Fastnachtszeit: Auftakt in Bochow und Dennewitz

Bochow/Dennewitz

An diesem Wochenende beginnt im Fläming wieder eine beliebte Tradition. Es ist Fastnachtszeit und in der Gemeinde Niedergörsdorf wird das seit jeher ausgiebig gefeiert. Den Startschuss geben wie immer die Ortsteile Bochow und Dennewitz. Dort schwingt schon mal die Jugend das Tanzbein.

Während die große Stunde in Dennewitz am Samstagabend schlägt, wird der Auftakt in Bochow gleich an drei Tagen zelebriert. Dort startet die Jugendfastnacht bereits am Freitagabend ab 20 Uhr im Gasthaus „Zur Linde“. Am Samstagabend folgt die zweite Runde – sie ist der Höhepunkt der Bochower Jugendfastnacht. Gefeiert wird dort in der Regel bis in die frühen Morgenstunden. Doch damit nicht genug, zieht die Jugend am Sonntagmorgen nach nur wenigen Stunden oder gar keinem Schlaf abschließend beim Zempern von Haustür zu Haustür. Um das zu verkraften, haben sich viele Bochower den Montag schon freigenommen.

Seit 19 Jahren wieder eine feste Tradition

Durch den Tanzabend führen dieses Mal in Bochow die Platzmeister Dennis Schleiff und Sven Knappe sowie die Platzmeisterdamen Isabelle Kremling und Maxi Möbius. In Dennewitz fordern am Samstagabend ab 20 Uhr Malte Heitzwebel und Kevin Bergholz die anwesenden Damen zum Tanz auf.

Bochows Platzmeister Sven Knappe gehört bereits zu den „alten Hasen“ und ist ein echter Kenner der Fastnachtstradition. Zusammen mit Freunden hatte der 38-Jährige die Jugendfastnacht in Bochow vor 19 Jahren wieder ins Leben gerufen, nachdem sie 30 Jahre lang ausgestorben war. Knappe war seitdem oft Platzmeister und kümmerte sich mit um die Organisation der beliebten Veranstaltung. Mit Vorfreude auf das kommende Wochenende sagt er: „Es ist eine ganz besondere Saison und mit einer besonderen Stimmung. Man feiert in einer großen Gemeinschaft die eigene Tradition.“

Besonderes Jahr, besonderes Fastnachten

Da Sven Knappe sich inzwischen eher zu den Männern zählt, möchte er das Zepter für die Jugendveranstaltung nun an die jüngere Generation weiterreichen. Geeignete Nachfolger gibt es bereits. Wie der 38-Jährige berichtet, habe sich Maxi Möbius mit großer Hingabe um die Organisation der diesjährigen Veranstaltung gekümmert. Und auch sonst habe Sven Knappe den Eindruck, dass die Zeiten der Jahrgänge, in denen es kaum Nachrücker gab, überbrückt seien.

Bei der diesjährigen Jugendfastnacht möchte er das letzte Mal die Hauptfigur des Abends sein. Getreu dem Motto „ Jugendfastnacht 2020 – besonderes Jahr, besonderes Fastnachten“ werde der Saal noch einmal besonders ausgeschmückt, verrät der Platzmeister. Darüber hinaus habe Maxi Möbius für Samstag eine Überraschung angekündigt.

Kein gewöhnlicher Discoabend

Auch in Dennewitz gibt es einen „alten Hasen“ in Sachen Jugendfastnacht. Friedgard Schütze ist zwar erst 23 Jahre alt, dem traditionellen Brauch aber auch schon seit mehreren Jahren verfallen. „Man freut sich schon immer auf die Zeit“, erzählt Friedgard – auch wenn das für einige ihrer Freunde nicht so ganz nachvollziehbar ist. Denn viele von ihnen kennen den Brauch aus ihrer Heimat nicht. Zudem lässt sich die Fastnacht nicht mit einem gewöhnlichen Discobesuch vergleichen. Denn bei der Fastnacht sind traditionelle Tänze sowie schicke Kleidung Pflicht.

Friedgard Schütze (h.l.) mit den Platzmeistern des Vorjahres Jimmy Bayer (v.l.) und Luca Müller (h.r.) sowie Platzmeisterdame Vivien Bode im Dennewitzer Wirtshaus. Quelle: Isabelle Richter

Zum Glück gebe es laut Friedgard in Dennewitz aber einen harten Kern, der die Tradition ebenso feiert wie die 23-Jährige. Zudem sei es schön, dass die Inhaberin des Wirtshauses „Zum Grafen Bülow“, Kerstin Brechlin, jedes Jahr mitzieht und sich um die Organisation kümmert.

Die kommenden Termine im Überblick

Weitere Termine in der Gemeinde Niedergörsdorf: 17. und 18. Januar, Jugendfastnacht in Zellendorf, jeweils ab 20 Uhr in der Gaststätte Hildebrandt; 25. Januar, Fastnachten mit Programm der Dorfjugend in Oehna ab 20 Uhr im Gasthof Witte; 1. Februar, Männerfastnacht in Bochow ab 20 Uhr im Gasthaus „Zur Linde“; 15. Februar, Männerfastnacht in Seehausen ab 20 Uhr in der Kulturscheune Seehausen; 28. Februar Frauenfastnacht, 29. Februar Jugendfastnacht und 7. März Männerfastnacht im Lalido Langenlipsdorf jeweils mit Einlass ab 19 Uhr und Eintanzen ab 20 Uhr

Von Isabelle Richter