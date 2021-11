Schönefeld

Im Netz kann man eigentlich alles bewerten: Bars, Brücken, Bücher, Bushaltestellen – warum also nicht auch den BER? Tausende haben das bereits auf unterschiedlichen Plattformen getan. Bestnoten kassiert der Flughafen Berlin Brandenburg allerdings selten. Als „Ranzbude“ und „Enttäuschung“ wird er tituliert, von anderen aber auch als „Kathedrale der Luftfahrt“ gelobt. Die Meinungen gehen also weit auseinander. Daher haben wir uns die Kritiken der BER-Besucher und Fluggäste einmal genauer angeschaut:

BER-Bewertung bei Google: „So schlecht isser nun auch nicht“

Bei den Google-Nutzern liegt der Flughafen noch am ehesten in der Gunst. 3,4 von fünf möglichen Punkten erhält er von den mittlerweile mehr als 8700 Menschen, die ihn über die Plattform bewertet haben. Wobei ein Lob auch so klingen kann: „Also, so schlecht isser nun auch nicht, unser Hauptstadtflughafen. Alles sehr sauber und edel und alles übersichtlich“. Selbst eine Fünf-Sterne-Bewertung bleibt da ganz nach hiesigen Gepflogenheiten nüchtern: „Von der zu langen Bauzeit und den immensen Kosten mal abgesehen ganz passabel, aber irgendwie auch recht klein.“

Es hagelt auch reichlich Kritik. Häufig geht es um die weiten Wege, dreckige Toiletten, defekte Rolltreppen und vor allem lange Warteschlangen an den Check-In-Schaltern und den Sicherheitskontrollen.

BER-Bewertung bei Facebook: „Flughafen versagt auf ganzer Linie“

Seit dem Abfertigungs-Chaos in den Herbstferien haben zahlreiche Reisende ihrem Ärger über den BER im Netz Luft gemacht – vielfach auch auf Facebook. Auf der offiziellen Social-Media-Präsenz des Flughafens haben mittlerweile mehr als 2100 Personen ihre Meinung zum BER kundgetan. Das Ergebnis: 2,7 von fünf möglichen Punkten. Manche schildern breit ihre Odyssee durchs Terminal. Manche bringen es kurz und wenig milde auf den Punkt.

Zu lesen gibt es Kommentare wie diese: „Ich schäme mich als Steuerzahler und gebürtiger Berliner, diesen Flughafen weiterhin zu benutzen“,„einfach nur peinlich“, „dieser Flughafen versagt wirklich auf ganzer Linie“, „eine Schande“. Das Ganze geht übrigens auch international: „absolute desaster“, „huge disappointment“ (große Enttäuschung), „BER is always an unpleasant experience“ (der BER ist immer eine unangenehme Erfahrung).

Auch hier ärgert man sich unter anderem über Warteschlangen, fehlende Barrierefreiheit, die Beschilderung und die insgesamt oft schlecht laufende Organisation der Abläufe. Vielfach wird auch über unfreundliches Personal und hohe Parkgebühren geschimpft.

Das Social-Media-Team ist sichtlich bemüht, auf den Ärger zu reagieren und meldet sich unter einem Großteil der Kommentare zu Wort. Es verweist auf Beschwerdeformulare und meldet geschilderte Unannehmlichkeiten an das Qualitätsmanagement der Flughafengesellschaft.

Tripadvisor: Der BER - „definitiv der schönste Flughafen“

Unter all den Kritikern gibt es aber auch echte BER-Fans. Eine Lobeshymne gibt es zum Beispiel auf dem Portal Tripadvisor: „Der neue Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt ist definitiv der schönste Flughafen. Das Hauptterminal 1 ist ein wirklich sehr beeindruckendes und riesiges!!! Gebäude. Das Interior- und Corporate Design des Terminals passt absolut zur Hauptstadt und verleiht dem BER eine eigene Identität.“ Sogar von Wohlfühlatmosphäre ist die Rede.

Aber auch bei Tripadvisor überwiegen die kritischen Stimmen. Da reicht ein Blick auf die Überschriften der insgesamt 49 Bewertungen, um zu wissen, warum der BER hier nur 1,5 von fünf möglichen Punkten erzielen kann: „Miserabel“, „Katastrophe“, „Vermeiden Sie diesen Flughafen“.

BER-Bewertungen auf Skytrax: „eine Schande“

Auch das internationale Luftfahrt-Portal Skytrax gibt Menschen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit Flughäfen aufzuschreiben. 34 Nutzer haben das bereits gemacht. Das Ergebnis: ernüchternd. Der Hauptstadtflughafen erhält lediglich drei von zehn möglichen Punkten.

Besonders schlecht schneidet er in den Kategorien Wartezeiten und Sitzmöglichkeiten im Terminal ab. Bei den internationalen Gästen punktet er zumindest in Sachen Hygiene. Ein englischsprachiger Kommentar fasst das so zusammen: „Der BER ist kein Flughafen, der der deutschen Hauptstadt würdig ist. Tatsächlich ist er eine Schande. Das einzig Positive ist, dass das Terminal sauber ist.“

Von Nadine Pensold