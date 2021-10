Jüterbog

Seine Karriere schien nur eine Richtung zu kennen – nach oben. Doch nun soll Erik Stohn für Außenstehende überraschend seinen Posten als Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion räumen. Sein Parlamentarischer Geschäftsführer Daniel Keller soll zu seinem Nachfolger gewählt werden. Eine Niederlage für Stohn, der aber als direkt gewählter Abgeordneter im Brandenburgischen Landtag bleiben wird. Im Interview spricht er über diese Zäsur – und seine Pläne.

Herr Stohn, Ihr Aufstieg soll ein jähes Ende finden – wie fühlen Sie sich damit und wie erklären Sie sich das?

Erik Stohn: Ich bin überrascht, denn die SPD ist gerade so erfolgreich wie seit 15 Jahren nicht mehr. Zehn gewonnene Direktmandate zur Bundestagswahl, aktuelle Umfragen sehen uns bei 37 von 44 Wahlkreisen, die die SPD im Land gewinnen würde. Bis Februar war ich noch Generalsekretär, also an dieser Situation trage ich ja auch meinen Anteil. Von daher überrascht mich der Stimmungswechsel in meiner Fraktion.

Ist das ein Stimmungswechsel oder war das nicht vielmehr ein Putsch?

Ich bin von Wahlkampfaktivitäten im ganzen Land zurückgekommen nach Potsdam, und da hat mir dann mein engster parlamentarischer Kollege, Daniel Keller, mitgeteilt, dass es bei den anstehenden Vorstandswahlen neue Mehrheiten gibt, und dass es sich für mich nicht mehr lohnt, anzutreten.

Stohn spricht von Verrat, rücksichtslosem Beiseiteschieben, in den Rücken fallen

Politik ist ein hartes Geschäft, aber wie empfinden Sie das, wie gehen Sie damit um?

Man empfindet das schon als Verrat, wenn Menschen, die man sehr gefördert und denen man besonders vertraut hat, einem dann in den Rücken fallen. Ich wusste, dass mein Parlamentarischer Geschäftsführer große Ambitionen hat, nur die aggressiv wahrnehmbare Ungeduld und das aus meiner Wahrnehmung rücksichtslose Beiseiteschieben, das schockiert mich. Aber im Nachgang habe ich viele Dinge über ihn erfahren und weiß mittlerweile, dass sein Aufstieg in der Politik oder als Sportfunktionär stets mit schnellen, forschen Angriffen verbunden war. Während andere – zum Beispiel, um eine Oberbürgermeister-Kandidatur in Potsdam zu schützen – an Parteidisziplin gebunden waren oder sich daran gebunden fühlten. In seinem Bewerbungsschreiben für den Fraktionsvorsitz sagt Daniel Keller selbst „Erfolg kann organisiert werden. Dieser Leitspruch begleitet mich schon aus meiner Leistungssportzeit.“ Mit Erfolg scheint er vor allem seine persönliche Karriere zu meinen.

Sie haben wesentlich den Wahlkampf von Ministerpräsident Dietmar Woidke mitverantwortet. Sie, so denke ich, empfinden, dass Sie für den Erfolg mitverantwortlich sind

Ja, klar.

Stohn: „Woidke hat an meine Parteidisziplin appelliert“

Fühlen Sie sich dann jetzt von Herrn Woidke in dieser Situation alleingelassen?

Dietmar Woidke hat mich gebeten, nicht wieder anzutreten, um eine Spaltung der Fraktion zu vermeiden. Außerdem hat er an meine Parteidisziplin appelliert, weil er Ruhe braucht für schwierige Verhandlungen in Berlin zum Energiesektor und für Brandenburg. Natürlich benötigen wir auch Ruhe und volle Konzentration für den brandenburgischen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

Aber persönlich – wie fühlten Sie sich dabei?

Naja, eine Fraktionsvorstandswahl ist eine demokratische Wahl, zu der man natürlich auch in einer Kampfkandidatur antreten kann. Und für mein Verständnis braucht der Mehrheitsfraktionsführer sowohl die Unterstützung seiner Fraktion als auch die Unterstützung des SPD-Ministerpräsidenten.

Und diese Rückendeckung hatten Sie nicht mehr.

Ich verstehe das Ansinnen von Dietmar Woidke, mich vor einer Niederlage zu bewahren, als noble Geste, aber es verhindert, dass man überhaupt in den Kampf eintreten kann. Und wer mich als Politiker kennengelernt hat, weiß, dass ich einen Konflikt nicht scheue.

Stohn will wieder SPD-Kreisvorsitzender in Teltow-Fläming werden

Wie geht es denn jetzt weiter mit Ihnen?

Ich habe eine wundervolle, verantwortungsvolle Aufgabe. Ich bin 2014 zum ersten Mal zum Landtagsabgeordneten gewählt worden. Das war mein großes politisches Ziel, auf das ich wirklich viele Jahre lang hingearbeitet habe. Ich bin jetzt ja auch schon 20 Jahre kommunalpolitisch aktiv.

Und damit wollen Sie Ihre gesamte politische Kraft jetzt in die Region, Ihren Wahlkreis stecken.

Ja. Ich habe mich sehr über positive Rückmeldungen zu meiner Arbeit in der Region gefreut. Es gab die Angst, dass ich nach Berlin gehen würde. Ich will mich im Interesse von Brandenburg in diese Koalitionsverhandlungen einbringen, aber das heißt nicht, dass ich weggehe.

In Teltow-Fläming muss ein neuer SPD-Kreisvorsitzender gewählt werden. Wäre das auch wieder was für Sie – Sie hatten diesen Posten bereits inne.

Interessanterweise bin ich kurz nach den Nachrichten aus Potsdam mehrfach darauf angesprochen worden. Nach dem Motto: Erik, du hast jetzt doch mehr Zeit.

Und?

Ja, ich trete zur Wahl an.

Gut, dann können Sie jetzt und hier quasi Ihre Bewerbungsrede halten.

Corona war auch für das Parteileben natürlich eine Zäsur, unser Parteileben will ich wiederbeleben. Ich möchte auch, dass wir gemeinsam mit der Kreistagsfraktion stärker in der Kreispolitik unsere Punkte setzen. Wir sind in der Mitte der Wahlperiode. Man muss jetzt Kandidierende für die Kommunalwahl 2024 motivieren und aufbauen. Und ich will auch, dass wir Bürgermeisterwahlen wie 2023 in Ludwigsfelde und 2025 in Luckenwalde gewinnen.

Von Ekkehard Freytag