Baruth

Wieder ist das Urstromtal-Städtchen Baruth Vorreiter, und wieder stößt es auf Gesetzesprobleme, die bisher offenbar niemandem auffielen: Weil der Ärztemangel sowohl in Baruth mit seinen zwölf Ortsteilen als auch im benachbarten Amt Dahme so groß ist, weil einige Ärzte am Ende ihres Berufslebens stehen und keine Nachfolger zu finden waren, ergriff die Stadt selbst die Initiative und wird nun von einer Gesetzeskollision ausgebremst.

Idyllisches Städtchen im Urstromtal: am Walther-Rathenau-Platz in Baruth. Quelle: Jutta Abromeit

Mit Gesundheitsgruppen um Petra Liesenfeld und dem Frauennetzwerk Baruth sammelt die Verwaltung seit zwei Jahren Ideen und spielt Möglichkeiten durch. Im Ergebnis nutzt die Stadt das 2015 auf Bundesebene erlassene „Versorgungsstärkungsgesetz“ und plant 2020 selbst ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ); eigens dafür wurde eine Gesundheitszentrum gGmbH gegründet. Inzwischen sind Arbeitsverträge mit neuen Ärzten abgeschlossen, am 1. Oktober soll das Baruther Gesundheitshaus starten.

Doch es kann nur mit der Zustimmung vom Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) losgelegt werden. Und da liegt der Hase im Pfeffer: Die Zustimmung gibt es nur, wenn die Kommunalaufsicht der gemeindeeigenen gGmbH zugesteht, eine Bürgschaft in unbegrenzter Höhe zu übernehmen. Eine solche Bürgschaft darf die Kommunalaufsicht Gemeinden aber nur für Investitionen, nicht jedoch für den Betrieb von Einrichtungen genehmigen.

Bundes- und Landesgesetze kollidieren

Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) ist stinksauer: „Unser Arzt Doktor Bischof ist seit mehr als 60 Jahren im Dienst und hat sich seinen Ruhestand mehr als verdient. Aber so lange es für keine Lösung gibt, hört er nicht auf.“ Für den Rathauschef kollidieren hier Bundes- und Landesgesetzgebung: „Es laufen zwar auf allen Ebenen zwischen Ministerium, Brandenburger Verbraucherschutz sowie Unterer und Oberer Kommunalaufsicht Abstimmungen. Aber es geht im Moment nicht weiter.“ Ilks Befürchtung ist, dass alle Vorarbeit vergebens war und womöglich die Verträge mit den mühsam gefundenen Ärzten rückgängig gemacht werden müssen.

Baruth und Amt Dahme kämpfen gemeinsam

Für sein Gesundheitszentrum findet das Städtchen überall Zustimmung und Unterstützung, zumal ein solches Haus auch das benachbarte Amt Dahme mit seinem Ärztemangel entlasten würde. Deshalb kämpfen Ilk und Amtsdirektor David Kaluza (parteilos) Seite an Seite. Aus dem Kreishaus ging Ende Juni bereits ein Schreiben von Vizelandrätin Kirsten Gurske (Linke) an Gesundheitsministerium Ursula Nonnemacher (B90/Grüne).

Auch Gurske macht auf den gesetzlichen Widerspruch aufmerksam. Und sie verweist in ihrem Schreiben darauf, dass laut dem Gemeinsamen Bundesausschuss in diesem Fall der ärztlichen Unterversorgung einer ländlichen Region gar nicht der Versorgungsgrad ausschlaggebend ist, sondern auch diesen Bewohnern „muss der Zugang zu einer umfassenden hausärztlichen Versorgung möglich sein“, schreibt Gurske an die Ministerin. Und bittet, dass sich das Ministerium dafür einsetzt, als Bemessungskriterium bei der Ärzte-Bedarfsplanung neben der Bevölkerung auch den Faktor Fläche zu berücksichtigen. Gurske sieht für Baruth und den Kreis TF die Chance, Vorreiter zu sein und das MVZ Baruth als Modell für andere.

Zulassungsausschuss tagt jetzt

Ilk und seine Mitstreiter schlagen jetzt sechs Varianten vor, wie das Bürgschaftsproblem zu lösen ist. Inständig hofft der Rathauschef, dass der Zulassungsausschuss der KVBB bei seinem nächsten Termin am 18. August eine davon akzeptieren kann.

Von Jutta Abromeit