Erster Eugal-Strang fertiggestellt

Dahmeland-Fläming

Der erste Strang der neuen Erdgaspipeline Eugal ist fertig gestellt. Das hat das Unternehmen Gascade, das das Milliardenprojekt projektiert hat, mitgeteilt. Damit verläuft der Bau planmäßig. Eineinhalb Jahre hat der Bau des Strangs gedauert, seit Jahresbeginn sei die Leitung transportbereit, heißt es in der Mitteilung.

Eine Strecke von 480 Kilometern

Die Eugal-Leitung ist bereits die zweite große Erdgasleitung, die in der Region gebaut wurde. Ähnlich wie die Opal-Leitung verbindet sie auf einer Strecke von 480 Kilometern Lubmin an der Ostsee mit Deutschneudorf an der tschechischen Grenze. Dabei führt sie auch durch die Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming. Betroffen sind vor allem die Gemeinde Heidesee, das Amt Schenkenländchen und die Stadt Baruth. Dort wurden bereits 2018 auf mehreren Lagerplätzen 18 Meter lange und 15 Tonnen schwere Pipeline-Rohre gelagert. Im Verlauf des vergangenen Jahres wurden insgesamt 27.000 Stück von diesen Rohren zusammengeschweißt und in die Erde gelegt. 2500 Menschen waren auf den Baustellen daran beteiligt, heißt es in der Mitteilung.

Kein Proteststurm

Der zweite Strang, der parallel führt, soll Ende kommenden Jahres fertig sein. Bis dahin soll auch die Verdichterstation stehen, die in Baruth errichtet wird.

Während der Bau der Opal-Pipeline in der Region höchst umstritten war, blieb der Proteststurm bei Bekanntwerden der Pläne für die Eugal aus. Auseinandersetzungen darüber werden eher auf höherer Ebene ausgetragen, denn Eugal schließt an die vom russischen Energiekonzern Gazprom gebaute Erdgastrasse Nordstream II an – und deren Bau wurde zuletzt wegen Sanktionsdrohungen der USA ausgesetzt wurde. Kritikern werfen Russland vor, dass mit Nordstream II und daran anschließend Eugal die Ukraine umgangen werden soll. Gezweifelt wird auch an der Sinnfälligkeit des gesamten Projekts, da Studien zufolge der Erdgasbedarf in Europa eher rückläufig ist.

Von Oliver Fischer