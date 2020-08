Fernneuendorf/Werbig

Einen Wald- und einen Feldbrand hat es am Mittwoch im Landkreis Teltow-Fläming gegeben. Gegen 12.30 Uhr bemerkte die Waldbrandzentrale einen Brand in einem Waldstück bei Fernneuendorf (Gemeinde Am Mellensee). Rund 8000 Quadratmeter standen dort in Flammen. Die Feuerwehren aus Baruth, Zossen, Wünsdorf, Kummersdorf, Klausdorf und Sperenberg wurden alaramiert und kümmerten sich um die Brandbekämpfung. Der Einsatz war nach Auskunft der Leitstelle am Mittwochabend noch nicht beendet.

Brand an der B 102

Gegen 16.40 Uhr wurde dann ein Feldbrand an der B 102 zwischen Werbig und Hohengörsdorf bemerkt. Die Flammen griffen auf eine etwa ein Hektar große Fläche eines abgeernteten Getreidefeldes über. Die Feuerwehren aus Jüterbog, Markendorf, Werbig und Hohenseefeld bekamen dieses Feuer schnell unter Kontrolle.

Von MAZonline