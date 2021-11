Sperenberg

“Der alte Robur ist für die damalige Zeit völlig okay gewesen, aber das neue Fahrzeug ist natürlich deutlich besser.“ Und das war es auch schon, was Sylvio Mann über den Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Fahrzeug sagen will. „Ich bin ein Mann der Tat und nicht der Worte“ sagt der Maschinist und Fahrzeugführer und holt Christoph Straube zur Hilfe. Straube indes ist beides. Und er ist eigentlich nur noch ehemaliges Mitglied der Feuerwehr Sperenberg.

Ein wenig Heimweh nach Feuerwehr in Sperenberg

Vor einigen Wochen schon ist er zur Feuerwehr nach Rangsdorf gewechselt, weil er dort nun wieder wohnt. Er hat dennoch zum Geburtstag Geschenke mitgebracht. Und ein klein wenig Heimweh nach Sperenberg hat der ehemalige stellvertretende Ortswehrführer trotz allem auch. Und weil er beide Autos, den alten Robur und den neuen bereits gefahren hat, gibt er bereitwillig Auskunft.

„Das alte Fahrzeug war auf dem Stand der 1980er Jahre, überhaupt nicht mehr der Stand der Technik heute." Im alten Fahrzeug hätten die Kameraden hinten auf der Ladefläche gesessen, erinnert er sich. „Da, wo auch die Technik gelegen hat." Für die heutigen Einsätze sei der Robur überhaupt nicht mehr geeignet. Mit dem neuen Fahrzeug sei die Feuerwehr Sperenberg sehr sehr gut ausgestattet und auf dem heutigen Standard. „Für heutige Einsätze ist die Wehr Sperenberg professionell aufgestellt."

Die unverhohlene Freude der Kameraden, die Tränen der Rührung beim Eintreffen des Fahrzeugs, kann Straube gut verstehen. „Man darf nicht vergessen, das so ein Fahrzeug eine Lebensdauer von zwanzig bis dreißig Jahren hat. Da ist man erstaunt und erfreut, was da alles so drauf ist. Und das entscheidende ist: So ein Fahrzeug in nagelneuer Pracht zu erhalten, erlebt man vermutlich nur einmal in seiner Dienstzeit als Feuerwehrmann.“

Von Udo Böhlefeld