Werden die Kommunen im Süden des Landkreises Teltow-Fläming als Wohnorte immer attraktiver? Laut Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) trifft das zumindest gefühlt auf die Gemeinde Niedergörsdorf zu. Denn wie die Bürgermeisterin im vergangenen Jahr schon berichtete, sind immer mehr Menschen von Außerhalb an Grundstücken interessiert. Dabei handele es sich vor allem um junge Familien, die sich ihr Traum vom eigenen Haus im Grünen erfüllen möchten.

Ein neues Wohngebiet mit Einfamilienhäusern entwickelt sich derzeit etwa am Krähenberg im Ortsteil Rohrbeck. Auch am Bahnhof Niedergörsdorf gibt es Pläne zur Schaffung von mehr Wohnraum. Darüber hinaus wurde in 2020 über die Kapazitäten der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Blönsdorf wurde in 2020 diskutiert. Im Sozialausschuss am kommenden Mittwoch wird die mögliche Erweiterung der Grundschule noch einmal Thema sein.

Die Gemeinde Niedergörsdorf bereitet sich auf einen Zuwachs an Einwohnern vor. In den Zahlen des Jahres 2020 zeichnet sich ein Anstieg allerdings noch nicht klar ab. Die Einwohnerzahlen sind nur minimal gestiegen und lagen laut Annett Zienicke vom Niedergörsdorfer Meldeamt zum Ende des Jahres bei 6219. Zudem wurden statt über 400 Zuzügen in 2019 nur 298 in 2020 gezählt. Dafür sind aber auch 63 Menschen weniger aus der Gemeinde weggezogen.

Niederer Fläming: Interessenten kommen aus Berlin

Ähnlich sieht es in Niederer Fläming aus. Die zum Amt Dahme gehörige Gemeinde ist mit einer Fläche von 186 Quadratkilometern und 23 Ortsteilen zumindest größentechnisch vergleichbar mit der Gemeinde Niedergörsdorf, die eine Fläche von 206 Quadratkilometern und 22 Ortsteile vorweist. Die Einwohnerzahl liegt dort etwa bei der Hälfte. Gestiegen ist sie im Vergleich zum Jahr 2019 trotzdem leicht von 3037 auf 3050. Über die Zuzügler und ihre Herkunft wird im Amt Dahme keine Statistik geführt. „Allerdings“, erklärt Janet Schweitzer vom Meldeamt „bleiben relativ viele Zuzüge und damit oft auch ein verbundener Grundstücks- und Hauserwerb aus Berlin in Erinnerung.“ In der Gemeinde Niedergörsdorf sei die Herkunft der Zuzügler „unterschiedlich“. Eine Tendenz lässt sich laut Annett Zienicke nicht eindeutig festmachen.

Für die Stadt Jüterbog lässt sich die Frage nach der Herkunft der Zuzügler dagegen etwas genauer klären. Wie Mitarbeiterin Doris Barth erklärt, entschieden sich im vergangenen Jahr 690 Menschen ihren Wohnort nach Jüterbog zu verlagern. „Am häufigsten ziehen die neuen Einwohner von Berlin (95 Zuzüge), Sachsen-Anhalt (29 Zuzüge), Sachsen (16 Zuzüge) und aus dem Ausland (96 Zuzüge) zu“, so Barth auf MAZ-NAchfrage.

Auch zu den persönlichen Profilen weiß die Verwaltungsmitarbeiterin mehr. “Es ziehen sowohl Familien als auch Senioren nach Jüterbog“, erklärt sie. Dabei sei das Wohngebiet Leopoldring bei Familien besonders gefragt. Zudem fänden aufgrund der Seniorenresidenzen stetige Zuzüge statt. Allerdings ist das in der Stadt Jüterbog nichts Neues. „Diese Einwohnerbewegung war auch in den vergangenen Jahren genauso zu verzeichnen“, sagt Doris Barth. Bei den Einwohnerzahlen hat sich in 2020 auch nicht viel bewegt. Trotzdem ist sie in einem Jahr von 12372 auf 12704 gestiegen.

Kloster Zinna bleibt beliebtester Ortsteil in Jüterbog

Der beliebteste Ortsteil ist in Jüterbog nach wie vor Kloster Zinna mit 83 neu dazugekommenen Einwohnern in 2020. Zudem sei die Kernstadt Jüterbogs mit 598 neuen Einwohnern gefragt. Für die Gemeinde Niedergörsdorf gibt es laut Annett Zienicke dagegen keine deutliche Antwort. In der Gemeinde Niederer Fläming war der Ortsteil Bärwalde mit 29 Personen im Jahr 2020 der Spitzenreiter.

Wie Janet Schweitzer erklärt, liege das hauptsächlich an den Saisonkräften der Champignonzucht. Ähnlich ist es in Meinsdorf. Dort kamen 21 neue Einwohner dazu. Auch dort meist Saisonkräfte der Gemüseproduktion Meinsdorf und der Meinsdorfer Rindermast. Der Ortsteil Hohenseefeld ist der einwohnerstärkste Ortsteil und auch als Wohnort attraktiv. Von den 412 Einwohnern sind 21 Personen erst in 2020 nach Hohenseefeld gezogen. Ebenfalls beliebt waren die Ortsteile Borgisdorf, Gräfendorf und Nonnendorf.

Bei den Geburten und Sterbefällen gibt es zwischen der Stadt Jüterbog und den Nachbargemeinden ebenso Unterschiede. In Niedergörsdorf kamen im Jahr 2020 ganze 48 Kinder zur Welt. Das sind zwölf Neugeborene mehr als im Jahr 2019. In der Stadt Jüterbog sind im Jahr 2020 weniger Kinder geboren. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Zahl von 94 auf 84 Babys. In der Gemeinde Niederer Fläming erblickten 13 Kinder das Licht der Welt. Die Sterbefälle lagen dort hingegen bei 42. In der Gemeinde Niedergörsdorf sind im Jahr 2020 mehr Menschen gestorben. Insgesamt 89 an der Zahl. Auch in Jüterbog haben die Sterbefälle zugenommen. Sie lagen im Jahr 2020 bei 228 – im Jahr davor waren es 205.

