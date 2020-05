Die Beschränkung auf Verkaufsflächen bis 800 Quadratmeter ist aufgehoben: Am ersten Einkaufstag nach dieser Lockerung in der Coronakrise kehrten die Kunden in die Möbelhäuser und Heimelektronikanbieter in Waltersdorf zurück. Außer zum Geschäftsbeginn gab es am Sonnabend jedoch kaum Warteschlangen.