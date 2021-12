Altes Lager

Eine Schlange mit wartenden Gästen vor der Tür des Niedergörsdorfer Kulturzentrums „Das Haus“ in Altes Lager ist keine Seltenheit. Trotzdem wird der vergangene Sonnabend nicht nur bei den Mitgliedern des Feuerwehrvereins und ihren Helfern als Besonderheit im Gedächtnis bleiben. In Eigeninitiative organisierten sie eine Impfaktion gegen das Coronavirus und machten das Kulturzentrum für einen Tag zum Impfzentrum.

Bedarf vorab schwer zu kalkulieren

Mit jeweils 150 Impfdosen der beiden Impfstoffe Moderna und Biontech hatten Fördervereinschef Max Göritz und sein Team von rund 25 Helfern den schwer vorab zu kalkulierenden Bedarf relativ gut abgeschätzt. Wie viele Menschen die Aktion nutzen würden, ließ sich im Vorfeld nicht genau sagen, da der Impftermin sowohl mit Voranmeldung, als auch spontan jedermann offenstand. Über Flyer, die Webseiten des Fördervereins und der Gemeinde, soziale Netzwerke und durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurde seit zehn Tagen auf die Impfaktion hingewiesen.

„180 über den ganzen Tag verteilte Voranmeldungen hatten wir am Ende, die große Unbekannte blieb bis zum Schluss die Zahl der Spontanentschlossenen“, so Göritz.

Für die rund 25 Helfer gab es neben der Betreuung der Impfwilligen jede Menge Papierkram und Organisatorisches zu tun. Quelle: Uwe Klemens

Die Idee ihrer Impfaktion sehen die Helfer als ihren Beitrag, bei der Bekämpfung der Pandemie nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern sich zu beteiligen. Vorab haben sie sich bei anderen Feuerwehren und DRK-Ortsverbänden umgehört, was bei der Organisation einer solchen Aktion zu beachten ist und welche Standards gelten. Die größte Herausforderung war hierbei die Klärung mit den Gesundheitsbehörden, „die uns am Anfang nicht zugetraut haben, dass wir eine solche Aktion aus eigener Kraft stemmen können“, beschreibt Göritz.

Auch beim Sichten der Dokumente und beim Ausfüllen der Formulare gab es Hilfe. Quelle: Uwe Klemens

Ausreichend Helfer zu finden, die den beiden Luckenwalder Ärztinnen Sylvine Freese und Yvonne Schröder zur Hand gehen würden, die Besucher betreuen und ihnen beim Ausfüllen der Formulare helfen und sich um sonstige organisatorische Dinge kümmern würden, beschreibt Göritz hingegen als deutlich leichtere Aufgabe.

Das Impfen selbst dauert nur wenige Sekunden. Quelle: Uwe Klemens

Am Ende des Tages waren 225 der 300 Impfdosen an den Mann und an die Frau gebracht. Das Durchschnittsalter der Impfwilligen, die größtenteils aus den Niedergörsdorfer Ortsteilen und Jüterbog, zum Teil auch aus entfernteren Orten kamen, lag bei 60 Jahren. Fünf der Impfwilligen waren Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Den weitesten Weg hatte ein älterer Besucher aus Mellensee auf sich genommen. Für viele war es an diesem Tag bereits die dritte, also die so genannte Booster-Impfung, aber auch Erst- und Zweitimpfungen gab es reichlich.

Die Mühen waren nicht umsonst

„Die Danksagungen der Besucher hat uns gezeigt das unsere Mühen nicht umsonst waren. Gelobt wurden immer wieder die gute Organisation und die geringen Wartezeiten“, beschreibt Göritz die Atmosphäre, die den ganzen Tag über im Kulturzentrum herrschte. Auch für Sylvine Freese, die sich bereits seit vier Wochen im Lübbener Impfzentrum engagiert, war die Aktion eine gelungene. „Wenn wir bei der Bekämpfung der Pandemie erfolgreich sein wollen, können wir nicht abwarten, sondern müssen das Impfen zu den Menschen bringen“, so Freese.

„Ich finde es toll, dass sich die Feuerwehr so engagiert und die Helfer schon wieder ihre Freizeit opfern, um für andere da zu sein, was heutzutage schon lange keine Selbstverständlichkeit mehr ist“, zeigt sich die Jüterbogerin Ursula Gohla dankbar. „Für mich war es heute bereits die dritte Impfung, bei meinem Hausarzt hätte ich bis Januar auf einen Termin warten müssen. Da ich weder mich, noch andere anstecken will, wollte ich einfach nicht so lange warten“, so die 77-Jährige.

Von Uwe Klemens