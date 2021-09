Saalow

Mit einem echnten Feuerwehr-Oldtimer sind Siegfried Glienick, Helmut Ave und Andreas Tietz von der Ortsfeuerwehr Saalow im Dorf unterwegs. Regelmäßig überprüfen sie die 62 Unterflur-Hydranten; sie dürfen nicht verstopft sein, damit sie im Ernstfall einsatzbereit sind und bei Bränden von jedem Hydranten Löschwasser fließen kann.

Nachwuchs für Feuerwehr gesucht

Ebenso wie Ortswehrführer Ralf Gellhaus würden sich die drei Kameraden der Ehrenabteilung in der Ortswehr freuen, wenn sich junge Leute melden würden, denen die Sicherheit der Saalower wichtig ist und die Freude an einem interessanten Gemeinschaftsleben haben. Denn wir fast in allen Freiwilligen Feuerwehren Brandenburgs fehlt auch den Saalowern der Nachwuchs.

Und ewig können auch sie nicht mehr unterwegs sein, sagen bei der MAZ-Begegnung die drei Hydranten-Prüfer lachend.

Von Jutta Abromeit