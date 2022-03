New York und Washington D.C. - BER in Schönefeld: Neue Flugverbindungen in die USA

Schon bald will United Airlines vom BER in die USA fliegen. Zunächst werden zwei Flughäfen in den USA angeflogen. Derweil erwartet die BER-Flughafengesellschaft steigende Flugzahlen und eine Erholung von der Corona-Pandemie.