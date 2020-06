Niedergörsdorf

Die Gemeindevertreter stimmten am Mittwochabend für die Nachtragshaushaltssatzung, um die Beschaffung des neuen Einsatzfahrzeuges für die Blönsdorfer Wehr auf den Weg zu bringen. Anfang des Jahres hatten die Kameraden ihren Dienst unter anderem wegen des 37 Jahre alten Fahrzeuges verweigert.

Die Aktion kam nicht bei allen Gemeindevertretern gut an. Das Abstimmungsergebnis fiel deshalb nicht eindeutig aus. Es gab mehrere Enthaltungen. Zum Beispiel von der SPD-Fraktion.

SPD wünscht sich noch mehr Informationen

Diese stellte den Antrag, den Beschluss auf die kommende Sitzung nach der Sommerpause zu verschieben. Karolin Geier ( SPD) argumentierte damit, dass sie sich nicht ausreichend über alle Details informiert fühle. Als Gemeindewehrführer Patrick Bellin daraufhin erneut ausholte, griff Klaus-Peter Gust (Grüne) jedoch ein. Laut Gust war das Thema zuvor mehrfach ausführlich diskutiert worden. Zudem hatte der Bauausschuss öffentlich zu einer Begehung der Wehr geladen. Auch Bernd Dieske (Linke) erklärte: „Wir wollen nicht jedes Mal bei Null anfangen.“

Kritik an der Dienstverweigerung

Stefan Jurisch ( SPD) verteidigte den Antrag seiner Fraktion damit, dass der Beschluss über einen Nachtragshaushalt auch noch drei Monate warten könne. Immerhin gebe es aktuell keine sicheren Aussagen darüber, wie sich die Coronakrise tatsächlich auf die Finanzlage der Gemeinde auswirken wird.

Auch Max Göritz (parteilos) enthielt sich während der Abstimmung. Er finde es nicht richtig, dass die Blönsdorfer Kameraden ihren Dienst verweigern und sofort ihren Willen bekommen, während andere Wehren ähnliche Probleme haben und dennoch einsatzbereit sind.

Blönsdorfer können nicht mehr warten

Patrick Bellin machte daraufhin klar, dass in den nächsten Jahren keine Förderung für ein Fahrzeug zu erwarten sei. Darüber hinaus gebe es in der Gemeinde weitere Fahrzeuge, die über 20 Jahre alt sind und in naher Zukunft ausgetauscht werden müssen. Laut Bellin spreche man bei diesen Fahrzeugtypen über einen preislichen Rahmen von 400.000 bis 600.000 Euro. Deshalb sollte die Gemeinde eine 80-prozentige Förderung eher dafür in Anspruch nehmen. Zudem könnten die Blönsdorfer Kameraden keine fünf Jahre mehr warten. Zumal allein die Fertigung des Fahrzeuges bis zu 14 Monate dauern könne.

Kita und Schule: Gleich zwei Schwerpunkte

Weiterhin argumentierte Patrick Bellin damit, dass Blönsdorf auch eine von fünf Schwerpunktwehren sei, welche den westlichen Bereich des Gemeindegebietes nahezu abdecken müsse. Zudem mahnte der Gemeindewehrführer nach der Sitzung: „Wir haben in Blönsdorf eine Kita und eine Schule. Wenn dort etwas passiert, muss das reibungslos klappen.“

Fehlende Unterstützung aus den eigenen Reihen

Dass sich während der Beschlussfassung so viele Gemeindevertreter quergestellt hatten, habe Patrick Bellin „arg enttäuscht“. Vor allem, weil darunter auch aktive Kameraden seien. Von ihnen erwarte der Gemeindewehrführer eigentlich, dass sie die Interessen der Feuerwehr im Allgemeinen vertreten und nicht anderen Ortswehren in den Rücken fallen. „Manche haben die Notwendigkeit leider immer noch nicht verstanden“, so Bellins Fazit zur Diskussion.

Bernd Dümiche sah es ähnlich. Der Ortswehrführer aus Blönsdorf war in erster Linie aber erleichtert, dass das neue Fahrzeug nun ausgeschrieben werden kann. „Das war wirklich höchste Eisenbahn“, so Dümiche. Jedes andere Ergebnis wäre laut Patrick Bellin auch „eine Farce“ gewesen.

Von Isabelle Richter