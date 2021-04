Ein Jahr Corona: So läuft es an der Schule in Großbeeren

Großbeeren

Für Schulen steht ein Jahr Corona-Pandemie auch für ein Jahr mit ständig wechselnden Herausforderungen. Das verdeutlichte der Schulleiter der Großbeerener Otfried-Preußler-Schule, Boris Petersen, am Dienstagabend im Sozialausschuss der Gemeinde: Seit dem Frühjahr 2020 musste die Schule immer wieder – je nach Eindämmungsverordnung – zwischen Homeschooling, Präsenzunterricht und Wechselunterricht hin und her wechseln. Dazu musste die Schule unter anderem Notbetreuungen sicherstellen, Abstands- und Hygieneregelungen umsetzen und zuletzt die Selbsttestungen organisieren.

Online-Unterricht hat gut funktioniert

Die Ausschussmitglieder lobten die Schule für den Umgang mit diesen sich ständig ändernden Bedingungen – die oft nur wenige Tage vorher angekündigt wurden. Vor allem, dass die Grund- und Oberschule im ersten Lockdown sehr schnell auf Videokonferenzen umgestellt hatte, hatten viele positiv in Erinnerung. „Anfang Dezember hatten wir dann noch mal einen Tag, wo alle zu Hause bleiben sollten – so haben wir den Ernstfall geübt“, sagt Petersen. Und der traf dann auch nach den Weihnachtsferien ein: Alle Schüler mussten im Homeschooling starten. „Das war für uns dann keine große Hürde mehr“, so der Schulleiter.

Doch völlig rund läuft es nicht: Weil das Internet im Altbau zu schwach sei, müssten die Lehrer teilweise zwischen den Unterrichtsstunden nach Hause fahren, um zum Beispiel Material für die Schüler hochzuladen, erzählt Petersen. Zudem hätten nicht alle Schüler geeignete Laptops, Computer oder Drucker. Knapp 55 Laptops oder iPads hat die Schule aus dem eigenen Bestand an Schüler verliehen, um ihnen den Online-Unterricht zu ermöglichen. Zudem wurde eine Poststelle eingerichtet, die Arbeitsblätter ausdruckt.

Schüler brauchen Kontakt zur Schule

„Wir sind am Ende des vierten Monats im Lockdown, einige Schüler waren nur zwei Wochen in der Schule – bei einigen ist die Luft raus“, sagt Schulleiter Petersen auf die Frage, wie es derzeit mit dem Wechselunterricht funktioniert. „Einige Aufgaben werden nicht mehr mit der notwendigen Konsequenz und Konzentration bearbeitet.“ Dass auch die siebten bis neunten Klassen ab Montag in den Wechselunterricht starten sollen, findet Petersen gut. „Es ist gut, dass die Schüler wieder Kontakt zur Schule bekommen.“

Was die Leistungen der Schüler angehe, gebe es „keine Tendenz, dass die Schüler flächendeckend besser oder schlechter geworden sind“, so Petersen. „Es gibt Leute, die sich in Präsenz eher zurückgehalten haben und die vor dem eigenen Laptop erblühen, es gibt aber auch den umgekehrten Fall.“ Die Frage, wie groß die Defizite seien, „werden wir aber erst feststellen, wenn wir alle wieder an einem Ort haben“, sagt der Schulleiter.

Von Lisa Neugebauer