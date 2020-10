Werbig

Was tun, wenn die Schule wegen der Herbstferien zu ist und die Langeweile zwickt? „Gemeinsam Sport treiben und dabei den Spaß nicht zu kurz kommen lassen“, lautet die Antwort von Werbigs Schulsozialarbeiterin und Jugendkoordinatorin Anika Janz und ihrer Dahmer Kollegin Manuela Schmidt. Am Donnerstag luden die beiden Frauen in der Werbiger Turnhalle alle Grundschüler des Dahmer Amtes zur Nonsens-Olympiade.

Berlin-Fahrt wegen Corona abgesagt

Eine bereits vor wenigen Tagen geplante gemeinsame Fahrt ins Berliner „Jump House“ hatten die beiden wegen der jüngsten Corona-Entwicklung vorsichtshalber abgesagt. „Das Risiko, sich in Bus oder Bahn anzustecken, wollten wir nicht eingehen“, erläutert Janz den Grund für die Absage.

Anika Janz (r.) im Kreis ihrer Ferien-Kids. Quelle: Uwe Klemens

Wie schon der Bastelvormittag am Tag zuvor, war auch die spaßige Sportveranstaltung gut besucht. Bis auf eine aus Dahme von ihren Eltern gebrachte Schülerin kamen alle anderen 20 Besucher aus der Gemeinde Niederer Fläming. Denn der Schulbus fährt in den Ferien nicht, die Kinder sind auf den elterlichen Fahrdienst angewiesen oder müssen selbst mit den Rad kommen – dafür ist Dahme aber einfach zu weit.

Mitmachen ist wichtiger als gewinnen

„Bei unserer kleinen Olympiade kommt es heute nicht darauf an, wer gewinnt, sondern dass jeder ankommt“, erläuterte Janz das olympische Tagesreglement, bevor Lara und Theresa als kleinste Teilnehmerinnen ihre Teams zusammenstellen durften. Auch die Vergabe des Gruppen-Namens war schnell erledigt, nach dem der von den Jungs gemachte Vorschlag „Die toten Enten“ bei den Mädchen kurzerhand durchgefallen war. Als Schmetterlings- und Ententeam gingen die gemischten Erst- bis Sechstklässler-Gruppen an den Start.

„Einfach“ kann nur sagen, wer noch nicht selbst probiert hat, einen Tischtennisball mit Strohhalm und Puste ins Ziel zu bringen. Quelle: Uwe Klemens

Bei der Wahl der durchweg kuriosen Disziplinen haben Janz und Schmidt tief in ihrer Erinnerung gegraben, was ihnen selbst als Schüler Spaß bereitet hat. Das Übers-Parkett-Schlurfen auf Filz-besohlten Holzbrettchen ist weit schwerer ist, als es auf den ersten Blick scheint – hinterher waren alle schlauer. Auch das Bugsieren von Tischtennisbällen mittels Strohhalm und Puste will geübt sein, vom Handtuch-Werfen, Eierlaufen und Tennisball-Zielwurf in die Mini-Löcher von Eierpackungen ganz zu schweigen.

Während beim Sackhüpfen die Jungs die Mädels in den Sack steckten, hatten diese beim Bau von Papierfliegern das bessere Händchen. Der gemeinsame Start aller Flugzeuge gehörte zu den schönsten Momenten.

Erschwerte Startbedingungen für die Papierflieger: Jeder Pilot muss beim Abwurf hüpfen. Quelle: Uwe Klemens

„Mir hat eigentlich alles Spaß gemacht, nicht nur, weil ich Sport sehr mag, sondern weil ich mit meinen Freunden zusammen sein konnte“, zeigte sich die neunjährige Maja Liske begeistert. Die beiden Hasen daheim, die sie zum Ferienstart von ihren Eltern geschenkt bekommen hat, damit sie auch ohne Besuch von oder bei Freunden nicht so alleine ist, kamen den einen Tag auch mal ohne Streicheleinheiten aus.

Mit Köpfchen und Geduld

„Mir hat am meisten gefallen, dass wir uns ein bisschen auch das Köpfchen anstrengen mussten“, schildert Majas ein Jahr älterer Bruder Marlon. „Obwohl ich ein Buch über den Bau von Papierflugzeugen habe und weiß, wie es geht, habe ich gemerkt, dass es nur richtig fliegt, wenn man beim Basteln auch Geduld hat. Ohne Corona würde ich jetzt wahrscheinlich bei meinen Freunden hocken. Aber unsere Eltern unternehmen in den Ferien viel mit uns und versuchen nachzuholen, was in den vergangenen Monaten nicht ging, so dass die Ferien eigentlich viel zu schnell vorüber gingen“, so der Zehnjährige.

Am heutigen Freitag findet von neun bis zwölf Uhr die letzte Etappe des Ferienangebots statt. „Wir spielen draußen Minigolf und auch schnellentschlossene Kinder aus unserer Gemeinde dürfen gerne mit dazukommen“, lautet Janz’ Einladung.

