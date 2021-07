Wünsdorf

Ein saniertes Wartehäuschen im Nirgendwo, ohne Haltestelle an der Straße? Auch das gibt es, und zwar in Wünsdorf hinter dem Ortsausgang Richtung Töpchin auf der Gemarkung Zehrensdorf. Dort steht eines der beiden noch vorhandenen dreigiebeligen gemauerten Häuschen aus der Zeit der Roten Armee. „Diese Haltestellen waren nur für Krankenschwestern oder die Kinder von Garnison-Angehörigen auf der internen Buslinie. Die fuhren täglich ins sowjetische Krankenhaus nach Teupitz beziehungsweise zur Schule nach Königs Wusterhusen“, erklärt Ortsvorsteher Rolf Freiherr von Lützow.

Der Ortsbeirat von Wünsdorf und Ortschronist Dieter Jungblut haben gemeinsam mit etlichen Helfern ein nur für die Sowjets intern genutztes Wartehäuschen aus den Zeiten der Roten Armee wieder herrichten lassen. Quelle: Jutta Abromeit

Und Mitstreiter Dieter Jungblut, ehemaliger Ortsvorsteher und jetzt Chronist von Wünsdorf, hat ein angerostetes Relais mitgebracht, auf dem in kyrillischen Buchstaben das Wort „Baterija“ erkennbar ist. Dieses Teil half vor Jahrzehnten, das große „A“ auf dem Dach für „Automobil-Station“ zu beleuchten. Seit 2013 bemühte sich eine Gruppe Geschichtsinteressierter, dieses Überbleibsel als Erinnerung an vergangene Zeiten und als touristischen Rast- und Informationsplatz für künftige Wanderer und Radfahrer herzurichten. „Dabei gab es bürokratische Hürden, die man kaum ahnt“, erzählt Freiherr von Lützow – für die 60-Quadratmeter-Fläche brauchte man vom Landesbetrieb Straßenwesen einen Meter Breite an der L 74, einen weiteren Meter auf der Rückseite von Waldbesitzern.

Inzwischen ist alles geklärt, die Stadt Zossen mietet diese Miniflächen nun. Und der Ortsbeirat gab die nötigen Finanzen aus seinem Ortsteil-Budget, damit aus dieser kleinen, dem Verfall preisgegebenen Hinterlassenschaft, noch etwas Nützliches wurde. „Wir wollten, dass das Wartehäuschen wieder ein brauchbarer Unterstand und auch ein Informationspunkt für Touristen wird“, erklärt Jungbluth. Dabei half zum Beispiel auch der Förderverein Garnisonsmuseum: „Der hatte das große A vom Schornstein des überwucherten Wartehäuschens an der B 96 sichergestellt und geholfen, es aufzuarbeiten“, sagt er. Angebracht haben es vor kurzem Kameraden der Ortswehr von Wünsdorf.

Ehrenamtler organisierten Wiederherstellung

Und er sprach zwei Freunde an: Gerald Dreke aus Wünsdorf-Waldstadt und Michael Ornamünder aus Neuhof. Beide halfen. Die nicht mehr brauchbaren Dachziegel wurden abgenommen, damit die ortsansässige Fachfirma Pohl das Häuschen neu decken konnte. Immer, wenn Zeit war, arbeiteten die Ehrenamtler weiter, auch Corona verzögerte das Vorwärtskommen. Die Arbeitsstunden haben sie nicht gezählt, „wir wissen nur, dass dort inzwischen rund 4000 Euro verbaut sind“, sagt der Ortsvorsteher.

Jetzt sind die Männer dabei, das Holz zu streichen, die Regenentwässerung zu sichern und zwei oder drei Fahrradständer anzubringen. „Zum Schluss soll ein Schaukasten alles komplettieren mit Informationen zum historischen Umfeld mit der Moscheestraße, dem Zehrensdorfer Friedhof und Rundwanderwegen“, sagt Freiherr von Lützow.

Von Jutta Abromeit