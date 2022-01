Teltow-Fläming

Die Schulferien stehen vor der Tür und auch, wenn Corona einige Ideen vermiesen kann, gibt es auch für Kurzentschlossene noch reichlich Angebote: Von Aktivitäten in Teltow-Fläming bis Winter-Stimmung-Tipps aus der Region ist bei der MAZ-Auswahl alles dabei.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sich in den Winterferien unbedingt Schnee wünscht, muss aller Voraussicht nach einen längeren Weg auf sich nehmen, denn in Brandenburg ist damit in der kommenden Woche nicht zu rechnen. Schnee- und Skiurlaub für Kurzentschlossene? In diesem Jahr sei das kein Problem, sagt Heike Moser vom gleichnamigen Reisebüro in Ludwigsfelde. „Egal, ob Österreich, Sachsen oder Tschechien – überall gibt es noch Angebote.“ Es sei ganz klar erkennbar, dass sich die Menschen mit Buchungen wegen der Coronapandemie stark zurückgehalten hätten, sagt Moser. Dabei sei das Reisen – vor allem für dreimal Geimpfte – inzwischen kein Problem mehr.

Lesen Sie auch: Unsichere Reisen in Corona-Zeiten: So geht es der Branche in Teltow-Fläming

Buchtipps für den Winter

Wer trotzdem lieber zu Hause bleibt, kann sich für die anstehenden Ferien auch ein neues Buch vornehmen. Heike Richter, Leiterin der Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow, hat drei Tipps, welche Bücher sich besonders gut eignen, um in Winter-Stimmung zu kommen: Für Kinder empfiehlt sie das Bilderbuch „Großer Wolf & kleiner Wolf – Das Glück, das nicht vom Baum fallen wollte“. „Es ist zauberhaft, was die Figuren in der Geschichte erleben und es ist ganz wunderbar dargestellt“, sagt Richter.

Heike Richter, Leiterin der Gemeindebibliothek Blankenfelde-Mahlow. Quelle: Lisa Neugebauer

Erwachsenen legt sie den Roman „Minnesota Winter: Eine Liebe in der Wildnis“ ans Herz, der sich um zwei Aussteiger in einer Blockhütte im Revier von Wölfen und Bären dreht. „Es ist sehr eisig da, was das Buch sehr extrem beschreibt.“ Wer danach etwas zum Aufwärmen braucht, kann sich in der Bibliothek das Kochbuch „Ein Tag in den Bergen“ leihen. „Darin gibt es nicht nur Rezepte, sondern auch schöne Zitate und winterliche Bilder – ein perfektes Wohlfühlbuch“, sagt Richter.

Ausflüge und Ferienprogramm in Teltow-Fläming

Ideen für Ausflüge im Landkreis bietet unter anderem das Internetportal „Der Fläming“. Neben Wander-Tipps durch die Region empfiehlt Susan Gutperl aus dem Marketingbereich für diese Winterferien vor allem Kindern das Bauernmuseum in Blankensee und das Museum im Mönchenkloster in Jüterbog. „Beides sind Ausflüge in die Geschichte, bietet Kindern aber vieles zum Anfassen“, sagt Gutperl. Verbinden ließen sich die Besuche mit Spaziergängen durch die Natur oder die Stadt. Bei den Museumsbesuchen gelten die aktuellen Corona-Verordnungen, außerdem sollten sich Familien im Mönchenkloster vor dem Besuch anmelden, damit es nicht zum Gedränge kommt.

Wildgehege Glauer Tal und Museumsdorf Baruther Glashütte unterhalten Kinder

Der Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung lädt alle Schulkinder und ihre Familien zu einem winterlichen Ferienangeboten ins Wildgehege Glauer Tal ein. Am Donnerstag, 3. Februar, um 11 Uhr veranstaltet der Verein eine kostenlose Führung. Lediglich der Eintritt ins Wildgehege kostet 3 bis 5 Euro. Am Freitag, 4. Februar, können Besucher um 14 Uhr Badepralinen unter Anleitung von Gabi Sußdorf von der Fläminger Seifenmanufaktur basteln. Am Samstag, 5. Februar, lernen Kinder um 10 Uhr und um 13 Uhr, was Vögel gerne fressen und stellen anschließend selbst Futter her. Die Teilnahme an den Aktivitäten ist kostenfrei.

Im Wildgehege Glauer Tal können Kinder Badekugeln selber machen. Quelle: Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V.

Ferienangebote gibt es täglich auch im Museumsdorf Baruther Glashütte. Kinder und Erwachsene können unter anderem Perlen-Armbänder gestalten, Glas blasen und bemalen oder Glasmosaike legen. Die genauen Termine lassen sich am besten über die Internetseite www.museumsdorf-glashuette.de herausfinden. Auch Jugendclubs der Region bieten in den Ferien einiges an.

Im Museumsdorf Glashütte wird in den Ferien mit Glas gearbeitet. Quelle: Museumsdorf Glashütte

Im DRK-Jugendclub Steinbruch in Sperenberg zum Beispiel wird gemeinsam Pizza gebacken und werden Spiele gespielt (Dienstag, 1. Februar, ab 12 Uhr). Außerdem wird es am Mittwoch, 2. Februar, und Donnerstag, 3. Februar, ab 12 Uhr kreativ: unter anderem mit Gipsmasken, Schmuck und Action-Painting.

Von Lisa Neugebauer