Feuerwehr ist weiterhin nicht einsatzbereit

Blönsdorf

Die Gemeinde Niedergörsdorf hat ihr Wort gehalten: In der Blönsdorfer Wehr wird seit Dienstag gearbeitet. Wie angekündigt rückte die Firma Koch & Koch Elektrotechnik am Vormittag an.

Hintergrund: Am vergangenen Mittwoch hatte Ortswehrführer Bernd Dümiche die Verwaltung öffentlich dazu aufgefordert, das Elektrik-Problem endlich zu beheben. Seit einem Überspannungsschaden vor anderthalb Jahren ist ein Großteil der Technik defekt. Bernd Dümiche und sein Stellvertreter Markus Bartsch berichteten von unzumutbaren Einsatzbedingungen – wegen des fehlenden Lichtes in der Umkleide und der Fahrzeughalle.

Weil die Kameraden fast ein Jahr lang immer wieder von der Verwaltung vertröstet wurden und die Elektrofirma trotz mehrfacher Ankündigung nicht kam, zog die Wehrführung harte Konsequenzen. Seit vergangenem Donnerstag fahren die Blönsdorfer Kameraden keine Einsätze mehr.

Auch die restliche Elektrik im Haus wird überprüft

Seit Dienstag sorgen Günter Stein und Christian Riedel dafür, dass die Kameraden so schnell wie möglich wieder Licht im Gebäude haben. „Eine neue Zuleitung, ein neuer Zählerschrank und eine neue Verteilung“, zählen die Elektroinstallateure auf, sollen binnen zwei Tagen eingebaut werden.

Dieser moderne Zählerschrank wird in diesen Tagen montiert. Quelle: Isabelle Richter

Damit wird zumindest eine der zwei Großbaustellen in der Blönsdorfer Wehr noch vor Ende der Woche beseitigt sein. Auch die alten Leuchten werden durch neue ersetzt. Zudem kündigt Günter Stein an: „Im Anschluss wird es noch eine komplette Überprüfung der Elektronik im ganzen Haus geben.“

Fahrzeugproblem soll auch gelöst werden

Markus Bartsch war am Dienstag ebenfalls vor Ort. Dass die Elektrofirma dieses Mal wie von der Verwaltung angekündigt erschienen war, stimmte den 36-Jährigen positiv. Dennoch wolle sich die Wehrführung nicht sofort besänftigen lassen und den Einsatz erst dann wieder aufnehmen, wenn auch das Einsatzfahrzeug wieder fahrbereit ist.

Laut Markus Bartsch müsse dieses in der Werkstatt überprüft werden. Das Risiko, dass das Fahrzeug mitten auf dem Weg zum Einsatz langsamer wird oder komplett ausfällt, wollen die Kameraden nicht eingehen. Zudem fordern die Kameraden eine verbindliche Aussage dazu, wie es in Zukunft weitergehen soll. Denn das 36 Jahre alte „Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug“ müsse zwangsläufig ersetzt werden.

Wehrführung erhält viel Zuspruch

Wie Bürgermeisterin Doreen Boßdorf in der vergangenen Woche erklärte, prüfe die Verwaltung in Abstimmung mit der Gemeindewehrführung derzeit, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.

Dass die Blönsdorfer Wehrführung ihre Forderungen nun konsequent durchsetzen will, sorgte in den vergangenen Tagen für viel Gesprächsstoff. Wie Bernd Dümiche berichtet, fielen die Reaktionen positiv aus. „Wir haben einen Wahnsinnszuspruch unseres Anliegens erhalten“, berichtet der Ortswehrführer. Dass darunter viele Kameraden aus anderen Ortswehren waren, habe die Blönsdorfer nur bestärkt.

Von Isabelle Richter