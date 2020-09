Großbeeren

Die Gründung des Vereins Big Bear sei im besten Sinne eine Schnapsidee gewesen. Vorstandsmitglied Daniel Gutsch und sein jetziger Vereinskollege Caspar Manntz hatten sich 2018 in Großbeeren beim Scheunenrock, dem Benefizkonzert der evangelischen Kirche, kennengelernt. „Wir fanden die Veranstaltung cool und dachten uns: Lass das doch mal in groß machen“, sagt Gutsch. Einige Treffen und etliche Konzepte später stand die Idee: Großbeeren sollte ein eigenes Festival bekommen. Und weil sich so eine Großveranstaltung besser über einen Verein organisieren lässt, gründeten Gutsch und Manntz im November 2018 Big Bear.

Beide kennen bereits die Musiker-Seite solcher Events. Gutsch ist Gitarrenlehrer in Teltow und spielt in zwei Bands – in einer davon zusammen mit Jurist Manntz. „Wir wissen, wie schwierig es für unerfahrenere Bands ist, auf größeren Bühnen aufzutreten“, sagt der 25-jährige Manntz. Auf Stadtfesten und ähnlichen Veranstaltungen in der Umgebung würden oft die gleichen Bands spielen. „Da reinzukommen ist schwer.“ Er kenne viele Musiker in der Region, die bereits „angefressen“ seien, weil sie nirgends auftreten können. Big Bear hat sich vorgenommen, ihnen eine Plattform zu geben.

Der Vereinsname „Big Bear“ ist natürlich ein Wortspiel zum Gemeindenamen „Großbeeren“, wo das Festival einmal stattfinden soll. Kreativ ausgelebt haben sich die Vorstandsmitglieder auch auf ihren T-Shirts. Quelle: Lisa Neugebauer

Mit der Organisations-Seite solcher Konzerte hatte aber keiner der beiden bisher zu tun – genauso wenig wie die anderen Vereinsmitglieder Laura Schulze, Jaron Zuberbier und Catalina Müller, die sich Big Bear angeschlossen hatten. Auch deshalb seien sie in Großbeeren als Verein noch nicht aufgefallen, sagt Manntz. Sie brauchten etwas Zeit, um neben der Arbeit zu planen und Konzepte zu entwickeln. Im Frühjahr 2020 sollte sich das allerdings ändern: Da wollte der Verein drei kleine Konzerte organisieren, die in Großbeeren stattfinden sollten. Unter dem Namen „Testivals“ sollten sie die ersten Organisationsversuche des Vereins sein. „Zum Üben“, sagt Gutsch – bevor es an die Planung des eigentlichen Festivals gehen sollte. Alles war vorbereitet, doch dann kam Corona. Eine Woche vor dem ersten Konzert musste der Verein die Veranstaltung absagen.

Kleines Festival am 29. Mai

Nun soll die Planung eines Konzerts im Rahmen der 750-Jahr-Feier von Großbeeren der neue Auftakt werden. Zum Start der Festwoche am 29. Mai organisiert der Verein ein eintägiges Festival: Von 14 bis 24 Uhr sollen auf dem alten Gutshof an der Dorfaue mehrere Musiker spielen – darunter Schüler- und Vereinsbands, aber auch mindestens ein bekannterer Act. Wen der Verein angefragt hat, bleibt noch geheim. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Rahmen was machen dürfen“, sagt Manntz. Denn da die Gemeinde die Schirmherrschaft habe und damit beispielsweise für Bühne, Sicherheitskonzept und Toiletten sorge, müsse sich der Verein nur um die Künstler und andere Mitwirkende kümmern.

Dabei wollen sie aber bereits die Ideen umsetzen, die sie sich auch für das angestrebte große Festival überlegt haben: „Wir wollen so viele Menschen aus Großbeeren einbeziehen, wie möglich“, sagt Gutsch. Das strebe der Verein auf mehreren Ebenen an. Zum einen sollen die Leute natürlich zu den Konzerten kommen und sich gut unterhalten fühlen. Zum anderen will Big Bear die „Potenziale ausschöpfen, die wir in Großbeeren sehen“, sagt Manntz. Big Bear will andere Vereine animieren, sich an dem Festival zu beteiligen. „Die Feuerwehr könnte den Bier- und Grillstand übernehmen, andere Vereine einen Stand aufbauen und meinetwegen Waffeln oder handgestrickte Eierwärmer verkaufen“, sagt der 33-jährige Gutsch. So wollen sie die Vereine zusammenbringen und sie gleichzeitig unterstützen. Denn so gut wie alle Erlöse der Stände sollen die Vereine behalten. So wollen sie erreichen, dass das Geld im Ort bleibt und nicht an Kommerz-orientierte externe Veranstalter geht.

Großbeerener sollen sich mit Festival wohlfühlen

„Wir würden es gut finden, wenn wir – auch einen finanziellen – Schwung vom ersten Versuch mitnehmen könnten“, sagt Gutsch. Denn 2022 will sich der Verein endlich an das eigentliche Big Bear Festival wagen und es „von Grund auf“ allein organisieren. Sie hoffen, dass sie sich in Großbeeren etablieren und so ihren Bekanntheitsgrad steigern können. So groß wie Wacken oder Rock im Park wollen sie natürlich nicht werden. „Das steht auch dem Gedanken entgegen, Großbeeren-spezifisch zu sein“, sagt Gutsch. „Aber so 5.000 Leute wäre mal eine schöne Größe“, sagt Manntz.

