Schönefeld

Das Jahr neigt sich dem Ende. Zeit, um auch am BER Bilanz zu ziehen. Michael Halberstadt, Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg für den Bereich Personal, spricht über die Corona-Lage, die nächsten Schritte für den Hauptstadtflughafen und die Probleme bei der Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen.

Herr Halberstadt, haben Sie Sorge, dass es durch die Omikron-Variante erneut Einbrüche bei Flug- und Passagierzahlen am BER geben wird?

Michael Halberstadt: Wir können derzeit keine solide Prognose darüber abgeben, wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen auf den Flugbetrieb auswirken wird. Aber wir haben durchaus Sorge, dass die Nachfrage nachlässt. Wir sind noch immer weit entfernt von einer Normalsituation. Während der Herbstferien hatten wir 50 Prozent der Passagierzahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht. Wenn man auf das gesamte Jahr 2021 schaut, bewegen wir uns aber in einer Größenordnung unterhalb von 30 Prozent dessen, was wir 2019 hatten.

Corona und der Arbeitsalltag am BER

Wie wirkt sich die Pandemie auf den Arbeitsalltag am BER aus?

Die große Herausforderung besteht darin, Hygiene- und Reisebestimmungen im Flughafenalltag umzusetzen. Das betrifft nicht nur uns als Flughafengesellschaft, sondern vor allem auch unsere Partner wie die Airlines und ihre Abfertiger oder die Bundespolizei.

Was bedeutet das konkret?

Der Check-In dauert unter Corona-Bedingungen zum Beispiel drei Mal länger, weil die Airlines vor dem Flug zusätzlich auch den Impfpass oder Reiseanmeldungen für bestimmte Länder kontrollieren müssen. Die Bundespolizei muss bei der Einreisekontrolle sich immer wieder ändernde Regelungen beachten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen immer wieder neu geschult werden, Passagiere sollten gut vorbereitet sein und brauchen Geduld.

Der Parallelbetrieb der BER-Startbahnen als betriebliche Normalität

Am 31. Dezember endet die Genehmigung für die rollierende Nutzung der Start- und Landebahnen, also den monatlichen Betriebswechsel von Süd- und Nordbahn. Der Parallelbetrieb wurde nun schon am 1. Dezember aufgenommen. Warum?

Wir haben aktuell stabile Verkehrszahlen, und wir haben winterliche Witterungsverhältnisse, wir müssen mit Schnee und Eis rechnen. Die Erfahrung aus dem letzten Winter zeigt, dass der betriebliche Ablauf dann bei zwei Bahnen leichter ist. Wenn eine Bahn beräumt wird, kann die andere weiter genutzt werden. Außerdem brauchen wir ein Stück weit betriebliche Normalität, um mehr Routine zu erlangen und uns auf vermutlich steigende Passagierzahlen im kommenden Jahr einzustellen.

Für viele Anwohner war der monatliche Wechsel eine große Lärmentlastung. Womit müssen sie jetzt rechnen?

Durch den Betrieb beider Bahnen wird der Flugverkehr nicht mehr. Er verteilt sich nur anders. Alle Routen werden jetzt jeden Monat geflogen, allerdings weniger häufig. Es wird also leiser. Wir haben berechnet, dass das im Schnitt 3 dB weniger im Dauerschallpegel ausmacht.

Ab dem Jahr 2025 wird der BER auf „Vor-Krisen-Niveau“ sein

Der Flugverkehr wird aber noch deutlich zunehmen. Wann rechnen Sie mit der Vollauslastung?

Wir gehen davon aus, dass wir ab dem Jahr 2025 das Vor-Krisen-Niveau erreichen. Das ist unser Ziel, voll ausgelastet ist der Flughafen damit noch nicht.

Wie erfolgt die Zuteilung der Start- und Landebahnen?

Beide Bahnen werden etwa halbe-halbe genutzt. Entscheidend bei der Verteilung sind kurze Wege und nicht die Flugziele. Maschinen von Positionen nahe der Südbahn starten von der Südbahn, von Positionen nahe der Nordbahn nutzen die Nordbahn. Das reduziert auch Rollwege und damit Lärm- und Umweltbelastung.

BER-Geschäftsführer: Sicherheit geht über alles

Wurde auch überlegt, eine Bahn für Starts und eine für Landungen zu nutzen?

Das wird in der Fluglärmkommission diskutiert. Aus betrieblicher Sicht ist dieses Verfahren aber alles andere als funktionsfähig.

Warum?

Sicherheit geht über alles. Es muss gewährleistet werden, dass sich ankommender und abfliegender Verkehr nicht kreuzt. Generell sind die heutigen Flugrouten unter den Gesichtspunkten festgelegt worden, dass die Start- und Landebahnen parallel genutzt werden. Das betrifft ja auch die Verteilung der Belastung durch den Fluglärm.

95 Prozent der Schallschutzanträge zum BER sind bearbeitet

Damit sind wir beim Stichwort Schallschutz: Es gibt zahlreiche Gebäude in der Region, die bis heute nicht damit ausgestattet wurden.

Machen wir zunächst einmal eine Bestandsaufnahme: Wir haben gut 22.400 Anträge auf Schallschutzmaßnahmen erhalten, von denen haben wir 21.400 abgearbeitet und entweder Anspruchsermittlungen für den Einbau von Schallschutzmaßnahmen oder Entschädigungen versandt. Damit sind 95 Prozent aller vorliegenden Anträge unsererseits erledigt und in Teilen bereits umgesetzt worden. Die meisten restlichen Anträge konnten aus Gründen, die bei den Antragstellern liegen, noch nicht abgeschlossen werden. Was aus unserer Sicht unbefriedigend ist: dass ein wesentlicher Teil der Haushalte seit Jahren Schallschutz einbauen kann, es aber nicht tut.

Die jahrelange Verschiebung der BER-Eröffnung hat viele verunsichert und dazu bewogen, bei der Umsetzung abzuwarten. Nun stehen diese Leute wegen gestiegener Preise vor hohen Mehrkosten, die sie selbst tragen müssen. Das kann doch nicht im Sinne des Flughafens sein, dass diese Menschen ohne Schallschutz dastehen.

Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass Anwohner, die Anspruch auf Schallschutz haben, den entsprechenden Antrag zu dem Zeitpunkt stellen können, der für sie der günstigste ist. Wir als Flughafen haben die Verpflichtung, diese Anträge abzuarbeiten. Das haben wir getan und unsere Hausaufgaben gemacht. Das war nicht gerade wenig Aufwand. Wir beauftragen Ingenieurbüros mit Gutachten, die die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen berechnen. Die Antragssteller bekommen dann eine Anspruchsermittlung, in der im Detail beschrieben ist, welche Maßnahmen zu realisieren sind, um das Schallschutzziel zu erreichen. Wir tragen die Kosten, wenn die Maßnahmen umgesetzt sind. Wenn die Leute die Anspruchsermittlungen liegenlassen und jetzt zu uns kommen und die konjunkturbedingten Mehrkosten verlangen, ist das aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar.

Dem BER fehlen „coronabedingt Einnahmen“

Das Verständnis für das Vorgehen ist bei den Betroffenen vielleicht auch deshalb gering, da zum Beispiel jüngst durch die BER-Chefin Aletta von Massenbach erneut Zuschüsse in Milliardenhöhe für den Betrieb des Flughafens eingefordert wurden.

Das Eine hat mit dem Anderen überhaupt nichts zu tun. Die Flughafengesellschaft braucht die Unterstützung der Gesellschafter, weil ihr coronabedingt Einnahmen fehlen, um wirtschaftlich selbstständig zu sein. Der Schallschutz ist davon völlig unabhängig. Wenn Sie einen Autounfall haben, und der Gutachter legt eine Schadenssumme fest, dann können Sie die Reparatur auch nicht erst fünf Jahre später durchführen lassen und die dann üblichen Marktpreise von der Versicherung einfordern. Wir erfüllen unsere Pflichten nach rechtlichen Vorgaben. Es besteht aber auch eine Mitwirkungspflicht der Antragsteller. Es gibt Regelungen und höchstrichterliche Entscheidungen, mit denen die Schallschutzziele definiert worden sind. Wir haben einen sehr hohen Schallschutzstandard mit einem Budget von 730 Millionen Euro. Diese Summe ist größer als das, was Frankfurt, München und Hamburg zusammen in den Schallschutz investiert haben.

Sie haben also kein Verständnis für den Unmut der Betroffenen?

Ich habe nur wenig Verständnis dafür, dass jemand einen Antrag stellt, eine positive Entscheidung bekommt und sich dann jahrelang nicht kümmert. Genau das macht das Dilemma aus. In diesem Zusammenhang wird auch gern argumentiert, man fände keine Handwerker. Es ist niemand gezwungen, innerhalb von kürzester Zeit den Schallschutz umzusetzen. In unseren Anspruchsermittlungen sind konjunkturbedingte Preisanstiege mit einkalkuliert. Auch der Zeitpuffer ist mit mehr als einem Jahr großzügig ausgelegt, damit alle Maßnahmen angemessen umgesetzt werden können.

Dietlind Biesterfeld, die für Lärmschutz zuständige Beigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, hat die Idee einer Härtefallkommission oder eines Fonds für Betroffene ins Spiel gebracht. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag?

Damit würden Fälle, die eigentlich völlig klar sind, anders bewertet. Und diese Lösung soll der Flughafen finanzieren. Wir erfüllen unsere rechtlichen Pflichten zu 100 Prozent. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geben keinen Raum für Lösungen, die am Ende dazu führen, dass wir Aufwände realisieren müssen, die wir rechtlich gar nicht zu erfüllen haben.

Der BER soll als „Erfolg für die Region“ wahrgenommen werden

Neben dem Thema Schallschutz und Corona ist im ersten BER-Betriebsjahr noch viel anderes passiert. Wenn Sie jetzt auf 2021 zurückblicken: Hat sich der Flughafen gut geschlagen?

Wir sind in den Prozessen stark durch die Coronasituation belastet und am Ende geht es darum, dass der Flughafen als Erfolg für diese Region wahrgenommen wird. Was er definitiv ist: ein Motor für diese Wirtschaftsregion. Industrieansiedlungen wie Tesla hätte es ohne den Flughafen nicht gegeben. Er ist ein essenzieller Faktor für diese Region, und sie partizipiert über den heutigen Tag hinaus enorm von ihm.

Worüber haben Sie sich am meisten in diesem Jahr geärgert?

Dass die Prozesse am BER am ersten Wochenende der Herbstferien nicht richtig funktioniert haben. Die Wartezeiten an den Check-In-Schaltern, den Sicherheitskontrollen und den Non-Schengen Ein- und Ausreisen entsprachen zeitweise nicht den Erwartungen. Das ärgerte uns alle, und daran arbeiten wir.

Was sind Ihre Erwartungen für 2022?

Dass die Zahl der Fluggäste weiter steigt. Dass der Flughafen auf seinem Weg zur finanziellen Eigenständigkeit weiter vorankommt. Und als Geschäftsführer Personal hoffe ich sehr, dass wir nach der langen Corona-Zeit mit Kurzarbeit und Homeoffice wieder zu einem weitgehend normalen Arbeitsalltag finden.

Von Nadine Pensold