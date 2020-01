Einwohnerzahlen 2019: Es gibt wieder einen „echten Jüterboger“

Jüterbog/Niedergörsdorf/Dahme

Mehrere hundert Menschen entschieden sich in 2019 bei der Wahl ihrer neuen Heimat für die Stadt Jüterbog, die Gemeinde Niedergörsdorf und das Amt Dahme. Insgesamt 1591 Zuzüge wurden in den drei Kommunen gezählt. Das Klischee, dass es viele Berliner aufs Land zieht, stimmt dort allerdings nicht so ganz. Denn wie die Auswertungen der Einwohnermeldeämter zeigen, zog es im vergangenen Jahr mehr Brandenburger in die Flämingregion.

Mehr Brandenburger als Berliner

Als einwohnerstärkste der drei Kommunen konnte Jüterbog auch im Jahr 2019 die meisten Zuzüge verbuchen. 765 neue Gesichter durfte die Stadt in den vergangenen 12 Monaten begrüßen. Das sind 83 Zuzügler mehr als noch im Jahr 2018. Umgekehrt entschieden sich aber auch 576 Einwohner dafür, Jüterbog zu verlassen. Im Vergleich zu 2018 waren es jedoch weniger Wegzüge.

Über das beliebteste Zuzugsziel in Jüterbog berichtet die zuständige Mitarbeiterin, Doris Barth: „Der Ortsteil Kloster Zinna konnte mit 115 Zuzüglern den meisten Zuwachs verzeichnen. Allerdings hatte die Kernstadt mit 634 Zuzügen den größten Einwohnerzuwachs.“ Interessant außerdem: 363 der Neu-Jüterboger kamen bereits aus dem Land Brandenburg. 255 davon sogar direkt aus dem Landkreis Teltow-Fläming. Lediglich 123 Einwohner zogen aus Berlin nach Jüterbog.

Über 400 Zuzügler in Niedergörsdorf und Dahme

Der zweite Platz im Zuzugs-Ranking geht an die Gemeinde Niedergörsdorf. Sie konnte im vergangenen Jahr 425 neue Einwohner gewinnen. 374 Einwohner zogen wiederum weg. Knapp dahinter liegt das Amt Dahme mit 401 neuen Einwohnern. 116 davon leben nun in Niederer Fläming – der größten Gemeinde im Amt. 285 Einwohner zogen im vergangenen Jahr aus Dahme weg – darüber hinaus gab es 221 Umzüge innerhalb des Amtes.

Wie in Jüterbog, bestätigt auch Heike Kensy vom Amt Dahme, dass die Zuzügler nicht überwiegend aus Berlin kommen. „Für die Gemeinde Niederer Fläming kann ich sagen, dass die meisten Personen aus dem Land Brandenburg zuziehen, verteilt auf fast alle 23 Ortsteile“, so Kensy.

Mietpreis und Verkehrsanbindung sind Kriterium

Für Niedergörsdorf weiß Stefanie Buchs, dass viele Zuzügler ehemalige Einwohner sind, die zu ihren Wurzeln zurückkehren. „Einige haben schon mal hier gewohnt und kommen aufgrund der Familie wieder zurück“, sagt sie. Eine statistische Erhebung darüber führt die Gemeinde jedoch nicht.

Ein Teil will aber tatsächlich einfach raus aus der Großstadt und ruhiger leben. Diese Hintergründe haben auch Zuzügler in Jüterbog. Zudem berichtet Doris Barth: „Sicherlich sind auch die Mietpreise sowie die gute Verkehrsanbindung per Bahn und Bundesstraße nach Berlin ein Kriterium für die Entscheidung nach Jüterbog zu ziehen.“

Singles in Jüterbog , Familien in Niedergörsdorf

Ob es eher Familien oder Einzelpersonen sind, die zuziehen, darüber werde in Jüterbog keine Statistik geführt. Doris Barth erklärt jedoch: „Nach meiner persönlichen Einschätzung ziehen überwiegend Singles zu.“ Im Amt Dahme halte sich die Waage zwischen Familien, Müttern mit Kindern, einzelnen Personen und älteren Paaren. In Niedergörsdorf, so das Empfinden von Stefanie Buchs, sind es meist Familien, die zuziehen.

Sturzgeburt auf dem Gartengrundstück

Auch in Sachen Nachwuchs hat sich in allen drei Kommunen einiges getan. Jüterbog bekam durch Neugeborene 94 neuen Einwohner dazu. Im Amt Dahme waren es 48 Mädchen und Jungen. Niedergörsdorf belegt Platz drei mit 36 Geburten in 2019.

Jüterbogs Standesbeamtin, Angela Schulze, erinnert sich außerdem an eine besondere Geburtsgeschichte. „Im vorigen Jahr gab es in Jüterbog wieder eine Geburt zu beurkunden“, berichtet sie. „Der kleine Conner ließ es sich nicht nehmen, bei einem Besuch seiner Eltern in einem Garten auf die Welt zu wollen. Es gibt also wieder einen echten Jüterboger, wenn er auch nicht hier wohnt.“ Zudem informiert sie darüber, dass es seit dem vergangenem Jahr die Möglichkeit gibt, die von den Eltern festgelegte Reihenfolge der Vornamen neu zu bestimmen. „Davon haben im vorigen Jahr fünf Bürger Gebrauch gemacht.“

Die ältesten Einwohner sind weiblich

Leider mussten die drei Kommunen auch in 2019 Abschied von zahlreichen Einwohnern nehmen. Die meisten Sterbefälle hatte die Stadt Jüterbog mit 205 Einwohnern, dicht gefolgt vom Amt Dahme mit 189 Einwohnern. In Niedergörsdorf sind in 2019 76 Einwohner verstorben.

Wie die Statistik aller drei Kommunen zeigt, halten sich die Frauen besonders gut. Die ältesten Einwohnerinnen in Jüterbog sind 104 und 105 Jahre alt – der älteste Einwohner dagegen 98. In Niedergörsdorf ist eine Frau mit 101 Jahren ebenfalls die älteste Einwohnerin in der Gemeinde. Ebenso wie im Amt Dahme. Dort ist die älteste Frau 1917 geboren.

Von Isabelle Richter