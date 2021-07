Ludwigsfelde

Klubhaus trifft Elektrobeat: Am Sonnabend wartet das Lu-Festival mit einer weiteren Veranstaltung auf. Ab 18 Uhr wird sich der Ludwigsfelder Klubhaushof in eine Open-Air-Bühne verwandeln. Dabei werden Künstler wie Boy Next Door, Pascale Voltaire, Annett Gapstream sowie Platte & Wippmann tanzbare Elektrobeats präsentieren. Dazu gibt es Cocktails und Leckereien vom Grill.

Das Lu-Festival ist mittlerweile in vollem Gange: Nach Kinderfesttagen, Balkonkonzerten oder beispielsweise der karibischen Nacht findet auch in diesen Tagen wieder ein bunter Mix an Veranstaltungen statt. Die Idee hinter dem Festival, das sich über Ludwigsfelde und die umliegenden Orte streckt: Da das traditionelle Lu-Fest in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann wie gewohnt, soll es stattdessen verschiedene dezentrale Angebote geben.

DJs legen beim Elektrobeat Open-Air auf

Über mehrere Wochen verteilt können so die Ludwigsfelderinnen und Ludwigsfelder ein bunt zusammengesetztes Kreativprogramm erleben. Tanz, Musik, Lesungen, Ausstellungen oder eine Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch: Beim Lu-Festival sollen die kreativen Kräfte der Stadt gebündelt werden und für jedes Alter und für jeden Geschmack etwas passendes dabei sein. Ein positiver Nebeneffekt der Veranstaltungsreihe: Durch die verschiedenen Angebote soll Ludwigsfelde auch unter Corona-Bedingungen neu entdeckt werden können.

Nun also Elektro: Mit ihren Live-Sets wollen die fünf DJ’s verschiedener Labels wie „Stil vor Talent“ oder „Rebellion der Träumer“ den feierdurstigen Konzertbesuchern endlich wieder Gelegenheit geben, sich den Klängen der elektronischen Musik hinzugeben. Veranstaltet wird die Freiluftparty vom Klubhaus Ludwigsfelde und dem Coconut Beatclub.

Abendkasse im Foyer des Klubhaus

Los geht es am Sonnabend um 18 Uhr: Karten können im Vorverkauf unter www.reservix.de bestellt am Freitag von 14 bis 17 Uhr im Foyer des Klubhauses erworben werden. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Für die ganz Spontanen gibt es voraussichtlich ebenfalls die Möglichkeit, noch Tickets zu erhaschen: Für 14 Euro an der Abendkasse.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gelten auch weiterhin die gängigen Abstandsgebote zwischen den Teilnehmern, außerdem sind die Kontaktdaten zu hinterlassen.

Von Johanna Apel