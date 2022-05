Dahme

Tabakwaren wurden am Freitagabend kurz vor Mitternacht aus dem zu der Zeit bereits geschlossenen Rewe-Markt in Dahme gestohlen. Die Polizei hatte von dort eine Alarmmeldung erhalten, außerdem wurde sie zeitgleich informiert, dass im Bereich des Marktes ein Wagen mit hoher Geschwindigkeit und abgeklebten Kennzeichen davongerast sei. Vor Ort registrierten die Beamten eine eingeschlagene Schaufensterscheibe. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Es wurden Spuren gesichert, die Kripo ermittelt nun.

Jüterbog: Körperverletzungen bei Veranstaltung in der Wiesenhalle

Gewürgt und gestoßen wurde ein 26-jähriger nach einem verbalen Streit von einem 47-jährigen bei einer Veranstaltung in der Jüterboger Wiesenhalle in der Nacht zum Sonntag. Fast zeitgleich schlugen zwei Unbekannte einen 24-jährigen nieder und traten auf den dann am Boden Liegenden ein. Er musste ins Krankenhaus. In beiden Fällen ermittelt die Kripo.

Wünsdorf: Schlag ins Gesicht wegen eines Biers und Diebstahl

Weil bereits geschlossen war und er kein Bier mehr kaufen konnte, schlug ein junger Mann am Freitagabend einer Mitarbeiterin der Aral-Tankstelle in der Berliner Allee in Wünsdorf ins Gesicht und klaute ein Bier. Seine Mutter kam wenig später, entschuldigte sich und gab die Personalien ihres Sohnes bekannt.

Altes Lager: Jagdpächter von illegalen Crossfahrern verletzt

Vier Crossmaschinenfahrer waren am Freitagnachmittag illegal im Revier eines Jagdpächters in Altes Lager unterwegs. Bei allen Fahrzeugen fehlten die Kennzeichen. Als der Jagdpächter die Fahrer zur Rede stellen wollte, wurde ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Er erlitt Reizungen der Augen. Die Täter entkamen unerkannt.

Jüterbog: Wald- und Böschungsbrand konnte schnell gelöscht werden

Auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern brannte es am Freitagnachmittag im Neuheimer Weg in Jüterbog. Die Feuerwehr konnte diesen Wald- und Böschungsbrand rasch löschen. Vermutet wird Brandstiftung.

Von MAZonline