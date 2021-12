Baruth

Am Dienstagvormittag wurde die Polizei zu einem Einbruch in den Wildpark nach Johannismühle gerufen. Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag haben unbekannte Täter versucht, in das Kassenhäuschen zu gelangen, dabei wurde unter anderem ein Fenster beschädigt.

Wildpark Johannismühle: In das Häuschen gelangten sie nicht

In das Häuschen selber gelangten die unbekannten Täter jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline