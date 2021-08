Sperenberg/Schwerin

„Ich erinnere mich an Sperenberg als die beste Zeit in meinem Leben“, sagt Dmitriy Rushkovskyy. Sechs Jahre lang war er als Offizier und vor allem Pilot der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland auf dem Flugplatz in Sperenberg stationiert. „Wir waren jung und voller Energie.“ Gerade 25 war er, als er 1984 in die DDR kam. Sperenberg war für ihn die erste Station außerhalb der Sowjetunion.

In Sibirien lernte Rushkovskyy seine künftige Frau kennen

Geboren und aufgewachsen ist Dmitriy Rushkovskyy in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Ein Jahr nach seinem Schulabschluss wurde er zunächst Soldat der Roten Armee. Im sibirischen Krasnojarsk wurde er in einem Militärinstitut tätig. Dort begegnete ihm seine Frau. Seine Fliegerausbildung absolvierte Rushkovskyy dann an einer Militärpilotenschule in der russischen Stadt Tambow. „Im Allgemeinen“, erklärt er, „hatten alle Offiziere der sowjetischen Armee eine höhere oder sekundäre militärische Ausbildung.“

In Sperenberg war er einer von – er schätzt es vorsichtig – vielleicht 100 sowjetischen Piloten. „Ich war mehr in der Luft als auf der Erde“, sagt er und lacht. „Wir flogen von Moskau nach Irkutsk in die UdSSR, in die Republiken Zentralasiens und so weiter. Und auch nach Polen, Ungarn, in die Tschechoslowakei.“

Dmitriy Rushkovskyy (r.) ließ sich hier in Sperenberg vor einer Antonow fotografieren. Quelle: privat/Archiv Dimitriy Rushkovskyy

Dabei steuerte er vor allem eine Antonow An-12, zeitweilig waren Maschinen dieses Typs die meistgenutzten Transportflugzeuge der sowjetischen Streitkräfte. „Jedes Flugzeug hatte zwei Piloten, einen Navigator, einen Bordingenieur und Techniker, einen Funker und einen Schützen“, berichtet er.

Als er den Dienst quittierte – was nach 20 Einsatzjahren möglich war –, hatte er offiziell 22 Dienstjahre absolviert. Tatsächlich aber wurde bei so gut ausgebildeten Piloten wie ihm etwas anders gerechnet: „In der Jet-Luftfahrt galt ein Dienstjahr als zwei!“ Nach seinem Weggang von der Armee ist Dmitriy Rushkovskyy nicht mehr selbst geflogen.

Er kommt gerne immer mal wieder nach Sperenberg zurück

Mittlerweile ist er Großvater und lebt seit einigen Jahren in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich wollte die Familie wieder in Charkiw heimisch werden, doch dort gab es einfach keine Möglichkeit, eine Wohnung zu bekommen. „Man kann in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nicht einfach eine Wohnung mieten, wie man es in Deutschland kennt. Das gibt es gar nicht“, erklärt er. Durch die jüdischen Wurzeln seiner Mutter erhielt die Familie die Möglichkeit, in die Bundesrepublik zu kommen.

Der Pilot steht hier vor dem Haus, in dem er mit seiner Familie lebte. Quelle: privat/Archiv Dimitriy Rushkovskyy

„Der Familie hat alles gefallen“, sagt er über Sperenberg. Das Haus, in dem sie damals lebten, gibt es immer noch. Die frühere Schule seines älteren Sohnes ist kaum mehr als eine Ruine. Dass alles immer weiter verfällt und zunehmend mehr Vandalismusschäden zu sehen sind, stimmt ihn traurig und ärgert ihn auch. 2019 war er mal wieder da, traf andere, die wie er dort stationiert gewesen waren. Und er traf Sperenberger, Kummersdorfer, Menschen aus der Region, kam mit ihnen ins Gespräch, ist ohnehin mit einigen immer wieder in herzlichem Kontakt. Sperenberg – Шперенберг – bleibt für ihn ganz persönlich ein besonderer Ort.

Dieses Foto ist im Jahr 2019 vor dem ehemaligen Offizierskasino in Kummersdorf-Gut entstanden. Quelle: privat/Archiv Dimitriy Rushkovskyy

Von Karen Grunow