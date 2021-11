Dahmeland-Fläming

Auf die böse Hexe traf der Soldat in Rangsdorf. Sie sprach ihn an, ihr doch ein tief unten in einem hohlen Baum verlorenes Feuerzeug heraufzuholen. Er gab es dann jedoch nicht an die garstige, missgünstige Hexe weiter, sondern behielt es und gewann am Ende sogar eine Prinzessin damit. 1959 spielten sich einige dieser märchenhaften Szenen in Rangsdorf ab, denn Siegfried Hartmann drehte mit „Das Feuerzeug“ einen der erfolgreichsten Defa-Kinderfilme im Ort. Hauptdarsteller Rolf Ludwig kannte die Gemeinde gut, denn er hatte einige Jahre zuvor in der Seepromenade eine Laube besessen.

Im Mai 1946 wurde die Defa in Potsdam-Babelsberg gegründet. Quelle: MAZ

Solche Spuren zu Orten und Menschen in der Dahmeland-Fläming-Region finden sich vielfach in der Geschichte der Defa, die 1946 als Deutsche Film AG in Potsdam-Babelsberg gegründet wurde. Allein 750 Spielfilme entstanden bis 1992, außerdem Hunderte Kurzfilme und Dokumentationen wie die „Wochenschau“ wurden durch die Defa realisiert, außerdem Synchronisationen. Der 75. Geburtstag der berühmten Filmschmiede in diesem Jahr bot und bietet Anlass, einige Klassiker, zu denen eben auch Kinderfilme wie „Das Feuerzeug“ gehören, wieder in die Kinos und ins Fernsehen zu bringen. Der unter anderem in Rangsdorf entstandene Märchenfilm wird beispielsweise am 28. November um 16.55 Uhr im MDR gezeigt. Dort wird am 12. Dezember um 14.15 Uhr außerdem „Das blaue Licht“ ausgestrahlt, ein weiteres auch in der Region gedrehtes Defa-Märchen.

Gojko Mitic 2005 während einer Probe auf der Freilichtbühne in Bad Segeberg als Winnetou. Quelle: Ulrich Perrey

Trebbin bot Mitte der 1970er Jahre die passende Kulisse für diese Geschichte um den um seinen Sold betrogenen Bauer Hans, der für den König in den Krieg gezogen war. Katharina Thalbach spielte damals die Prinzessin, die der von Viktor Semjonow dargestellte Bauer entführt, um vom König seinen Lohn einfordern zu können. 1972 flimmerte ein anderer, in der Landschaft um Trebbin entstandener Defa-Klassiker über die Leinwände in der DDR: „Tecumseh“ mit Gojko Mitic, dem „Defa-Chefindianer“, wie der Schauspieler bis heute gerne bezeichnet wird. Mit ihm vor der Kamera standen damals Annekathrin Bürger und Rolf Römer.

Simone Signoret und Yves Montand drehten in Schönhagen

Direkt hinter dem Flugplatz Schönhagen befand sich Mitte der 1950er Jahre mal kurzzeitig die eigentlich im US-Bundesstaat Massachusetts gelegene Stadt Salem, denn unweit der heutigen Bundesstraße B 246 wurden Szenen für „Die Hexen von Salem“ gedreht – eine Koproduktion der DDR mit Frankreich. Die Hauptrollen spielten Simone Signoret und Yves Montand, Jean-Paul Sartre verantwortete das Drehbuch, das auf dem Theaterstück „Hexenjagd“ von Arthur Miller beruhte.

Kritik der Filmabnahmekommission erntete 1960 „Das hölzerne Kälbchen“, ein ebenfalls in Schönhagen entstandenes Defa-Märchen. Erst nach mehreren Überarbeitungen durfte der Film in die Kinos gelangen.

Helmut Dziuba machte Wildau zu Berlin

Mitten in Wildau, in der Schwartzkopff-Siedlung, drehte Helmut Dziuba 1980 „Als Unku Edes Freundin war“. Ein sensibler Kinderfilm, der in den 1920er Jahren in Berlin spielt und davon erzählt, wie der zwölfjährige, aus ärmsten Verhältnissen stammende Ede sich mit dem Sinti-Mädchen Unku anfreundet und deshalb vielen Vorurteilen ausgesetzt ist. „Ich möchte das Kind für die Werte seiner eigenen Persönlichkeit sensibilisieren“, hatte Helmut Dziuba mal erklärt, warum er zeitgeschichtliche Themen und gesellschaftliche Probleme mit jungen Darstellern für junge Kinogänger aufbereitete. Mitten in der Wendezeit entstand sein Film „Verbotene Liebe“ über die starken Gefühle einer 13-Jährigen und eines 18-Jährigen füreinander. Vor allem im Oderbruch, aber auch bei Wiepersdorf fand der Regisseur die für seine Geschichte passende Landschaft.

Henny Porten in Mittenwalde

Ganz italienisch anmuten sollte der ehemalige Bahnhof in Mittenwalde, als dort 1954 „Carola Lamberti –Eine vom Zirkus“ gedreht wurde. Dafür wurde die Umgebung mit künstlichen Palmen aufgehübscht. Eine der großen Stars des frühen Films, Henny Porten, spielte darin die Zirkuschefin Carola.

Gojko Mitic und Rolf Hoppe beim Überfall

Auch Gojko Mitic lernte jene Ecke kennen, drehte er doch zusammen mit Rolf Hoppe 1968 zwischen Motzen und Töpchin für „Spur des Falken“. Mitic tauchte auf als Dakota-Häuptling Weitspähender Falke, Hoppe als Schurke Bashan. Ein Eisenbahnüberfall wurde hier für den Film inszeniert.

In Gräbendorf dagegen begegneten sich im Sommer 1978 Robbi und Karoline im Ferienlager. Regisseur Herrmann Zschoche erzählte damals in „Sieben Sommersprossen“ die Geschichte einer ersten Liebe. Es wurde einer der erfolgreichsten Filme der Defa. Gecastet wurden dafür mit Kareen Schröter und Harald Rathmann Laiendarsteller.

Der unter anderem in Ludwigsfelde gedrehte Defa-Film „Grüne Hochzeit“ ist auf DVD erhältlich. Quelle: Promo

Mit einem anderen Werk Zschoches wurde die Schauspielerin Anja Kling schlagartig bekannt: Sie war die gerade 17-jährige Fabrikarbeiterin Susanne, die in „Grüne Hochzeit“ ungeplant schwanger wird. Einige Sequenzen für diese Defa-Produktion entstanden im damaligen Kreiskrankenhaus Ludwigsfelde. Auch so ein Ort mit Filmgeschichte, denn nicht zuletzt nach dem Ende der Ära wurden Szenen für internationale Kinohits wie „Der Vorleser“ in Ludwigsfelde gedreht. Im Ortsteil Struveshof entstand Mitte der 1980er „Die Frau und der Fremde“, der Defa-Film wurde 1985 bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet.

Luckwalde wurde mehrfach Kulisse für Defa-Produktionen. In „Max und siebeneinhalb Jungen“ von 1980 bereitet der alte Antifaschist Max eine Klasse auf den Besuch der KZ-Gedenkstätte Buchenwald vor. Als der Zug während der Fahrt Richtung Weimar am Bahnhof Luckenwalde stoppt, versuchen einige Jugendliche, heimlich zu entwischen. Ein absoluter Klassiker, „Moritz in der Litfaßsäule“, wurde zwar vor allem in Thüringen gedreht, aber eben auch am Bahnhof in Luckenwalde.

Unter anderem mit einem Mercedes waren 1963 die „Sonntagsfahrer“ in gleichnamigem Defa-Film in Königs Wusterhausen unterwegs. Gerhard Klein führte Regie, Wolfgang Kohlhaase verfasste das Drehbuch. „Eine Roadmoviesatire im Schatten des Mauerbaus“, kommentiert Marcel Piethe in seinem Buch „Filmland Brandenburg“, in dem er nicht nur die Defa-Geschichte der Region aufgearbeitet hat. Der Bahnhof und der Komplex der Blindenschule in Königs Wusterhausen tauchen auf in „Der Mann mit dem Ring im Ohr“ von 1984. Ein ganz frühes Beispiel für Defa-Produktionen ist „Die blauen Schwerter“, entstanden Ende der 1940er Jahre am Schloss Königs Wusterhausen – übrigens einer der meistgesehenen Kinofilme in der DDR mit damals mehr als 3 Millionen Zuschauern.

Von Karen Grunow