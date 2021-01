Großbeeren

„Das habe ich in 30 Jahren das erste Mal erlebt“, sagt Martina Borgwardt. Sie ist die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft Großbeeren, die gerade drei Neubauten in der Ernst-Thälmann-Straße baut. Die Arbeiten an den Gebäuden seien gut drei oder vier Monate im Rückstand, sagt Borgwardt. „Die meisten Verzögerungen gab es aufgrund von Corona.“

Baufirmen haben derzeit viel zu tun

Das Bauprojekt in Großbeeren hat es 2020 hart getroffen: Weil sich in allen drei Häusern Sozialwohnungen befinden, musste das Vorhaben ausgeschrieben werden. Zunächst meldeten sich auf die Ausschreibung aber keine Bewerber, weil die Baufirmen in der Corona-Pandemie von allen Seiten Aufträge bekamen. Auch beim zweiten Versuch konnte das Projekt nicht vergeben werden. Erst danach fand die Wohnungsbaugesellschaft jemanden, der die Häuser in Angriff nahm – allerdings viel später als geplant.

Eigentlich sollten alle Neubauten in der Ernst-Thälmann-Straße bereits so gut wie fertig sein - doch Corona machte den Plänen der Wohnungsbaugesellschaft einen Strich durch die Rechnung. Quelle: Lisa Neugebauer

Bei den beteiligen Firmen fielen dann aber immer wieder mehrere Mitarbeiter aus, weil sie in Quarantäne mussten – die Arbeiten verzögerten sich weiter. Dazu kamen Lieferschwierigkeiten beim Material: Zum Beispiel Fliesen waren eine Zeit lang nicht zu bekommen. „Da gab es noch nie Engpässe“, sagt Borgwardt. „Und wir haben keine Luxusfliesen oder so was.“

Dass es schließlich auch noch Verzögerungen beim Telefonanbieter und beim Trink- und Abwasserversorger gab, wunderte die Geschäftsführerin dann auch nicht mehr. „Die Firmen haben alle sehr viel zu tun.“ Trotzdem ist sie alles andere als zufrieden: „Die drei Monate Bauverzug hängen uns hinten dran“, sagt Borgwardt.

„Sie leben auf der Baustelle“

Der starke Verzug hatte im November zu skurrilen Situationen geführt: Persönlich rief die Geschäftsführerin bei den Vermietern der baldigen Ernst-Thälmann-Bewohner an und „bettelte darum, dass sie eine Verlängerung in ihren alten Wohnungen kriegen“, sagt Borgwardt. „Das das geklappt hat und dort noch keine neuen Interessenten einziehen wollten, war nur Glück.“

Immerhin: In das erste Haus konnten im Dezember schon einmal vier Familien ihre Wohnungen beziehen. „Sie leben auf der Baustelle“, sagt Borgwardt. Tatsächlich sieht es im Treppenhaus noch reichlich chaotisch aus. Handwerker verlegen die letzten Fliesen, erst am Mittwoch konnte der Fahrstuhl in Betrieb gehen. Auch in vielen Wohnungen müssen die Handwerker noch ran. Und die zwei anderen Häuser auf dem Grundstück sind noch weit weg von „fertig“. Borgwardt schätzt, dass sie zum April beziehungsweise zum Juni bezugsfertig werden. „Früher auf gar keinen Fall“, muss sie gestehen.

Im Dezember haben die ersten Mieter das erste von drei Neubauhäusern in der Ernst-Thälmann-Straße in Großbeeren bezogen - jetzt wohnen sie auf einer Baustelle. Quelle: Lisa Neugebauer

Häuser sind energiesparend

Wo die Bauarbeiter aber so gut wie fertig sind, ist Borgwardt zufrieden. Die Schnitte der Wohnungen hat sie sich selbst zusammen mit der Architektin überlegt. Ihre besondere Idee: In vielen Wohnungen befindet sich eine „Duschgrotte“, also ebenerdige Duschen, die ohne Kabinentür oder Vorhang auskommen, weil sie doppelt so lang sind wie herkömmliche Duschen. „So hat man viel weniger Verschleißmaterial und sie sind auch gut mit dem Rollstuhl befahrbar“, sagt Borgwardt.

So sehen die neuen Wohnungen innen aus. Quelle: Lisa Neugebauer

Sowieso hat sie bei den Häusern nicht nur auf einen guten Schnitt der Wohnungen geachtet, sondern auch auf Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit. Von Baumaterial bis Heizanlage: Energiesparend zu bauen, war der Geschäftsführerin wichtig. Sogar die Lampen im Innenhof laufen über Solarzellen. Insgesamt rund 4,2 Millionen Euro hat die Wohnungsbaugesellschaft in die Neubauten investiert.

Häuser haben insgesamt 23 Wohnungen

12 Wohnungen befinden sich im ersten Haus, in den beiden kleineren kommen fünf beziehungsweise sechs Familien unter. Die Größen reichen von 42 bis 130 Quadratmeter. Die Mieten liegen dem sozialen Wohnungsbau entsprechend zwischen 5,50 Euro und 7 Euro pro Quadratmeter, fünf Wohnungen werden frei vermietet, bei ihnen liegen die Mieten bei immer noch günstigen 8,60 Euro. Für die Warmmiete zahlen die Bewohner damit rund 500 bis rund 1000 Euro.

Alle Wohnungen seien bereits vermietet, sagt Borgward. Besonders freut sie sich darüber, dass sie einer Familie mit fünf Kindern, die schon lange nach einer geeigneten Wohnung in Großbeeren sucht, den Wunsch nach einer Bleibe erfüllen kann: Sie bekommen die einzige Fünfzimmerwohnung des Komplexes.

Von Lisa Neugebauer