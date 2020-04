Dabendorf

Ein Brand ist am Sonntag in einem Zimmer im Obergeschoss eines Einfamilienhauses am Dorfanger ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. Menschen waren nicht in Gefahr. Sie befanden sich in der Werkstatt und im Garten zum Haus. Die Kriminaltechnik ermittelt noch zur Brandursache. Womöglich war Fahrlässigkeit im Spiel.

Von MAZonline