Einschulungen in Teltow-Fläming: Feiern an vielen Schulen etwas lockerer als 2020

Teltow-Fläming

Bei vielen Kinder in Teltow-Fläming dürfte die Aufregung derzeit ansteigen, denn am Samstag finden die Einschulungen statt. Auch die Schulleiterin der Ludwigsfelder Theodor-Fontane-Grundschule ist etwas nervös, wenn sie an die Einschulung denkt. Wie im vergangenen Jahr wird die Feier hier auf der Wiese vor der Schule stattfinden, wo genug Platz und und frische Luft ist. „Wir haben die Eltern schon vor einigen Monaten über die Feier informiert, darum haben wir so geplant, dass wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind“, sagt Ludwig.

Andrea Ludwig, Leiterin der Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde Quelle: Lisa Neugebauer

Insgesamt starten in Ludwigsfelde rund 300 Schülerinnen und Schüler in den ersten Klassen der Grundschulen. Mit Beginn dieses Schuljahres verteilen sich die Kinder nicht mehr auf drei, sondern auf fünf Grundschulen: In den vergangenen Monaten wurden zwei neue Grundschulen errichtet. Das Ganze ist zunächst ein formaler Akt, denn die Grundschulen werden vorerst in den Bestandsräumen der bereits existierenden Schulen unterkommen. In den kommenden Jahren sollen dann drei Schulhäuser neu gebaut werden.

1200 Kinder werden im Norden von TF eingeschult

Im gesamten Norden des Landkreises werden rund 1200 Jungen und Mädchen ihre Zuckertüten bekommen und ihre Lehrer und Klassenkameraden kennenlernen. Die Einschulungsfeiern stehen auch in diesem Jahr noch im Zeichen der Corona-Pandemie, an vielen Schulen geht es aber etwas lockerer zu als 2020, etwa was die Anzahl der Begleitpersonen betrifft.

In Rangsdorf werden 88 und in Groß Machnow 42 Kinder eingeschult. „Die Feiern in Rangsdorf werden in der Aula mit getrennten Klassen stattfinden“, teilte Sprecherin Peggy Heydick mit. Die Begleitpersonen müssen auf dem Schulhof warten. Die Grundschule in Groß Machnow wird die Einschulung in einem großen Zelt im Gutspark feiern – ebenfalls getrennt nach Klassen. Hier sind vier Begleitpersonen erlaubt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An der Großbeerener Otfried-Preußler-Schule darf jeder Schüler sogar sechs Begleitpersonen mitbringen, teilte Gemeindesprecherin Angelika Laag mit. Hier fangen in der kommenden Woche 87 Erstklässler an. Die Einschulungsfeier will die Schule in der Mehrzweckhalle abhalten. Damit es in der Sporthalle nicht zu voll wird, werden die Klassen einzeln zur Zeremonie kommen.

In Blankenfelde-Mahlow werden 248 Schülerinnen und Schüler in den ersten Klassen starten. Die Einschulungen werden hier ähnlich ablaufen wie im Vorjahr, teilte der Sprecher der Gemeinde, Wolfgang Huth, mit. In Zossen sind es gut 200 Erstklässler, die am Samstag eingeschult werden, in Baruth sind es etwa 50, in Am Mellensee/Sperenberg rund 80 Schülerinnen und Schüler.

Kinder müssen zunächst Maske tragen

Zu Beginn des neuen Schuljahres müssen auch die Grundschüler trotz Präsenzunterricht noch einige Einschränkungen hinnehmen: Neben den gängigen Hygiene- und Abstandsregeln gilt auch hier in den ersten zwei Unterrichtswochen eine Maskenpflicht in den Häusern, um nach der Ferienzeit sicher zu gehen, dass kein Kind sich im Urlaub mit dem Virus angesteckt hat. Zudem gilt weiterhin zweimal in der Woche eine Testpflicht mit Selbsttests zu Hause und häufiges Lüften in den Klassenräumen.

In den ersten Wochen sollen die Kinder dann in der Schule „ankommen, sich wohlfühlen, motiviert sein zu lernen“, so Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Auch die Lehrer sehnten sich nach einem Normalbetrieb, bei dem die Kinder zu Ruhe kommen könnten.

Lesen Sie auch:

Ministerin Ernst ermahnte vor allem die Erwachsenen, sich an die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus zu halten und sich impfen zu lassen, damit der Präsenzunterricht weiter aufrechterhalten werden könne. „Erwachsenen müssen jetzt solidarisch mit Kindern und Jugendlichen sein“, so Ernst. Aber: „Wir gehen mit einem gewissen Optimismus ins Schuljahr.“

Von Lisa Neugebauer