Die Polizei sucht seit Sonntagmittag nach der elfjährigen Gina-Sophie B. Sie verschwand gegen 14 Uhr im Waldgebiet zwischen der B 96 am Abzweig Mückendorf und dem Industriegebiet Baruth. Dort befand sie sich mit einer Gruppe von mehreren Kindern auf einer Waldwanderung.

Mädchen entfernte sich bei einer Waldwanderung von der Gruppe

Während der Wanderung entfernte sie sich von der Gruppe und den Betreuern und ging in Richtung Baruth, wo sie einen Zeugen nach seinem Handy fragte und ihn bat, einen Anruf machen zu dürfen. Der Mann erlaubte dem Kind zu telefonieren, jedoch sei kein Telefongespräch zustande gekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Im Anschluss daran entfernte sich Gina-Sophie in Richtung des Industriegebietes Baruth und kehrte nicht zu der Gruppe zurück. Nach derzeitiger Informationslage geht die Kriminalpolizei davon aus, dass sich das Mädchen zu Verwandten in Sachsen aufgemacht hat. Vorherige Äußerungen von Gina-Sophie deuten darauf hin.

Suche mit Polizeihubschrauber

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte die Polizei das Kind bisher nicht finden.

1,65 Meter großes Mädchem

Polizei sucht Hinweise

Die Kriminalpolizei würde nun gern wissen, ob Gina-Sophie seit Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr im Bereich Baruth, im Waldgebiet zwischen der B 96 am Abzweig Mückendorf und dem Industriegebiet Baruth oder auch ganz woanders gesehen wurde. Außerdem seien auch Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort hilfreich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/6000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg zu melden.Zeugen können auch das Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis nutzen.

