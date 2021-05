Königs Wusterhausen/Rangsdorf/Großbeeren

Von Königs Wusterhausen nach Großbeeren führt eine von sechs Radtouren an diesem Sonnabend. Der Dachverband der Regionalparks in Brandenburg und Berlin hat für den letzten Samstag im Mai zum „Entdeckertag“ eingeladen, den 330 Kilometer langen Radring rund um Berlin kennenzulernen.

Start der geführten Tour 5 in Königs Wusterhausen ist um 10 Uhr am Bahnhof. Von dort aus geht es nach Rangsdorf, wo sich um 12 Uhr die Rangsdorfer Teilnehmer der Tour anschließen können. Einmal um die Krumme Lanke des Rangsdorfer Sees herum fahren die Entdecker über Jühnsdorf zur Bülowpyramide in Großbeeren. Viele Gewerbetreibende entlang der Strecke öffnen für alle Radfahrenden ihre Pforten. Der Rückweg erfolgt individuell durch die Teilnehmer ab Großbeeren oder Blankenfelde-Mahlow.

Abgesagt sind leider die Jubiläumsfeierlichkeiten im Rahmen von 750 Jahren Großbeeren, so dass auch eine dort angekündigte Musikveranstaltung ausfällt. Wer den Rückweg per Rad über Jühnsdorf antreten möchte, kann dort am Nachmittag Ohrenzeuge der Einweihung der restaurierten Wilhelm-Remler-Orgel werden. Ein Zutritt zur Kirche wird zwar nicht möglich sein, die Orgel ist jedoch auch außerhalb der Kirchenmauern wahrnehmbar.

Da die Anzahl der Teilnehmer an der geführten Tour begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Wer alleine den Radring erkunden möchte, ist dennoch herzlich dazu eingeladen.

Von Udo Böhlefeld