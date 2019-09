Werbig

Kohlrabi, Petersilie, Tomaten – wer in diesen Tagen am Schulgarten der Ludwig-Achim-von-Arnim-Grundschule in Werbig über den Zaun guckt, sieht ein Gartenparadies. Schaut er mittwochs, kann er die fleißigen Gärtner bei der Arbeit entdecken. 40 Zweit- bis Sechstklässler gehen dort einmal pro Woche unter Anleitun...