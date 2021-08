Eis-Aktion: Business Club Teltow-Fläming besucht Kitas

Zossen

Der Business Club Teltow-Fläming veranstaltet normalerweise jedes Jahr ein Kinderfest in Zossen, bei dem jedes Kind ein Eis geschenkt bekommt. Da das dieses Jahr durch bekannte Umstände leider nicht möglich war, hat man sich etwas anderes ausgedacht. In Zossener Kindergärten hat der Business Club das Eis direkt an die Kinder verschenkt. „Wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen gut zwölf Kitas und eine Grundschule besucht und unser selbst gemachtes Vitamin-Eis an über 1000 Kinder verschenkt.“, so Daniel Reuner vom Business Club.

Auf diese Weise wolle man den Kindern im Raum Zossen eine Kleinigkeit zurückgeben, da das Kinderfest auch dieses Jahr nicht stattfinden konnte.

Von MAZonline