Gäste erlebten die Aufführung von „LONDN-L.Ä.-LÜBBENAU“ des Berliner „theater 89“.

Alle waren auf den Geschmack gekommen, die Gemeinde wagte die Sanierung. Ein bis ins neue Jahrtausend dauerndes Mammutprojekt auf 5100 Quadratmetern Bruttofläche. „Ja, wir waren verrückt – und es machte Spaß, verrückt zu sein“, sagt Schütze. Der Ledergeruch der Soldatenstiefel hat sich im Gebäude gehalten, längst aber dominieren hier ein Künstler mit eigenem Atelier, die auftretenden Kabarettisten, Musiker und Theatergruppen das Geschehen. Zum Angebot gehören Gästezimmer und eine Ferienwohnung.

Hannelore Rose erinnert sich an Minen-Explosion in Altes Lager

In der Dauerausstellung im ersten Stock sitzt Hannelore Rose auf einem weinroten Sessel aus einem Soldatenkino. Sie ist in Altes Lager geboren und aufgewachsen, heute wohnt sie in Potsdam. Ihre Mutter hat unter anderem als Putzkraft im Kasino gearbeitet. „Ich kannte jeden Kronleuchter“ – und das Nase-hoch-Gehabe einiger Offiziere. „Gerade die neuen haben sich als Herrscher verhalten, alle unter ihnen rumkommandiert oder durch einen durchgeschaut.“ Roses Kindheit war nicht nur düster und traumatisch, aber geprägt vom ständigen Krach der Güterzüge und Flugzeuge. Und von dem Tabu, alltägliches Unrecht nicht benennen zu dürfen.

Statt diese Erfahrungen zu verdrängen, hat die 68-Jährige ein Buch geschrieben. „Russisches Konfekt“ heißt es und beginnt mit einer Explosion. Die vierjährige Hannelore spielt mit der Schwester Verstecken. Plötzlich knallt’s, die Erde bebt. Ein süßlich verbrannter Geruch steigt ihr in die Nase. „Neugierig gehe ich vor zur Straße, sehe Beine, Köpfe, Rumpfteile. Ganz knapp vor mir liegt ein Bein mit einem Stiefel, daneben noch viel mehr.“ Später habe sich herausgestellt, dass Soldaten auf Befehl des Offiziers beim Bau eines Zauns gegraben hatten, ohne das Minensuchgerät zu benutzen.

Hungrige Soldaten stahlen Brot aus Bäckerei

Wer mit älteren Einheimischen spricht, hört immer wieder von Unfällen, bei denen auch Angehörige oder Bekannte verletzt wurden oder starben. Oft hätten blutjunge Fahrschüler am Steuer schwerer Transporter und Panzer gesessen. Öffentlich berichtet wurde darüber kaum. Rose erfuhr mehr als andere, weil ihr Vater fließend Russisch sprach und fürs Militär übersetzte. Dass hungrige Soldaten Obst aus den Gärten und Brot aus der Bäckerei stahlen, wusste fast jeder. Der Bäcker hat einen Teil seiner Ware irgendwann freiwillig raus aufs Fensterbrett gelegt, um kaputte Scheiben zu vermeiden. „Die Soldaten kamen teils aus dem tiefsten Sibirien und mussten als große Kinder drei Jahre im Ausland dienen, sie taten mir leid.“

Bevor Hannelore Rose zurück nach Potsdam fährt, besucht sie die ehemalige Kommandantur des Schießplatzes. Wo einst Wehrmacht und Sowjetarmee ihre Übungen planten, liegen flauschige Teppiche, zu kaufen gibt es Himmelbetten und Wohnküchen. In das kaminrote Backsteingebäude ist ein Einrichtungshaus gezogen. Auch das ist Konversion.

Von Maurice Wojach