Ludwigsfelde

Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow hat seinen CO2-Ausstoß gegenüber 2016 um 65 Prozent gesenkt. Vor vier Jahren seien noch rund 1.300 Tonnen CO2 durch den Krankenhausbetrieb verursacht worden, in der vergangenen Zeit nur noch 450 Tonnen, teilte das Krankenhaus mit.

Die Prüfgesellschaft Dekra habe seit 2016 jährlich geprüft, ob das Krankenhaus die Anforderungen der internationalen Norm für Energiemanagement einhält. In diesem Jahr bescheinigte sie dem Krankenhaus, dass dessen Maßnahmen zum Energiesparen „auf höchstem Niveau“ seien. In der Pressemitteilung hieß es: „Besonders positiv aufgefallen ist der Prüfgesellschaft ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie quer durch die gesamte Belegschaft des Krankenhauses.“

Krankenhaus heizt über Holzpellet-Kraftwerk

Wesentliche Energieverbraucher im Krankenhaus seien vor allem die Energie für Wärme im Gebäude und der Strom, der für Lüftung, Kühlung, Druckluft und medizinische Geräte zur Verfügung stehen muss, erklärt Stefan Hochberger, Leiter des Immobilienmanagements am Ludwigsfelder Krankenhaus. Um den Verbrauch dort so gering wie möglich zu halten, hat das Krankenhaus in den letzten Jahren mehrere Maßnahmen ergriffen.

Eine der größten: Auf dem Gelände des Krankenhauses ist im Zuge des Neubaus ein Holzpellet-Kraftwerk entstanden, das „zukünftig etwa die Hälfte der Wärme für Heizung und Warmwasser zur Verfügung stellt“, erklärt Hochberger. Die Pelletanlage produziert durch die Verbrennung von gepressten Holzresten, den sogenannten Pellets, Wärme und ist damit nachhaltig. Der Rest der Wärme stammt aus dem Netz der Stadtwerke. Auch beim Strom versuche das Krankenhaus möglichst nachhaltig zu sein. Es sei daher auf Ökostrom umgestiegen, sagt Hochberger.

Der Neubau am Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow wurde nun offiziell eröffnet und ist auf dem neusten Energie-Standard. Quelle: Lisa Neugebauer

Beim über 16 Millionen teuren Neubau des Krankenhauses habe man zudem die „höchsten Energiestandards“ umgesetzt. Dazu gehören unter anderem eine Wärmerückgewinnung für die Lüftungsanlage, dreifach verglaste Fenster und ein optimiertes Dämmungssystem der Außenwände, erklärt Hochberger. Dazu kommen viele kleinere Maßnahmen: So hat das Krankenhaus beispielsweise Energiezähler für die wichtigsten Gebäudeteile und Anlagen installiert, um deren Verbrauch zu optimieren. Ein Energiemonitoring-System wertet die Daten dieser Zähler in Echtzeit aus. „Dadurch kann sofort nach Änderung oder Inbetriebnahme einer Anlage analysiert werden, ob dies auch zu der erwarteten Einsparung führt oder die Anlage noch nachjustiert werden muss“, erklärt Hochberger.

Viele Hinweise sind für viele selbstverständlich

Im Krankenhaus gibt es außerdem einen Energie-Verantwortlichen, der unter anderem sicherstellt, dass der Energieverbrauch erfasst wird und auch Mitarbeitende relevante Informationen erhalten, die nicht primär mit dem Thema befasst sind. So bietet das Krankenhaus auch immer wieder Schulungen zum Thema Energiesparen an. „Viele Hinweise sind zwar für viele selbstverständlich, aber können im hektischen Arbeitsalltag schnell vergessen werden“, sagt Hochberger. So wird beispielsweise immer wieder darauf hingewiesen, Licht, Monitor und Lüftung beim Verlassen des Raumes auszuschalten. Oder korrektes Lüften wird noch einmal erklärt.

Das Ludwigsfelder Krankenhaus gehört zum Unternehmensverbund Evangelisches Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin. Letzterer strebt an, bis zum Jahr 2035 CO2-Neutralität oder sogar eine positive CO2-Bilanz zu erreichen. Um das zu schaffen, gibt es auch beim Ludwigsfelder Krankenhaus noch Möglichkeiten, Energie zu sparen. „Die wesentlichste Herausforderung besteht darin, den Rest der Wärme für die Gebäude CO2-neutral herzustellen“, sagt Hochberger. „Dabei sind wir voraussichtlich auf die Stadtwerke angewiesen, da das Krankenhaus im Gebiet der Fernwärmeversorgung liegt.“ Die Stadtwerke hätten mit ihrer aktuellen Lösung der Pelletanlage bereits einen wichtigen Beitrag geleistet. „Wir hoffen, dass diese uns weiter auf diesem Weg unterstützen.“

Von Lisa Neugebauer